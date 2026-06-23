Китай обогнал США по мощности суперкомпьютеров

NYT: Китайский компьютер LineShine возглавил мировой рейтинг производительности

Tекст: Мария Иванова

Китай вернул себе лидерство в сфере создания суперкомпьютеров, обойдя Соединенные Штаты впервые с 2017 года, пишет The New York Times.

Исследователи признали систему LineShine из Шэньчжэня самой быстрой на планете. Уникальность машины заключается в том, что она работает исключительно на стандартных микропроцессорах (CPU), не используя привычные для таких задач графические процессоры (GPU).

«Это впечатляющая система. Они превзошли нас, разработав систему, не зависящую от GPU», – заявил Джек Донгарра, профессор Университета Теннесси и организатор рейтинга самых мощных суперкомпьютеров Top500. По результатам тестов LineShine оказался более чем на 20% быстрее американского El Capitan, который удерживал первенство с ноября 2024 года.

Достижение Китая демонстрирует возможный путь обхода американских экспортных ограничений на поставку ИИ-чипов. Эксперт Института глобальных конфликтов и сотрудничества Джимми Гудрич отметил, что властям США стоит усилить контроль над экспортом стандартных процессоров, назвав текущую ситуацию лазейкой в правилах.

Система LineShine объединяет традиционные задачи микропроцессоров и графических ускорителей с помощью специализированных схем. Машина оснащена почти 14 млн вычислительных ядер, размещенных в 90 аппаратных шкафах. Чипы основаны на архитектуре британской компании Arm Holdings. По словам Донгарры, суперкомпьютер уже используется для сложного моделирования Земли и человеческого мозга.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Китая активно стимулирует местные компании к переходу на отечественное оборудование.Р

анее Управление кибербезопасности КНР запретило ведущим технологическим гигантам страны закупать американские процессоры Nvidia. Глава этой корпорации Дженсен Хуанг предрек победу Пекина над Вашингтоном в гонке искусственного интеллекта.