Президент Чехии обратился в суд из-за отстранения от саммита НАТО

Bloomberg: Президент Чехии оспорит в суде исключение из делегации на саммит НАТО

Tекст: Мария Иванова

Президент Чехии Петр Павел обратился в высшую судебную инстанцию страны из-за решения правительства исключить его из состава делегации, которая будет представлять государство на саммите НАТО в Турции в следующем месяце, сообщает Bloomberg.

Глава государства подчеркнул, что ранее президент возглавлял национальную делегацию на 20 саммитах с участием страны в качестве члена альянса. «Если эта практика должна измениться по какой-либо причине, это должно снова произойти путем переговоров и соглашений, а не односторонним решением правительства», – заявил Павел во вторник.

Политик отметил, что с уважением отнесется к любому вердикту Конституционного суда по данному вопросу. Руководство Чехии уже несколько месяцев ведет споры о том, кто именно поедет на встречу, на фоне того, что правительство пока не выполняет целевые показатели альянса по расходам на оборону.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш признал факт снижения оборонных расходов страны ниже целевого показателя НАТО.

Месяцем ранее чешский лидер Петр Павел предложил альянсу сбивать российские самолеты. Глава государства также потребовал жесткого ответа на инциденты с беспилотниками.