Фон дер Ляйен собралась поддержать Пашиняна визитом в Армению

Politico: Председатель ЕК фон дер Ляйен посетит Армению для поддержки Пашиняна

Tекст: Мария Иванова

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен готовится посетить Армению на следующей неделе, передает Politico.

В состав делегации также войдет комиссар по вопросам расширения Марта Кос. Цель визита – продемонстрировать поддержку премьер-министру Николу Пашиняну после победы его партии на парламентских выборах в июне.

Поездка, предварительно запланированная на 1 июля, состоится на фоне стремления Еревана отдалиться от Москвы и укрепить связи с Европейским союзом. Выборы в стране многие рассматривали как референдум о геополитическом будущем государства. «Мы видели, что страна находится под интенсивным и последовательным давлением со стороны России; визит станет сильным сигналом поддержки после уже оказанной конкретной помощи», – заявил один из чиновников ЕС.

Из-за запланированного визита заседание Коллегии комиссаров ЕС, намеченное на 1 июля, было отменено. Это привело к задержке принятия ряда законодательных инициатив, включая реформу правил проведения тендеров и инициативы в области единого оборонного рынка. Дата рассмотрения этих документов пока не назначена.

Этот визит станет для главы Еврокомиссии вторым в Армению менее чем за два месяца. В мае она посетила Ереван для участия в саммите Европейского политического сообщества. Ранее ЕС подтвердил выделение 34 млн евро для компенсации последствий новых российских ограничений на армянский экспорт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил намерение страны продолжить работу в рамках Евразийского экономического союза.

Месяцем ранее глава армянского правительства пообещал добиться полной отмены визового режима с европейскими странами в течение ближайших двух лет.

В конце прошлого года верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас заявила о планах оказать Еревану поддержку для противодействия иностранному влиянию на парламентских выборах.