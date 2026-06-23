На Камчатке открылся V Всероссийский молодежный экологический форум

Tекст: Ольга Иванова

Пятый сезон масштабного проекта стартовал на базе круглогодичного образовательного центра Камчатки. Первая смена для участников от 18 до 35 лет продлится до 28 июня. В начале июля площадку посетят подростки, которые займутся изучением актуальных природоохранных практик.

«За пять лет благодаря форуму сформировалось сообщество, которое объединяет более шести тысяч молодых экологов-профессионалов со всех регионов России. Здесь создана полноценная инфраструктура: полевые лаборатории, образовательные шатры и спортивные объекты. Это позволяет системно готовить поколение лидеров в сфере экологии», – отметил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов подчеркнул, что главная задача события заключается в помощи активистам при воплощении их инициатив. Программа разделена на три направления: экотехнологии, туризм и просвещение. Специалисты займутся проектированием троп, лабораторными исследованиями и применением нейросетей.

На площадке состоятся два грантовых конкурса. Авторы лучших проектов получат финансовую поддержку в размере до одного миллиона рублей. Средства направят на развитие особо охраняемых природных территорий и программы академической мобильности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году аналогичный форум завершился на Камчатке 18 августа. Участники мероприятия обсудили роль чистой энергии для устойчивого развития.