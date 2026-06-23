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    Ford и GM переходят на выпуск боевых ракет
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    Путин связал удары ВСУ по инфраструктуре России с поражениями Украины на передовой
    Путин: Удары ВСУ по территории России только усилили мотивацию бойцов в зоне СВО
    Путин: ВС России практически добирают Константиновку
    Путин: Российские войска долбят противника каждый божий день
    Путин заявил о подготовке Запада к войне с Россией
    23 июня 2026, 13:21 • Новости дня

    В бюджете Пентагона обнаружили миллиарды долларов дублирующих расходов

    Хегсет заявил о выявлении миллиардов долларов дублирующих трат Пентагона

    Tекст: Вера Басилая

    Тщательный анализ бюджета Пентагона позволил выявить миллиарды долларов дублирующих расходов, заявил глава министерства войны США Пит Хегсет.

    По словам Хегсета, масштабная проверка финансовых документов позволила оптимизировать расходы американского оборонного ведомства, передает РИА «Новости».

    «Этот беспрецедентный, кропотливый анализ позволил нам оптимизировать наш бюджет за счет резкого сокращения неприоритетных расходов, выявив миллиарды долларов дублирующих трат», – написал Пит Хегсет в статье для издания New York Post.

    По словам руководителя ведомства, заместитель министра Стив Фейнберг в течение года детально изучал каждую строку бюджета для понимания финансового баланса. Проведенная работа помогла перенаправить десятки миллиардов долларов на ключевые оборонные цели.

    Кроме того, к 2028 году Пентагон намерен впервые пройти комплексный финансовый аудит. Хегсет подчеркнул, что этот строгий процесс заставляет каждый отдел проходить тщательную проверку на годы раньше ожидавшегося срока.

    В прошлом году Пентагон подтвердил намерение снизить расходы на 50 млрд долларов.

    Глава Пентагона Пит Хегсет приказал руководству ведомства разработать план ежегодного сокращения оборонного бюджета на 8%.

    При этом в апреле текущего года американское военное ведомство запросило значительное увеличение трат на закупку вооружений.

    23 июня 2026, 16:12 • Новости дня
    «Единая Россия» обеспечила ипотечные каникулы для семей при появлении ребенка

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государственная дума во втором и третьем чтениях единогласно утвердила законопроект партии «Единая Россия» о новых льготах для родителей.

    Теперь граждане смогут оформить льготный период по ипотеке при рождении или усыновлении ребенка, причем доказывать снижение доходов больше не потребуется, сообщается на сайте «Единой России».

    «Мы доработали текст законопроекта с учетом поступивших замечаний, а именно: уточнили, что рождение или усыновление детей является не «трудной жизненной ситуацией», как было записано в редакции первого чтения, а особыми обстоятельствами», – сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев.

    Парламентарий добавил, что штрафы и пени, начисленные до начала каникул, будут выплачиваться в последнюю очередь. Также исключена возможность двойного начисления процентов с седьмого по 18-й месяц действия отсрочки.

    Новые правила вступят в силу 1 сентября 2026 года и затронут даже те договоры, которые были заключены ранее. Продолжительность ипотечных каникул составит до полутора лет с момента рождения малыша или оформления усыновления.

    Ранее правительственная комиссия поддержала инициативу о предоставлении кредитных каникул при рождении детей.

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    22 июня 2026, 20:20 • Новости дня
    ФСБ предотвратила подрыв состава с ГСМ в Подмосковье
    ФСБ предотвратила подрыв состава с ГСМ в Подмосковье

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудники ФСБ задержали двух россиян, которые планировали подорвать в Подмосковье железнодорожный состав с горюче-смазочными материалами по указу украинских кураторов.

    В ФСБ сообщили, что на территории Московской области пресечена противоправная деятельность двух граждан России, причастных к подготовке террористического акта, передает ТАСС. Следствие установило, что фигуранты дела вышли на связь с представителями украинских спецслужб. Выполняя указания своего куратора, они забрали из заранее оборудованного тайника самодельное взрывное устройство.

    С помощью этой взрывчатки задержанные намеревались устроить теракт на одном из участков железной дороги Московского узла. Их главной целью был проходящий товарный состав, перевозящий горюче-смазочные материалы.

    В январе текущего года силовики задержали троих россиян за подготовку теракта на железной дороге в Свердловской области.

    Осенью прошлого года сотрудники ФСБ предотвратили попытку подрыва железнодорожных путей в Краснодаре.

    Летом прошлого года правоохранители ликвидировали двух пособников украинских спецслужб в Подмосковье.

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    23 июня 2026, 16:29 • Видео
    Куба отказалась от социализма

    Кубинский парламент одобрил огромный пакет экономических реформ, меняющий экономическую систему на Острове свободы. Это капитуляция перед США?

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    23 июня 2026, 14:14 • Новости дня
    Путин заявил о подготовке Запада к войне с Россией

    Путин: На Западе открыто заговорили о подготовке к войне с Россией

    Путин заявил о подготовке Запада к войне с Россией
    @ Юрий Кочетков/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Запада теперь открыто говорят, что готовятся к войне с Россией, заявил президент Владимир Путин.

    По его словам, международная ситуация далека от стабильной, а конфликтный потенциал повысился в целом ряде регионов мира, передает РИА «Новости».

    «Мы видим, что если ранее страны НАТО ограничивались поддержкой киевского режима, пришедшего к власти незаконным вооруженным путем с помощью государственного переворота, то теперь открыто на Западе говорят о том, что они готовятся к войне с нами, наращивают военные наступательные бюджеты», – сказал глава государства.

    Выступая на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений, Путин отметил, что вооруженное противостояние на Ближнем Востоке не прекращается. Он добавил, что серьезно повысился конфликтный потенциал в том числе на пространстве Евразии.

    Ранее Путин заявил о развязанной странами НАТО войне против Москвы.

    Глава государства указал на противостояние страны со всем коллективным Западом.

    В конце прошлого года он подтвердил готовность государства к немедленному реагированию на военный конфликт с европейскими странами.

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    23 июня 2026, 17:18 • Новости дня
    Съезд ЛДПР утвердил предвыборную программу партии

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве состоялся XXXVIII съезд ЛДПР, посвященный подготовке к выборам депутатов Государственной думы IX созыва.

    Делегаты из всех 89 регионов страны утвердили предвыборную программу «100 дней преобразования России» и итоговый список кандидатов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Центральным событием стало выступление председателя партии Леонида Слуцкого, который обозначил основные приоритеты предвыборной кампании. «Сегодня людям нужна не очередная красивая программа на десятилетия вперед. Жириновский много лет говорил: России нужны быстрые, жесткие и честные перемены. Сегодня, в 2026 году, это особый год для новейшей истории России, особый год для мировой истории. Мы снова находимся в точке выбора: спасти Россию или позволить России медленно слабеть. У ЛДПР есть план – «100 дней преобразования России». В эти 100 дней мы сможем реальным образом запустить решение, которое даст стране движение к развитию», – заявил он.

    Программа ЛДПР предусматривает снижение налоговой нагрузки для семей с детьми, ежегодную индексацию пенсий и пособий не менее чем на 20%, а также повышение студенческих стипендий до уровня МРОТ. Кроме того, предлагается запустить программу «Народная ипотека» под 3% для молодых специалистов, бюджетников и семей.

    Общефедеральную часть списка кандидатов ЛДПР возглавил Леонид Слуцкий. В первую пятерку также вошли Мария Воропаева, Андрей Луговой, участник СВО Алексей Верещагин и Виктор Бут. Всего в списках партии 435 кандидатов, из которых 224 баллотируются по одномандатным округам.

    В мае лидер партии Леонид Слуцкий направил обращение в ФАС по поводу скрытого уменьшения объема товаров.

    В апреле президент России Владимир Путин встретился с бойцами добровольческой бригады ЛДПР «Невский».

    Осенью прошлого года делегаты XXXVII съезда переизбрали Слуцкого председателем политического объединения.

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    23 июня 2026, 11:33 • Новости дня
    TWZ узнало о возведении укрытий для российских стратегических бомбардировщиков

    TWZ: На авиабазе Энгельс зафиксировали строительство 17 защитных ангаров

    TWZ узнало о возведении укрытий для российских стратегических бомбардировщиков
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    На аэродроме в Саратовской области ведется масштабное сооружение защитных конструкций, предназначенных для укрытия тяжелых самолетов от возможных воздушных атак, пишет TWZ.

    Спутниковые снимки зафиксировали процесс возведения защитных сооружений для стратегических бомбардировщиков на авиабазе Энгельс, передает The War Zone.

    На кадрах, сделанных 20 июня, видно строительство не менее 17 крупных ангаров. Размеры этих укрытий соответствуют габаритам ракетоносцев Ту-95МС и Ту-160, базирующихся на аэродроме.

    Издание отмечает, что работы начались весной 2025 года. Энгельс является ключевым транспортным узлом российской дальней авиации. Здесь дислоцируется 22-я тяжелая бомбардировочная авиационная дивизия, самолеты которой активно применяются в ходе спецоперации на Украине. Ранее база неоднократно подвергалась атакам украинских беспилотников.

    Появление защитных ангаров для крупных самолетов – беспрецедентный шаг для Воздушно-космических сил России, пишет издание. Долгое время стратегическая авиация размещалась на открытых стоянках. Новые укрытия, вероятно, призваны защитить ценную технику от ударов дронов и скрыть ее перемещения от спутников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2024 года Минобороны анонсировало строительство защитных ангаров для боевой авиации.

    В марте 2025 года Саратов и Энгельс пережили масштабную атаку украинских беспилотников. В июне прошлого года дроны ВСУ совершили налет на аэродромы базирования стратегических бомбардировщиков в пяти регионах России.

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    23 июня 2026, 10:43 • Новости дня
    СК установил ответственных и исполнителей теракта ВСУ против белорусских детей
    СК установил ответственных и исполнителей теракта ВСУ против белорусских детей
    @ E_V_Kovalchuk

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Заочно предъявлено обвинение в террористическом акте пяти украинским военнослужащим, причастным к атаке беспилотника по автобусу с белорусскими детьми, сообщил Следственный комитет России.

    Следственный комитет России заочно обвинил в теракте украинских военных, причастных к удару по автобусу с детьми в Брянской области, передает РИА «Новости».

    Организованы мероприятия по объявлению фигурантов в международный розыск и их заочному аресту.

    «В отношении Бровди, Иващенко, Ткаченко, Жукова и Наума вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых по части 3 статьи 205 УК РФ (совершение террористического акта, повлекшего гибель людей)», – сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

    По данным следствия, к преступлению причастны командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник ГУР минобороны Украины Олег Иващенко. Они обеспечили целенаведение и отдали незаконный приказ об атаке. Непосредственными исполнителями стали трое украинских военнослужащих: Дмитрий Ткаченко, Игорь Жуков и Владислав Наум.

    Следователи продолжают устанавливать личности других соучастников преступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Следственный комитет России возбудил по факту данного удара уголовное дело о террористическом акте. МИД Белоруссии потребовал от украинской стороны исчерпывающих объяснений.

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    23 июня 2026, 07:58 • Новости дня
    ФСБ предотвратила двойной теракт женщин-смертниц в Пятигорске
    ФСБ предотвратила двойной теракт женщин-смертниц в Пятигорске
    @ Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Пятигорске две женщины собирались устроить двойной теракт, украинские кураторы собирались использовать их как смертниц, сообщили в ФСБ и Следственном комитете.

    Силовики задержали 19-летнюю и 47-летнюю жительниц Москвы, которые по заданию кураторов с Украины планировали устроить взрывы возле контрольно-пропускного пункта, передает РИА «Новости».

    Фигурантки ранее не общались и не осознавали своей роли смертниц. 20 июня женщины забрали из тайников рюкзаки с самодельными бомбами. Младшую злоумышленницу остановили прямо на подходе к ведомству, а вскоре оперативники поймали вторую соучастницу.

    Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила об аресте обеих подозреваемых.

    «Они подозреваются в совершении преступлений… «Покушение на совершение террористического акта»… «Незаконная перевозка боеприпасов»… «Незаконное изготовление взрывчатых устройств», – рассказала представитель ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Пятигорске с участием гражданки Германии.

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    22 июня 2026, 19:42 • Новости дня
    В результате ракетного удара по Воронежу погибли пять человек

    Гусев: В результате ракетного удара по Воронежу погибли пять человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о последствиях ракетной атаки на регион, в результате которой погибли пять человек.

    В результате удара погибли пять человек, несколько десятков обратились за медицинской помощью, большинство из которых уже отпущены домой, сообщил Гусев в своем канале в Max.

    «Мы понесли сегодня крайне тяжелые потери. В результате ракетной атаки на город погибли пять человек. В медицинские учреждения обратились несколько десятков граждан, но большая часть из них после оказания помощи уже отпущена домой», – заявил глава региона.

    Наибольший ущерб нанесен промышленному предприятию в левобережной части Воронежа, где произошел пожар. Открытое горение ликвидировали в 16.30, сейчас идет разбор завалов. Роспотребнадзор не выявил превышения концентрации опасных веществ в воздухе. Кроме того, обломки повредили фасады и остекление 10 многоквартирных домов, а также кровли шести частных строений и около 50 автомобилей.

    Семьям погибших выплатят по 1 млн рублей, получившим тяжелые травмы – по 300 тыс. рублей. Губернатор подчеркнул важность соблюдения сигналов тревоги, отметив, что большинство работников предприятия уцелели благодаря своевременному спуску в убежище.

    Ранее сообщалось, что из-за падения обломков сбитых воздушных целей в Воронеже пострадали три человека.

    В начале мая на одном из местных предприятий после атаки беспилотника произошло возгорание.

    В конце апреля регион пережил самую крупную с начала года атаку дронов.

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    23 июня 2026, 12:24 • Новости дня
    Эксперт сказал, что помешает Трампу переключить автогиганты на производство ракет

    Эксперт Анпилогов: Автогиганты могут удвоить производство Patriot и Tomahawk в США

    Эксперт сказал, что помешает Трампу переключить автогиганты на производство ракет
    @ U.S. Army

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Для переформатирования американских автомобильных мощностей в ракетное производство может потребоваться до десяти лет. Но на Украину новые боеприпасы не отправятся: Штатам важно восстановить запасы истраченных в войне с Ираном Patriot и Tomahawk, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что General Motors и Ford начнут выпускать ракеты.

    «История знает несколько примеров, подобных инициативе, озвученной Трампом. Южный машиностроительный завод в Днепропетровске в пятидесятые годы прошлого века за несколько лет был перепрофилирован из автомобильного в ракетостроительное предприятие», – напомнил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Но Советскому союзу даже при централизованном планировании потребовалось на это несколько лет. Сложность в том, что выпуск ракет предполагает совершенно другую специфику производственных процессов и переподготовку инженерно-технического состава», – продолжил собеседник.

    «Франклин Рузвельт также переводил часть американской экономики на военные рельсы во время Второй Мировой. Но тогда у США был избыток рабочих рук, множество научных кадров, у общества были сильные экономические стимулы идти на заводы. Власти могли облагать налогами и запретами гражданскую экономику для развития ВПК. Всех этих козырей у Дональда Трампа на руках нет», – заметил спикер.

    «С моей точки зрения, для полноценного переформатирования автомобильных мощностей в ракетное производство может потребоваться от пяти до десяти лет. В итоге США окажутся способны вдвое увеличить выпуск ракет: Patriot – до примерно тысячи штук, Tomahawk – до двухсот. Пентагон планирует восполнить запасы боеприпасов, существенно оскудевшие за несколько месяцев конфликта с Ираном», – пояснил аналитик.

    «Все эти приготовления рассчитаны на потенциальный крупный конфликт, вероятнее всего, с Китаем. Сомнительно, что хоть какая-то часть из увеличенного производства Patriot будет поставлена в Украине. Речи же о предоставлении Tomahawk не идет. Эта ракета может нести ядерную боевую часть. Атаку по своей территории подобным боеприпасом Россия расценит как максимальную эскалацию, даже если боеголовка будет пустой. И США это понимают», – резюмировал эксперт.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские автоконцерны начнут производить оружие. «У них есть планы по перепрофилированию заводов. Мы собираемся выпускать вооружения, в том числе Patriot, Tomahawk, а также многое другое», – приводит РИА «Новости» заявление американского лидера, сделанное журналистам в Белом доме.

    По словам политика, власти разворачивают масштабную кампанию по выпуску оружия, поэтому автопроизводители – General Motors и Ford, располагающие свободными мощностями, заключают контракты на выпуск ракет. Конфликт с Ираном заметно истощил американские арсеналы и создал риск на случай новых войн. В апреле сообщалось, что только за семь недель боевых действий США израсходовали почти половину запасов ракет Patriot и около 30% снарядов Tomahawk.

    На прошлой неделе сообщалось, что General Motors готовится производить оружейные детали, чтобы помочь корпорации Lockheed Martin восполнить истощенные запасы боеприпасов. Также Трамп заявлял, что США планируют увеличить темпы производства различных вооружений, в том числе для союзных сторон.

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    23 июня 2026, 15:31 • Новости дня
    Авария оставила без света крупнейшие города Крыма

    Tекст: Ольга Иванова

    В Республике Крым произошло масштабное отключение электроэнергии, затронувшее несколько крупных городов и районов полуострова из-за технологических нарушений в сетях.

    Потребители четырех городских округов и четырех районов Крыма, включая Симферополь, Алушту и Ялту, остались без электроснабжения из-за аварии, сообщило «Крымэнерго» в «Макс».

    В настоящее время специалисты ведут восстановительные работы.

    «В связи с технологическими нарушениями в электрических сетях произошло отключение потребителей городских округов Симферополь, Ялта, Алушта, Феодосия, Симферопольского, Белогорского, Нижнегорского, Кировского районов. Ведутся аварийно-ремонтные работы», – сообщило госпредприятие «Крымэнерго».

    Электроснабжение планируют восстановить в течение суток. Точное количество абонентов, оставшихся без света, пока не уточняется. Ранее компания информировала об аварийных отключениях в Евпатории, Саках, Красноперекопске, Джанкое и ряде других районов республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за повреждений на линиях электропередачи произошло частичное обесточивание потребителей в трех энергорайонах Крыма.

    В связи с масштабными авариями на объектах инфраструктуры власти ввели графики ограничения режима потребления электрической энергии.

    Накануне аварийные бригады приступили к ликвидации последствий отключения света в восточной части полуострова.

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    23 июня 2026, 15:53 • Новости дня
    CNN: Сбитый над Ираном американский пилот рассказал о дронах-медузах
    CNN: Сбитый над Ираном американский пилот рассказал о дронах-медузах
    @ ABIR SULTAN/EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Спасенный в Иране летчик американского истребителя рассказал о необычных беспилотниках, двигавшихся как единая система и напоминавших медузу.

    После спасения пилот истребителя F-15, сбитого над Ираном в апреле, поделился деталями воздушного инцидента. Он описал группу взаимосвязанных иранских беспилотников, которые двигались абсолютно синхронно. Мелкие аппараты летели под крупными, напоминая щупальца медузы, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

    Рассказ военного спровоцировал серьезные споры в американском разведывательном сообществе. До этого инцидента спецслужбы США не располагали данными о наличии у Тегерана подобных систем. Специалисты называют такую технологию «сетевым взаимодействием».

    Согласно первоначальным оценкам, именно эта необычная группа дронов могла сыграть ключевую роль в уничтожении самолета. При этом официальное расследование истинных причин крушения истребителя все еще продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные в апреле сбили американский истребитель F-15E.

    Американские спецназовцы успешно эвакуировали выжившего члена экипажа.

    Вооруженные силы США в июне уничтожили несколько иранских ударных беспилотников над Ормузским проливом.

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    22 июня 2026, 21:15 • Новости дня
    Зеленский дважды отказался от контактов с Навроцким

    Леськевич: Зеленский дважды отказался от контактов с Навроцким

    Зеленский дважды отказался от контактов с Навроцким
    @ REUTERS/Denis Balibouse

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский дважды отказался от телефонного разговора и встречи в Варшаве с президентом Польши Каролем Навроцким для решения проблемы с названием одного из подразделений ВСУ, сообщил пресс-секретарь польского лидера Рафал Леськевич.

    По словам Леськевича, украинский лидер проигнорировал попытки Варшавы обсудить присвоение воинской части ВСУ имени боевиков УПА (признана экстремистской, запрещена в России), передает ТАСС.

    «Заявления <...> Владимира Зеленского о том, что президент Польши Кароль Навроцкий не захотел с ним поговорить, чтобы прояснить вопрос о присвоении воинской части имени «героев УПА», не находят подтверждения в фактах», – подчеркнул Леськевич.

    По словам пресс-секретаря, украинская сторона изначально предложила телефонный разговор, который не состоялся из-за «отсутствия реакции Зеленского». Затем была согласована личная встреча, но Зеленский от нее отказался. Леськевич отметил, что власти Украины не готовы менять название части, названной в честь преступников.

    Ранее президент Польши Кароль Навроцкий принял решение лишить Владимира Зеленского Ордена Белого Орла.

    Глава МИД Украины Дмитрий Сибига в знак протеста отказался от польского Командорского креста.

    Украинский лидер резко раскритиковал польского коллегу за отзыв высшей государственной награды.


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    23 июня 2026, 06:24 • Новости дня
    Mysl Polska предрекла войну Польши с Украиной

    Польский публицист Пяста: Польше нужно готовиться к вероятной войне с Украиной

    Mysl Polska предрекла войну Польши с Украиной
    @ Artur Widak/Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    После поражения в нынешнем конфликте с Россией Украина может направить армию против Варшавы, заявил польский публицист Пшемыслав Пяста в Mysl Polska.

    «Неважно, что поляки первыми протянули руки и сердца украинскому народу, передали бесплатно огромный объем военной техники, оказали помощь на сотни млрд злотых и приютили миллионы украинцев», – написал Пяста в MyslPolska.

    Он добавил, что украинцев в Польше порой принимали лучше, чем самих поляков. По его словам, Украина сделала выбор и доказала, что именно поляки были для нее главным врагом, более опасным, чем Россия. Он предупреждает, что война за Украину рано или поздно завершится поражением Киева, но не его крахом.

    По оценке автора, у польской границы сохранится коррумпированная олигархическая власть, связанная с «самыми темными группами интересов» и опирающаяся на большую, хорошо оснащенную армию с деморализованными и «дегуманизированными» бойцами. В такой ситуации, полагает он, Киев станет искать нового противника, и очевидной целью окажется Польша.

    «Вместо того чтобы готовить польскую армию к мифической войне с Россией, давайте подготовим ее к вполне вероятной войне с Украиной», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА* (признана экстремистской, запрещена в России).

    Бывший посол Польши на Украине Бартош Чихоцкий вернул украинскую медаль «За заслуги» после этого решения Киева.

    В ответ сразу несколько высокопоставленных украинских чиновников отказались от польских наград, превратив спор в дипломатический кризис.

    Бывшие украинские лидеры Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов) также отказались от польских орденов.

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    22 июня 2026, 19:54 • Новости дня
    ВСУ атаковали переполненный пассажирский автобус в Горловке в час пик

    Миронов: ВСУ атаковали переполненный пассажирский автобус в Горловке в час пик

    ВСУ атаковали переполненный пассажирский автобус в Горловке в час пик
    @ Анастасия Романова/Абзац/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинские войска атаковали рейсовый транспорт в Калининском районе Горловки ДНР в вечерний час пик, в результате чего ранения получили более десятка мирных жителей, сообщил директор предприятия «Горсвет», которое занимается пассажирскими перевозками, Владимир Миронов.

    Инцидент произошел около 16.30 по московскому времени. Под удар попал следовавший по второму маршруту автобус ПАЗ в Калининском районе города. В этот момент салон был полностью заполнен пассажирами, передает ТАСС.

    Миронов описал ситуацию на момент атаки. «Много ехало людей, потому что час пик. Сзади люди пострадали. Так в притруску хорошо было», – сказал руководитель компании. По словам главы компании-перевозчика, водитель не пострадал, а основные повреждения пришлись на заднюю часть и крышу машины. Осколками разбило стекло двери и пробило потолочную обшивку, что указывает на применение дрона.

    Мэр города Иван Приходько в своем канале в Max также уточнил данные о жертвах. В результате удара количество получивших ранения граждан возросло до 15 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Горловки Иван Приходько проинформировал о ранении 12 мирных граждан при ударе беспилотника по маршрутному транспорту.

    В начале июня посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал военным преступлением атаку украинского дрона на рейсовый автобус в Енакиево.

    В апреле текущего года водитель пассажирского автобуса в Калининском районе Горловки получил ранение из-за сброса взрывчатки с беспилотника.

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    22 июня 2026, 22:35 • Новости дня
    Вице-спикер Сената Польши решил вернуть украинские награды Киеву

    Вице-спикер Сената Польши Каминьский решил вернуть Киеву две украинские награды

    Tекст: Антон Антонов

    Вице-спикер Сената Польши Михал Каминьский в письме на имя посла Украины в Польше Василия Боднара объявил о решении вернуть Киеву две украинские награды.

    «Уважаемый господин посол, в связи с действиями и высказываниями Владимира Зеленского, которые встретили поддержку всех бывших президентов Украины и подавляющего большинства украинского политического сообщества, я принял решение вернуть две государственные награды Украины», – говорится в письме.

    Каминьский пояснил, что возвращает награды, которых «был удостоен за деятельность во имя европейской интеграции Украины», передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что больше не может хранить эти награды, так как, по его словам, высшие органы власти Украины и значительная часть политической элиты до сих пор не решились однозначно «осудить виновников Волынской трагедии и массовых убийств граждан Польши». Он добавил, что принял это решение с глубоким сожалением.

    Каминьский заявил, что убежден в необходимости строить настоящее партнерство между народами только на основе правды, уважения к жертвам и взаимной честности.

    При этом, какие именно государственные награды он вернул, не уточняется. Из открытых источников известно, что в 2008 году Каминьский был награжден украинским орденом «За заслуги» третьей степени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА (признана экстремистской, запрещена в России).

    Бывший посол Польши на Украине Бартош Чихоцкий вернул украинскую медаль «За заслуги» после этого решения Киева.

    В ответ сразу несколько высокопоставленных украинских чиновников отказались от польских наград, превратив спор в дипломатический кризис.

    Бывшие украинские лидеры Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов) также отказались от польских орденов.

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