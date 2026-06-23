Аномальная жара остановила атомную электростанцию на юго-западе Франции

Критический нагрев речной воды привел к остановке французской АЭС «Гольфеш»

Tекст: Мария Иванова

Экстремальные погодные условия привели к отключению реакторов станции «Гольфеш», передает РИА «Новости».

Энергетическая компания EDF приняла такое решение из-за сильного нагрева водоема, который используется для охлаждения систем. Ожидается, что вода прогреется до максимально допустимых по нормативу 28 градусов.

«Атомная электростанция «Гольфеш» на юго-западе была остановлена 22 июня незадолго до полуночи из-за «экологических ограничений», связанных с жарой», – отмечает французская пресса. Один из энергоблоков уже находился на техническом обслуживании, поэтому отключение второго привело к полной остановке объекта. Подобные меры помогают избежать перегрева рек и защитить местную флору и фауну.

Ситуация усугубляется тем, что страна столкнулась с беспрецедентными температурными показателями. Метеорологи зафиксировали самую теплую ночь за всю историю наблюдений с 1947 года, когда средний показатель достиг 21,6 градуса. Наивысший уровень погодной опасности объявлен в 54 департаментах, а компания EDF допускает снижение выработки энергии и на других объектах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, метеорологи зафиксировали во Франции более 170 температурных рекордов на фоне аномальной жары.

Полицейская префектура Парижа запретила распивать спиртные напитки на улицах города.

В прошлом году французские атомные электростанции уже сокращали мощности из-за сложностей с охлаждением реакторов.