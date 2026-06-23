Лавров высказался о целях саммита на Аляске

Лавров: Не хочу думать, что саммит на Аляске был задуман для вооружения Киева

Tекст: Вера Басилая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключил, что саммит на Аляске мог быть организован для довооружения Киева, передает ТАСС.

«Его параметры были обсуждены и согласованы, по большому счету, на Аляске почти год назад, когда американские переговорщики предложили свою программу, свою схему действий, и мы с этой схемой согласились», – отметил глава ведомства в ходе круглого стола по ситуации вокруг Украины.

По словам министра, реализация достигнутых договоренностей предполагала начало детальных переговоров по политическому урегулированию.

«Но, как видите, я не хочу даже подозревать, что Аляска, как и европейские действия, была задумана, чтобы выиграть время для довооружения киевского режима. Не хочу даже об этом думать, но на деле получилось так, как получилось», – указал Лавров.

В свою очередь, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков на полях форума «Примаковские чтения» заявил, что Москва наблюдает «элементы дрейфа» в позиции США относительно договоренностей в Анкоридже. При этом он подчеркнул, что Россия сохраняет приверженность пониманиям, достигнутым между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом почти год назад.

Ранее Сергей Лавров подтвердил приверженность Москвы прошлогодним договоренностям с США.

До этого министр заявил о постепенном исчезновении конструктивного духа этих переговоров.