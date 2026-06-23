Высокопоставленный шанхайский чиновник получил смертный приговор за коррупцию

Бывший член шанхайского горкома партии приговорен к казни за взятки

Tекст: Мария Иванова

Бывший член постоянного комитета шанхайского горкома Компартии Китая Чжу Чжисун признан виновным в получении взяток на сумму 139 млн юаней, передает ТАСС. Суд назначил ему высшую меру наказания с отсрочкой исполнения приговора на два года.

На протяжении более десяти лет осужденный занимал руководящие посты в Шанхае. За незаконное вознаграждение он помогал коммерсантам вести бизнес, получать проектные контракты и финансирование. Поскольку партийный деятель раскаялся и раскрыл неизвестные следствию эпизоды, казнь впоследствии могут заменить на пожизненное заключение.

Масштабная борьба со взяточничеством началась в азиатской республике после прихода к власти председателя КНР Си Цзиньпина. Китайский лидер заявлял, что коррупция – это «раковая опухоль, которая ставит под угрозу жизнеспособность и боеспособность партии». За это время своих постов и свободы лишились многие высокопоставленные чиновники и топ-менеджеры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае военный суд Пекина вынес смертный приговор с отсрочкой бывшему министру обороны КНР Ли Шанфу за взяточничество.

В апреле суд назначил аналогичное наказание бывшему гендиректору энергетической компании China Datang Коу Вэю.

В январе высшую меру с двухлетней отсрочкой за коррупцию получил бывший председатель Шанхайской электроэнергетической корпорации Чжэн Цзяньхуа.