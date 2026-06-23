Песков заявил об обеспечении макроэкономической стабильности в России

Tекст: Вера Басилая

Песков заявил, что в настоящее время нет никаких оснований сомневаться в надежности российской экономики, несмотря на высокую волатильность мировых энергетических рынков, передает РИА «Новости». По его словам, этот вопрос регулярно обсуждается на высшем уровне.

«Стабильность российской экономики обеспечена, макроэкономическая стабильность абсолютно обеспечена – и здесь не вызывает ни у кого сомнений. Об этом неоднократно заходила речь на экономических совещаниях у президента: и он об этом говорил, и председатель правительства об этом докладывал главе государства», – подчеркнул представитель Кремля.

Комментируя ситуацию с колебаниями цен на нефть, Песков отметил, что происходящее на глобальных рынках энергоносителей влияет на экономики всех стран. Однако для России текущая обстановка не создает угроз.

В мае пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил наличие перспектив экономического роста на фоне колебаний международных рынков.