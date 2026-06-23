Оперный певец Юкавский попал в психбольницу после прыжка с моста

Tекст: Ольга Иванова

Оперный певец и заслуженный артист РФ Герман Юкавский прыгнул в реку с моста на Болотной набережной в результате конфликта с женой, передает РИА «Новости».

По данным правоохранительных органов, после инцидента музыканта доставили в психиатрическую больницу.

Ранее представители экстренных служб столицы сообщали, что спасатели вытащили из Водоотводного канала неадекватного мужчину. Пострадавшего переправили на спасательную станцию «Крымский мост».

«По предварительным данным, Юкавский прыгнул в реку с моста после скандала с супругой. В указанный момент он был пьян», – рассказал собеседник агентства. Отмечается, что сам артист в результате падения не пострадал.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле 2024 года в центре Москвы обнаружили тело оперного певца Евгения Кунгурова.

В июне того же года обнаженный мужчина устроил заплыв по Москве-реке в районе Крымского моста.