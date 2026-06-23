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    Путин связал удары ВСУ по инфраструктуре России с поражениями Украины на передовой
    Путин: Удары ВСУ по территории России только усилили мотивацию бойцов в зоне СВО
    Путин: ВС России практически добирают Константиновку
    Путин: Российские войска долбят противника каждый божий день
    Путин заявил о подготовке Запада к войне с Россией
    23 июня 2026, 14:06 • Новости дня

    Захарова объяснила приставку «и.о.» у представителя России в Совбезе ООН

    Захарова объяснила приставку «и.о.» у представителя России в Совбезе ООН
    @ russiaun

    Tекст: Олег Исайченко

    Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН, находится в отпуске, сказала газете ВЗГЛЯД официальный представитель МИД Мария Захарова, отвечая на вопрос, почему на официальном сайте постпредства в анонсе выступления российского дипломата Анны Евстигнеевой ее должность указана как «и.о. постоянного представителя».

    Представитель России в Совбезе ООН Анна Евстигнеева выступала в статусе «и.о. постоянного представителя», так как постоянный представитель России при ООН Василий Небензя находится в отпуске, пояснила газете ВЗГЛЯД официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Анна Евстигнеева 22 июня ярко выступила на заседании Совбеза ООН. В частности, удар дрона ВСУ по автобусу в Брянской области она назвала «проявлением морального разложения» украинского руководства. Дипломат также подчеркнула, что Россия последовательно достигает поставленных в рамках СВО целей.

    Евстигнеева также категорически отвергла причастность России к удару по Киево-Печерской лавре, назвав святыню общей для всех православных христиан. Представленные Киевом материалы, якобы доказывающие применение БПЛА «Герань» по Успенскому собору, она охарактеризовала как пропагандистскую акцию, отметив проржавевший двигатель обломков.

    При этом Владимира Зеленского она назвала человеком, фактически «превратившимся в политическую фигуру, чье давно уже незаконное пребывание у власти держится исключительно на продолжении боевых действий». На этом фоне его заявления о России выглядят «как жалкая попытка отвлечь внимание от собственного политического банкротства».

    23 июня 2026, 14:14 • Новости дня
    Путин заявил о подготовке Запада к войне с Россией

    Путин: На Западе открыто заговорили о подготовке к войне с Россией

    Путин заявил о подготовке Запада к войне с Россией
    @ Юрий Кочетков/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Запада теперь открыто говорят, что готовятся к войне с Россией, заявил президент Владимир Путин.

    По его словам, международная ситуация далека от стабильной, а конфликтный потенциал повысился в целом ряде регионов мира, передает РИА «Новости».

    «Мы видим, что если ранее страны НАТО ограничивались поддержкой киевского режима, пришедшего к власти незаконным вооруженным путем с помощью государственного переворота, то теперь открыто на Западе говорят о том, что они готовятся к войне с нами, наращивают военные наступательные бюджеты», – сказал глава государства.

    Выступая на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений, Путин отметил, что вооруженное противостояние на Ближнем Востоке не прекращается. Он добавил, что серьезно повысился конфликтный потенциал в том числе на пространстве Евразии.

    Ранее Путин заявил о развязанной странами НАТО войне против Москвы.

    Глава государства указал на противостояние страны со всем коллективным Западом.

    В конце прошлого года он подтвердил готовность государства к немедленному реагированию на военный конфликт с европейскими странами.

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    22 июня 2026, 19:42 • Новости дня
    В результате ракетного удара по Воронежу погибли пять человек

    Гусев: В результате ракетного удара по Воронежу погибли пять человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о последствиях ракетной атаки на регион, в результате которой погибли пять человек.

    В результате удара погибли пять человек, несколько десятков обратились за медицинской помощью, большинство из которых уже отпущены домой, сообщил Гусев в своем канале в Max.

    «Мы понесли сегодня крайне тяжелые потери. В результате ракетной атаки на город погибли пять человек. В медицинские учреждения обратились несколько десятков граждан, но большая часть из них после оказания помощи уже отпущена домой», – заявил глава региона.

    Наибольший ущерб нанесен промышленному предприятию в левобережной части Воронежа, где произошел пожар. Открытое горение ликвидировали в 16.30, сейчас идет разбор завалов. Роспотребнадзор не выявил превышения концентрации опасных веществ в воздухе. Кроме того, обломки повредили фасады и остекление 10 многоквартирных домов, а также кровли шести частных строений и около 50 автомобилей.

    Семьям погибших выплатят по 1 млн рублей, получившим тяжелые травмы – по 300 тыс. рублей. Губернатор подчеркнул важность соблюдения сигналов тревоги, отметив, что большинство работников предприятия уцелели благодаря своевременному спуску в убежище.

    Ранее сообщалось, что из-за падения обломков сбитых воздушных целей в Воронеже пострадали три человека.

    В начале мая на одном из местных предприятий после атаки беспилотника произошло возгорание.

    В конце апреля регион пережил самую крупную с начала года атаку дронов.

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    23 июня 2026, 16:29 • Видео
    Куба отказалась от социализма

    Кубинский парламент одобрил огромный пакет экономических реформ, меняющий экономическую систему на Острове свободы. Это капитуляция перед США?

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    22 июня 2026, 19:54 • Новости дня
    ВСУ атаковали переполненный пассажирский автобус в Горловке в час пик

    Миронов: ВСУ атаковали переполненный пассажирский автобус в Горловке в час пик

    ВСУ атаковали переполненный пассажирский автобус в Горловке в час пик
    @ Анастасия Романова/Абзац/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинские войска атаковали рейсовый транспорт в Калининском районе Горловки ДНР в вечерний час пик, в результате чего ранения получили более десятка мирных жителей, сообщил директор предприятия «Горсвет», которое занимается пассажирскими перевозками, Владимир Миронов.

    Инцидент произошел около 16.30 по московскому времени. Под удар попал следовавший по второму маршруту автобус ПАЗ в Калининском районе города. В этот момент салон был полностью заполнен пассажирами, передает ТАСС.

    Миронов описал ситуацию на момент атаки. «Много ехало людей, потому что час пик. Сзади люди пострадали. Так в притруску хорошо было», – сказал руководитель компании. По словам главы компании-перевозчика, водитель не пострадал, а основные повреждения пришлись на заднюю часть и крышу машины. Осколками разбило стекло двери и пробило потолочную обшивку, что указывает на применение дрона.

    Мэр города Иван Приходько в своем канале в Max также уточнил данные о жертвах. В результате удара количество получивших ранения граждан возросло до 15 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Горловки Иван Приходько проинформировал о ранении 12 мирных граждан при ударе беспилотника по маршрутному транспорту.

    В начале июня посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал военным преступлением атаку украинского дрона на рейсовый автобус в Енакиево.

    В апреле текущего года водитель пассажирского автобуса в Калининском районе Горловки получил ранение из-за сброса взрывчатки с беспилотника.

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    23 июня 2026, 00:32 • Новости дня
    И.о. постпреда при ООН Евстигнеева: Цели СВО будут достигнуты
    И.о. постпреда при ООН Евстигнеева: Цели СВО будут достигнуты
    @ russiaun

    Tекст: Антон Антонов

    СВО последовательно достигает поставленных целей, заявила и. о. постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совбеза ООН по Украине.

    «СВО последовательно достигает поставленных целей. Российские вооруженные силы сохраняют стратегическую инициативу по всей линии боевого соприкосновения», – приводит слова Евстигнеевой РИА «Новости».

    Она подчеркнула, что Россия продолжит реализовывать задачи спецоперации, а поставки западного оружия, санкции и попытки давления, по ее словам, не способны изменить ситуацию на фронте.

    «Цели СВО будут достигнуты в полном объеме, а все источники угроз безопасности России устранены», – добавила Евстигнеева.

    Она подчеркнула, что российская сторона не наносит удары по гражданской инфраструктуре и строго соблюдает обязательства по Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, передает ТАСС.

    Евстигнеева также категорически отвергла причастность России к удару по Киево-Печерской лавре, назвав святыню общей для всех православных христиан. Представленные Киевом материалы, якобы доказывающие применение БПЛА «Герань» по Успенскому собору, она охарактеризовала как пропагандистскую акцию, отметив проржавевший двигатель обломков.

    По ее словам, видеозаписи очевидцев указывают, что собор пострадал из-за неудачной попытки украинского расчета ПВО перехватить российскую гиперзвуковую ракету «Циркон».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евстигнеева назвала удар ВСУ по автобусу попыткой втянуть Минск в конфликт.

    Министерство обороны России заявило о поражении комплекса зданий Киево-Печерской лавры ракетой американского ЗРК Patriot и подчеркнуло отказ Вооруженных сил России от ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

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    23 июня 2026, 12:18 • Новости дня
    Полонист: Власти Польши официально разрешили ненавидеть украинцев

    Политолог Стремидловский: В Польше видят угрозу со стороны Украины

    Полонист: Власти Польши официально разрешили ненавидеть украинцев
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Версию об угрозе со стороны Украины разделяют очень многие польские эксперты и политики. Однако пока в Варшаве не готовы признать необходимость смены курса, сказал газете ВЗГЛЯД полонист Станислав Стремидловский. Ранее издание Mysl Polska предрекла войну Польши с Украиной.

    «Польские чиновники, отказываясь от украинских наград, зарабатывают политические очки», – считает политолог-полонист Станислав Стремидловский. Он напомнил, что в Польше к украинцам и прежде было негативное отношение, но это не поддерживалось властью, медиа и лидерами общественного мнения. Теперь же все чаще и все более открыто звучат голоса, что украинцы – это не друзья польского народа.

    «То есть обществу фактически официально разрешили ненавидеть украинцев», – уточнил собеседник. По его мнению, накал конфликта между Варшавой и Киевом достигнет пика, когда Польша откажется быть логистическим хабом для переправки на Украину западной военной техники и предоставлять прочую помощь. Однако пока говорить об этом не приходится. Сейчас в республике очень сильна дискуссия, относительно того, какую геополитическую концепцию выбрать, добавил Стремидловский.

    «Один из вариантов предполагает ее вхождение в британский альянс стран Северной Европы и Прибалтики. При этом у Варшавы не самые лучшие отношения с той же Швецией. Среди других путей – концентрация усилий в рамках Веймарского треугольника (группа для развития сотрудничества между Польшей, Германией и Францией), а также ставка на США», – детализировал политолог.

    «То есть польские политики находятся в той ситуации, когда они ломают голову над тем, что будет происходить в мире дальше и как в этой ситуации им не оказаться одним среди геополитических айсбергов, которые могут их раздавить, как это уже бывало в польской истории», – уточнил спикер. На этом фоне примечательны разговоры о возможной войне Варшавы и Киева.

    «Издание Mysl Polska, которое предрекает конфликт, – нишевое. При этом, я думаю, версию об угрозе со стороны Украины разделяют очень многие польские эксперты и политики. Как только местные ведущие издания начнут говорить об этом, тогда можно будет считать, что в Варшаве что-то меняется. Пока же в Польше не готовы признать необходимость смены курса», – заключил Стремидловский.

    Напомним, между Варшавой и Киевом продолжает развиваться «война орденов». Теперь польские чиновники возвращают украинские награды. В частности, о таком решении сообщил вице-спикер сената страны Михал Каминьский. Он объяснил свой поступок действиями и высказываниями Владимира Зеленского. Политик выразил недоумение тем, что Украина продолжает искать национальных героев среди лиц, ответственных за трагические события в истории польско-украинских отношений.

    Отметим, в пятницу, 19 июня, президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла из-за присвоения названия «Героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России) одному из подразделений ВСУ. Решение Навроцкого спровоцировало бурную ответную реакцию в Киеве. Сразу несколько высокопоставленных украинских чиновников отказались от польских наград.

    Сначала глава МИД Украины Андрей Сибига вернул полякам Командорский крест. Затем от Золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей» отказался глава офиса Зеленского Кирилл Буданов, внесенный Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов. В своем обращении через соцсети он упрекнул Варшаву в попытках диктовать другим народам, как им следует изучать собственную историю.

    Кроме того, от польского ордена Белого Орла отказались три бывших президента Украины: Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов). Посол Украины в Польше Василий Боднар отказался от Кавалерского креста ордена «За заслуги перед Республикой Польшей», назвав решение лишить Зеленского награды «исторически несправедливым».

    Глава киевского режима выступил с угрозами в адрес Навроцкого, сыронизировав над его именем. «Кароль – это не должность его, это его имя, правильно? Все-таки у него не монархия, а демократия, поэтому нужно немного выстраивать отношения с Украиной», – сказал Зеленский. Он сравнил действия польского президента с поведением бывшего венгерского премьера Виктора Орбана.

    Оба лидера, по его мнению, занимались радикализацией общества для повышения собственных рейтингов. Зеленский объяснил действия Навроцкого намерением занять кресло премьер-министра республики в 2027 году вместо Дональда Туска. «Это политическая борьба, которая плохо может закончиться, очень плохой эскалацией. Я считаю, на ненависти нельзя зарабатывать политические очки», – предупредил глава киевского режима.

    «Владимир, дорогой, спор вообще не затрагивает внутренних вопросов Польши, – ответил ему Навроцкий. – Все поляки знают и понимают, сколько зла сделали Польше, полькам, полякам, польским детям украинские националисты». Он отметил, что «не может представить себе ситуацию, когда польские патриоты, а особенно польский президент, польское правительство в такой ситуации не вместе и не объединяются».

    На фоне этого скандала в Польше призвали готовиться к вероятной войне с Украиной. «Украина сделала свой выбор. Она доказала, что именно мы, поляки, всегда были для нее главным врагом – даже большим, чем русские. Нам остается лишь сделать из этого очевидные выводы», – пишет издание Mysl Polska. Как отмечает автор материала, СВО рано или поздно закончится поражением Киева, при этом «у юго-восточной границы Польши по-прежнему останется коррумпированная олигархическая власть, связанная с самыми сомнительными группами влияния со всего мира», а также огромная украинская армия, состоящая в основном из деморализованных солдат.

    В этих условиях, по мнению обозревателя, Киев станет искать нового противника, и очевидной целью окажется Польша. «Единственный способ предотвратить это – наращивать собственный потенциал и снижать риски. Вместо того чтобы готовить польскую армию к мифической войне с Россией, следует готовить ее к вполне вероятной войне с Украиной», – говорится в публикации.

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    23 июня 2026, 11:29 • Новости дня
    Лавров назвал хамским требование Зеленского «навести порядок» в Белоруссии

    Лавров назвал хамским требование Зеленского навести порядок в Белоруссии

    Лавров назвал хамским требование Зеленского «навести порядок» в Белоруссии
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал хамскими слова Владимира Зеленского, который потребовал «навести порядок» в Белоруссии.

    Российский дипломат выступил на 12-м посольском круглом столе в Дипломатической академии. Во время своей речи он обратил внимание на недопустимую риторику Киева в отношении Минска, передает РИА «Новости».

    «Имею в виду хамское выступление Зеленского, требующего навести порядок на территории суверенного государства, а иначе он сам займется наведением там порядка», – сказал Сергей Лавров.

    Кроме того, министр выразил слова поддержки гражданам Белоруссии. Это заявление прозвучало на фоне террористического акта, который совершили Вооруженные силы Украины в Брянской области.

    Ранее Зеленский предъявил Минску ультиматум с угрозой применения силы.

    Несколькими днями ранее глава МИД России назвал обстрел автобуса с белорусскими детьми в Брянской области спланированной акцией устрашения.

    До этого Сергей Лавров указал на чувство полной безнаказанности Владимира Зеленского.

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    22 июня 2026, 21:55 • Новости дня
    Россия и Иран обсудили американо-иранский меморандум

    Москва и Тегеран провели консультации по меморандуму Ирана и США

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве прошли консультации представителей Москвы и Тегерана по ближневосточной проблематике, сообщил МИД России.

    Представители России и Ирана провели в Москве консультации, посвященные ближневосточной проблематике, говорится в официальном заявлении МИД России.

    В переговорах приняли участие спецпредставитель министра иностранных дел РФ по сирийскому урегулированию, директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки Александр Кинщак и помощник главы МИД Ирана, генеральный директор Главного управления Западной Азии и Северной Африки Мехди Шуштари.

    Главной темой встречи стали перспективы реализации меморандума о взаимопонимании между Ираном и США. Документ направлен на завершение военного конфликта в ближневосточном регионе.

    Президент США подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    Глава российского МИД Сергей Лавров выразил надежду на предотвращение возобновления боевых действий на Ближнем Востоке.

    Участники переговорного процесса создали специализированные технические группы для подготовки окончательного мирного соглашения.

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    23 июня 2026, 15:23 • Новости дня
    Путин: ВС России практически добирают Константиновку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о завершающей стадии освобождения Константиновки подразделениями российской армии.

    «Наши ребята сейчас добирают практически Константиновку. Но там еще в подвалах кто-то сидит, прячется, отстреливается», – подчеркнул президент на встрече с выпускниками военных вузов, передает РИА «Новости».

    Напомним, оставшиеся в Константиновке украинские солдаты попали в полное окружение.

    За прошедшие сутки бойцы российской армии очистили от противника 128 зданий.

    Передовые отряды Вооруженных сил России закрепились на северной окраине города.

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    23 июня 2026, 15:00 • Новости дня
    Путин заявил об успешном наступлении российских войск в зоне СВО
    Путин заявил об успешном наступлении российских войск в зоне СВО
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская армия успешно теснит противника на всех направлениях в зоне специальной военной операции, не оставляя ему шансов на успех, заявил президент Владимир Путин.

    «Ребята наши поджимают их, поджимают на всех участках боевого соприкосновения, на всех. Нет ни одного места, где было бы наоборот», – заявил российский лидер во время встречи с выпускниками высших военно-учебных заведений, передает РИА «Новости».

    В начале июня Путин заявил об активном продвижении Вооруженных сил России на всех участках фронта.

    Позже глава государства отметил неспособность противника сдержать этот натиск.

    В конце прошлого года российский лидер сообщил об отступлении украинских подразделений на всей линии боевого соприкосновения.

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    23 июня 2026, 15:04 • Новости дня
    Путин назвал цель ударов ВСУ по гражданским объектам

    Путин: ВСУ пытаются раскачать российское общество атаками на гражданские объекты

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин объяснил мотивы украинских ударов по гражданской инфраструктуре.

    По словам главы государства, противник пытается посеять неуверенность среди населения и отвлечь внимание от реальной ситуации в зоне боевых действий, передает РИА «Новости».

    «Знаете, наши поджимают их, поджимают на всех участках боевого соприкосновения. На всех. Нет ни одного места, где было бы наоборот. Нет, значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, создать какую-то неуверенность в действиях российских Вооруженных сил», – сказал российский лидер во время встречи с выпускниками военных и силовых вузов, включая академии Минобороны, МЧС, ФСБ.

    «А то, что на фронте, они за скобки выносят. Ну, там же их долбят ребята каждый день, каждый божий день идут идут. Придем туда, куда нужно», – добавил президент.

    Ранее Путин объяснил атаки украинских беспилотников желанием внести раскол в общество. По его словам, неспособная сдержать натиск российских войск армия противника прибегать к методам террора.

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    23 июня 2026, 15:12 • Новости дня
    Путин назвал письмо Зеленского причиной роста конфликтного потенциала
    Путин назвал письмо Зеленского причиной роста конфликтного потенциала
    @ Юрий Кочетков/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Недавнее обращение украинского лидера направлено на эскалацию напряженности и полностью исключает возможность проведения мирных дипломатических встреч в ближайшем будущем, заявил президент России Владимир Путин.

    Глава государства подчеркнул отсутствие реальных оснований для организации дипломатических контактов между сторонами, передает РИА «Новости».

    «Нет, такие обращения не создают предпосылок. Они же к чему сводятся? К тому, чтобы, наоборот, создать какой-то конфликтный потенциал», – заявил российский лидер.

    Президент добавил, что украинская сторона постоянно просит о личной встрече. «Вот он направил эту бумажку. Они же постоянно об этом говорят:  мы хотим личных встреч. Ну и что? А через три дня удар по Старобельску. А как это понимать?», – добавил президент

    Ранее Путин счел послание Зеленского неприемлемым.

    Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский назвал это открытое письмо провокационным пиар-ходом.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил о возможности приезда главы киевского режима в Москву для переговоров.

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    23 июня 2026, 18:09 • Новости дня
    Фальков объявил об увеличении количества бюджетных мест в вузах России

    Фальков: В 2026 году выделено более 620 тыс. бюджетных мест в вузах России

    Фальков объявил об увеличении количества бюджетных мест в вузах России
    @ Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Абитуриентов в 2026 году ждет больше бюджетных мест, чем годом ранее. При этом большинство из них выделено в региональных университетах, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

    «Мы сохраняем высокую доступность высшего образования для приема в этом году. Установлено 620 481 бюджетное место, чуть больше, чем в прошлом году», – заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на совещании Владимира Путина с членами правительства, передает ТАСС.

    По словам министра, 73% бюджетных мест распределено между региональными вузами. Наибольшее количество таких мест получили университеты Свердловской, Ростовской, Новосибирской, Омской и Самарской областей, а также республик Татарстан и Башкортостан.

    Фальков подчеркнул, что приоритетом остается подготовка инженерных кадров. Больше всего бюджетных мест в 2026 году выделяется именно на инженерные направления, что, по его словам, отражает потребности экономики и промышленности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в российских вузах 20 июня 2026 года открылся прием документов на все уровни высшего образования.

    Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга рассказал о более чем 620 тыс. бюджетных мест в вузах в 2026 году с приоритетом для инженерных, педагогических, медицинских, аграрных и IT-специальностей.

    Проект Минобрнауки с измененным порядком поступления в вузы предусматривает рост числа бюджетных мест на инженерных, медицинских и сельскохозяйственных направлениях и расширение перечня специальностей с обязательным ЕГЭ по физике.

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    22 июня 2026, 22:09 • Новости дня
    Вагенкнехт предрекла уничтожение Германии из-за немецкого оружия на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Применение переданного Киеву немецкого вооружения для атак по российской территории грозит полномасштабным втягиванием Берлина в конфликт и катастрофическими последствиями, заявила лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт.

    Вагенкнехт раскритиковала милитаристский курс немецких властей, передает РИА «Новости».

    «Те, кто несет войну в Россию с помощью немецкого оружия, в конечном счете принесут войну и в саму Германию. Федеральное правительство обязано безотлагательно отдать приоритет дипломатии, а не эскалации, и сделать все возможное для предотвращения катастрофы, которая в ядерную эпоху способна уничтожить Германию целиком», – написала политик в социальной сети X.

    Заявление прозвучало на фоне планов министра обороны ФРГ Бориса Писториуса передать украинской стороне сотни ракет. Берлин также намерен выделить дополнительные 400 млн долларов на закупку американского оружия.

    Немецкое правительство профинансирует приобретение примерно 50 тыс. артиллерийских боеприпасов для нужд украинской армии в рамках международной программы.

    Вагенкнехт предупредила об угрозе атомной войны из-за дискуссий о сбивании российских беспилотников.

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    23 июня 2026, 15:33 • Новости дня
    Путин: Запад отказом от Минских соглашений вынудил Россию начать СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин в ходе общения с выпускниками военных вузов заявил, что Москва была вынуждена начать специальную военную операцию из-за отказа западных стран от Минских соглашений.

    «Они же начали боевые действия на Донбассе, применяли же авиацию, применяли танки, артиллерию против мирного населения. Восемь лет мы терпели, все пытались с ними договориться, потом объявили, что не будем договариваться, не будем исполнять Минские соглашения. Вынуждены были встать на защиту людей, которые там живут, которые русскими считают себя и частью русского мира», – отметил Путин.

    Российский лидер добавил, что провозглашение независимости ДНР и ЛНР через референдумы полностью соответствовало уставу ООН о праве наций на самоопределение.

    По его словам, Москва имела законные основания подписать договоры с новыми регионами, ратифицировать их и оказать необходимую помощь. В действиях России нет никаких нарушений, однако этого никто не хочет замечать, резюмировал глава государства, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин рассказал об истинной цели заключения минских соглашений западными политиками для вооружения Киева

    Глава государства подчеркнул полное соответствие решения о независимости донбасских республик нормам международного права и Уставу ООН.

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    23 июня 2026, 18:06 • Новости дня
    Путин назвал четыре основы для переговоров по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании с правительством обозначил четыре базовых условия для начала мирного процесса.

    В их число вошли стамбульские договоренности, модальности Анкориджа, текущие реалии на земле и принципы, озвученные главой государства в июне 2024 года, передает ТАСС.

    «Россия готова к мирным переговорам с Украиной – на базе договоренностей, которые были достигнуты еще в Стамбуле», – подчеркнул российский лидер. Он добавил, что диалог должен учитывать модальности, обсуждавшиеся в Анкоридже, а также фактическую ситуацию на линии соприкосновения.

    Кроме того, важной основой для урегулирования конфликта глава государства назвал принципы, которые он излагал два года назад во время выступления в Министерстве иностранных дел.

    В феврале прошлого года МИД России назвал стамбульский документ основой для обсуждения урегулирования конфликта.

    В конце 2024 года Путин выразил готовность к диалогу без предварительных условий с учетом текущих реалий.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков допустил возобновление контактов при опоре на эти договоренности.

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