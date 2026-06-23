Tекст: Ольга Иванова

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров сообщил, что Британия и страны Евросоюза продолжают снабжать украинскую сторону финансами и вооружением, передает РИА «Новости».

По его словам, западные государства закрывают глаза на преступления Киева. «Сегодня и Британия, и страны Евросоюза продолжают накачивать нацистский киевский режим оружием и деньгами, потворствуют его откровенно террористическим действиям», - сказал министр.

Дипломат подчеркнул, что иностранные союзники не жалеют ресурсов на поддержку украинского национализма. Он отметил особую жестокость этого явления, известную еще со времен Второй мировой войны.

Как указал глава МИД, западные кураторы целенаправленно пестовали на украинской территории русофобов и антисемитов. Эти радикалы, по мнению министра, никогда не скрывали своих симпатий к нацистской идеологии и символике.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава МИД Сергей Лавров обвинил Запад в ведении войны против России руками Киева.

Несколькими днями ранее министр указал на использование европейскими странами украинского кризиса для усиления влияния НАТО.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал русофобскую Британию кормовой базой для киевских властей.