Кобахидзе: Карма вернулась к Стармеру

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Он напомнил, что правительство Великобритании в феврале за якобы «пророссийскую дезинформацию» в отношение ситуации на Украине наложило санкции на грузинские телекомпании «Имеди» и «PosTV».

«Никаких проблем у этих телекомпаний нет и не было, свобода СМИ в Грузии защищена, а самый нерейтинговый в мире премьер (Стармер) ушел в слезах», – сказал глава правительства Грузии.

По словам Ираклия Кобахидзе, «это к».

«Позор Великобритании, которая традиционно считалась родиной прав человека и которая решила закрыть грузинские телекомпании, совершила нападение на свободные СМИ в Грузии», – заявил премьер-министр Грузии.

«Это и личный позор Кира Стармера», – отметил он.