В состав Общественной палаты вошли девять финалистов конкурса «Лидеры России»

Tекст: Ольга Иванова

Президент Всероссийского студенческого корпуса спасателей Евгений Козеев вошел в число 40 граждан, имеющих особые заслуги перед государством, передает пресс-служба. Он принял предложение президента войти в новый состав Общественной палаты РФ.

Директор Лаборатории новых технологий Александр Асафов, председатель Координационного совета Александр Луконин и руководитель Комитета воинов Отечества Маргарита Масленникова вошли в состав палаты от Москвы, Ульяновской и Воронежской областей. Их кандидатуры утвердили региональные общественные палаты.

Еще пять финалистов конкурса вошли в состав палаты в числе других представителей НКО.

Александр Асафов отметил: «Я рад, что в моей судьбе продолжается это служение, возможность помогать людям, причем не только в своем регионе, но и по всей стране».

Александр Луконин рассказал, что уделяет много времени помощи участникам СВО и их семьям после потери сына. Маргарита Масленникова добавила, что статус члена палаты – это высокая ответственность и реальный инструмент влияния на решения.

Евгений Козеев стал членом Общественной палаты уже третий созыв подряд. Также в новый состав вошли победители первого сезона конкурса «Лидеры России. Политика», среди которых Никита Данюк, Роман Карманов, Маргарита Лянге, Наталья Москвитина, Сергей Рыбальченко и Олег Сирота.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Общественная палата России подвела итоги отбора представителей некоммерческих организаций.

В апреле президент Владимир Путин утвердил сорок членов нового состава по своей квоте.

В марте региональные общественные палаты завершили процедуру избрания своих делегатов.