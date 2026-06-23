Разведальянс предупредил о скором росте киберугроз из-за нейросетей

Альянс «Пять глаз» спрогнозировал рост киберугроз из-за ИИ

Tекст: Мария Иванова

Разведывательный альянс «Пять глаз» ожидает значительного увеличения числа кибератак в ближайшие месяцы, передает РИА «Новости».

Организация настоятельно рекомендует правительствам и бизнесу изолировать операционные системы и ограничить доступ к критической инфраструктуре.

«ИИ увеличивает скорость, масштаб и сложность киберугроз. Ведущие ИИ-модели, как ожидается, превзойдут ожидания в индустрии, коренным образом трансформируя возможности как атак, так и защиты. Временные рамки – не годы, а месяцы», – говорится в официальном заявлении альянса.

Представители объединения подчеркнули, что подобные риски перестали быть исключительно технической проблемой и превратились в зону прямой ответственности руководства компаний. Ранее администрация президента США заблокировала иностранцам доступ к передовым моделям Mythos и Fable от компании Anthropic.

По данным газеты Wall Street Journal, специалисты корпорации Amazon смогли получить от одной из этих нейросетей данные для проведения серьезных кибератак. Это вынудило американские власти оперативно закрыть доступ к инструментам для зарубежных пользователей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, нейросеть Mythos от компании Anthropic за несколько часов взломала секретные базы Агентства национальной безопасности США.

Представители разработчика приехали в Вашингтон для обсуждения экспортных ограничений с американской администрацией.

Месяцем ранее Еврокомиссия призвала готовиться к новым угрозам кибервойны из-за стремительного развития искусственного интеллекта.