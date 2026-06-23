Посол Белоруссии поблагодарил Москву за помощь после атаки ВСУ на автобус

Tекст: Ольга Иванова

Юрий Селиверстов выступил со словами признательности в адрес руководства страны и медиков, передает РИА «Новости».

Выступая в Дипломатической академии МИД, посол Белоруссии отметил важность оказанной поддержки и оперативной реакции российских властей.

«Признательны вам, Сергей Викторович, всем нашим российским друзьям, международным партнерам, высказавшим слова соболезнования и жестко осудившим эту бесчеловечную атаку. Искренне благодарим российскую сторону за всестороннюю, в том числе медицинскую, помощь пострадавшим», – сказал Селиверстов.

Нападение беспилотника на автобус произошло 17 июня в Брянской области. В результате удара погибла одна женщина, еще восемь человек получили различные травмы, причем шесть из них – несовершеннолетние.

Президент Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко оказать необходимую помощь пострадавшим. В транспорте находились юные спортсмены и танцоры из белорусского города Речица, направлявшиеся на отдых в Геленджик.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус с детской футбольной командой в Брянской области.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о полной стабилизации состояния всех пострадавших пассажиров.

Позже Минздрав Белоруссии сообщил об удовлетворительном самочувствии находящихся в больнице детей.