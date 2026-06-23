Центробанк раскрыл среднюю сумму покупки россиян за наличные

Банк России: Средняя сумма покупки наличными достигла 1 тыс. 999 рублей

Tекст: Вера Басилая

Банк России провел социологическое исследование платежных привычек населения по итогам 2025 года, передает РИА «Новости».

«В прошлом году, как показал ежегодный опрос, россияне чаще использовали наличные как в повседневных расчетах, так и для сбережений. ...Средняя сумма разовой покупки, оплачиваемой наличными – 1 тыс. 999 рублей (на 268 рублей больше, чем в 2024 году, когда составляла 1 тыс. 731 рублей)», – отмечается в материале Банка России.

Согласно статистике, 27% граждан предпочитали банкноты для ежедневных трат, а 36% хранили в них свои сбережения. Около 48% опрошенных признались, что не могут полностью отказаться от традиционных расчетов. Доля людей, использующих исключительно бумажные деньги, заметно сократилась.

Количество тех, кто принципиально не носит с собой купюры, уменьшилось в два раза по сравнению с прошлым годом. Аналитики также выяснили содержимое кошельков: 39% респондентов держат при себе от 1 тыс. рублей до 3тыс. рублей, а 23% располагают суммами свыше 3 тыс. рублей. Еще 27% имеют при себе от 300 до 1 тыс. рублей.

Банк России зафиксировал увеличение спроса на наличные деньги среди россиян.

Сбербанк выразил обеспокоенность ростом доли наличных расчетов.

К концу прошлого года объем наличных сбережений граждан достиг 17,1 трлн рублей.