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    23 июня 2026, 11:17 • Новости дня

    Ушаков заявил о стремлении ЕС на G7 «перебить Анкоридж» и продолжить войну

    Ушаков: ЕС на G7 изо всех сил пытался перебить Анкоридж и продолжить войну

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства в ходе саммита «Группы семи» попытались попытались перечеркнуть договоренности, достигнутые в Анкоридже, ради продолжения боевых действий и сохранения собственной гегемонии на мировой арене, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, на саммите «Группы семи» европейские лидеры приложили все усилия для продолжения противостояния до последнего украинца. Подобная политика направлена на удержание ускользающего доминирования в мире, передает ТАСС.

    «На какое-то время европейцам пришлось – причем весьма охотно – взять на себя инициативу в «походе» за стратегическим поражением России», – отметил Ушаков в ходе форума «Примаковские чтения». Он напомнил, что такая позиция сформировалась после победы Дональда Трампа на выборах в США.

    Политик добавил, что коллективный Запад пытается подменить утвердившееся после Второй мировой войны мироустройство своими произвольными правилами. Это делается исключительно для сохранения контроля над глобальной экономикой, технологиями, международной торговлей и природными ресурсами.

    Помощник президента России Юрий Ушаков указал на неспособность одной из сторон выполнить договоренности в Анкоридже.

    Заместитель главы МИД Сергей Рябков констатировал утрату импульса этих переговоров из-за деструктивной позиции европейцев.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил готовность стран Европы поддерживать конфликт до последнего украинца.

    22 июня 2026, 13:24 • Новости дня
    Эксперты объяснили приготовления ЕС к войне с Россией в 2030 году

    Эксперты: Европа планирует подготовить ресурсы к войне с Россией к 2030 году

    Эксперты объяснили приготовления ЕС к войне с Россией в 2030 году
    @ Charles Rosemond/U.S. Army/dvidshub.net

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    К 2030 году НАТО планирует нарастить ПВО и ПРО, а также усилить наступательный потенциал ракетами средней дальности. Для запуска эскалации с Москвой Брюссель может создать дугу напряженности вокруг северных регионов России, а также Белоруссии, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Алексей Леонков и Алексей Анпилогов. Ранее в МИД России заявили о военных приготовлениях НАТО и ЕС, напоминающих план «Барбаросса».

    «Через четыре года Североатлантический альянс планирует финализировать стратегию «НАТО-2030», предполагающую перевод ряда гражданских предприятий на военные рельсы. Речь идет о принципиальном перевооружении блока, в котором руководство Евросоюза должно выполнять роль политического крыла», – пояснил военный эксперт Алексей Леонков.

    «Согласно этим планам, каждая механизированная бригада НАТО должна будет иметь в своем распоряжении до тысячи беспилотников. Также к 2030 году они намерены кратно увеличить запасы снарядов для ствольной артиллерии. Кроме того, в ближайшие годы Европа станет антироссийским буфером для США, пока Вашингтон обновляет свой ядерный потенциал», – продолжил спикер.

    По словам собеседника, в рамках НАТО Штаты предоставляют ЕС операционную автономность – Вашингтон будет определять где и чем воевать европейским членам альянса, а те, в свою очередь, будут сами планировать – как вести боевые действия. В целом, указал аналитик, альянс к 2030 году должен будет обновить вооружение сухопутных сил и ВМС, нарастить количество средств ПВО и ПРО, а также усилить наступательный потенциал ракетами средней дальности. «В рамках этого же трека развивается так называемое минеральное НАТО, ресурсной базой которого выбрана Австралия», – добавил он.

    «Для создания конкурентного преимущества, как считают в Брюсселе, ЕС отвлекает силы России украинским кризисом. При этом Москва постоянно говорит, что не хочет конфликта с Североатлантическим альянсом и выражает готовность к диалогу. Однако противоположная сторона, по сути, пока отказывается от равноправного и открытого обсуждения с Москвой всех острых вопросов. Поэтому ситуация медленно движется к прямому столкновению», – посетовал эксперт.

    2030 год чаще других фигурирует в прогнозах о потенциальном прямом конфликте России и НАТО, потому что к этому времени Европа планирует подготовить свои мобилизационные ресурсы, пояснил военный эксперт Алексей Анпилогов. «Россия не хочет войны, но продвижение альянса на восток вынуждает Москву наращивать оборонительный потенциал. Европа же находится в цивилизационном кризисе, решение которого, с ее точки зрения, лежит в военной плоскости», – указал он.

    Кроме того, отметил спикер, в североевропейских странах бытует мнение, что в случае конфликта с Россией они смогут отсидеться за санитарным кордоном Восточной Европы. «Поэтому, несмотря на огромные диспропорции в экономике государств НАТО, к 2030 году они планируют еще больше развернуть свой ВПК, чтобы соперничать с мобилизованной за время СВО российской экономикой», – детализировал спикер.

    «Также ближайшие три-четыре года важны с точки зрения психологической подготовки жителей стран НАТО для войны с Россией. Кроме того, Брюсселю нужно несколько лет на принятие соответствующих законов о всеобщей мобилизации и росте финансирования ВПК в размере, который требуют США – около 5% от ВВП», – объяснил аналитик.

    «В рамках начала конфликта НАТО будет создавать провокации в отношении Калининградской области, а также на границах северных российских регионов. Также дуга напряженности, вероятно, коснется Белоруссии. Брюссель намеренно сводит ситуацию к эскалации, и конфликт может разрастаться как снежный ком», – допустил Анпилогов.

    Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил «Известиям», что Москва видит военные приготовления НАТО и ЕС, которые все больше напоминают немецкий план «Барбаросса» – стратегию нацистской Германии по нападению на СССР. «Конечно, мы исходим из того, что они реально готовятся к военному столкновению с Россией где-то на рубеже 2030 года», – добавил дипломат.

    Запад открыто готовится к войне, во всех его стратегических документах начало войны на европейском континенте закладывается на 2030 год, подтверждал в интервью СТВ Александр Вольфович, госсекретарь Совета безопасности Белоруссии. «На это нацелены все их военные бюджеты. Это агрессивная милитаристская политика Запада, которая направлена сегодня как раз на подрыв мира и безопасности», – указывал он.

    В июне на встрече с руководителями международных информационных агентств президент России Владимир Путин опроверг планы российского нападения на Североатлантический альянс, сообщает Кремль. «Какой смысл для нас вообще, резон нападать на Европу и воевать с НАТО? Это же просто, я говорю, что это бред, но мне кажется, что это не просто бред, это сознательная провокация, для того чтобы создать угрозу, которой реально не существует, и заставить население своих стран больше денег тратить на оборону», – указал он.

    Со своей стороны Кристиан Фройдинг, командующий сухопутными войсками ФРГ, заявлял на аэрокосмической выставке ILA в Берлине в середине июня, что Германия должна подготовиться к нападению России к 2029 году или даже раньше, писало Politico. По его словам, среди союзников по НАТО существует широкий консенсус относительно того, что Россия может атаковать территорию альянса до конца десятилетия. «Это не немецкий график. Это согласованные с 32 членами блока разведывательные данные», – отметил он.

    Месяцем ранее возглавляемый британской армией североатлантический Союзный корпус быстрого реагирования (ARRC) провел масштабные командно-штабные учения Arrcade Strike. Причем маневры прошли на заброшенных платформах лондонской станции метро Чаринг-Кросс, сообщает Минобороны Британии.

    По сценарию, действие разворачивается именно в 2030 году. В ходе учений проверялась способность ARRC планировать и командовать крупномасштабными военными операциями с участием около 100 тыс. военнослужащих из Великобритании и ее союзников по НАТО. Из скрытого подземного пункта штаб координировал действия не только на суше, но и на море, в воздухе, космосе и киберпространстве.

    Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер и его польский коллега Дональд Туск подписали соглашение о безопасности и обороне. Документ предполагает совместную разработку боеприпасов для ПВО, производство ракет и укрепление восточной границы НАТО. Газета ВЗГЛЯД выясняла, что на самом деле задумали Лондон и Варшава, почему они спешат оформить этот союз и как России относиться к практике заключения двусторонних пактов странами – членами НАТО.

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    21 июня 2026, 11:36 • Новости дня
    Власти ФРГ исключили поставки российского газа через Турцию

    Германия потребовала от Турции не поставлять российский газ

    Tекст: Денис Тельманов

    Евросоюз будет настаивать на полном отказе от российских энергоресурсов при заключении любых будущих профильных контрактов с Анкарой.

    Евросоюз планирует строго контролировать происхождение энергоресурсов при сотрудничестве с турецкой стороной. Брюссель будет настаивать на полном отказе от поставок газа из России в рамках любых будущих соглашений с участием Анкары, передает DW.

    Об этом сообщила министр экономики ФРГ Катерина Райхе. Политик озвучила принципиальную позицию европейских стран в ходе своего двухдневного официального визита в Турцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские власти запретили Анкаре поставлять топливо российского происхождения по новым договорам.

    В конце прошлого года Турция продлила на один год два истекающих контракта на импорт российского газа.

    Глава Минэнерго республики Алпарслан Байрактар заверил в отсутствии проблем с поставками энергоносителей из РФ.

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    22 июня 2026, 19:35 • Видео
    Кир Стармер все. Что дальше?

    Что означает уход Стармера для отношений Москвы и Лондона

    Как и обещал президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о своей отставке. Что это означает для конфликта между Москвой и Лондоном? Изменится ли стратегия по Украине?

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    22 июня 2026, 18:24 • Новости дня
    Захарова назвала назначение нового посла США внутренним делом американцев
    Захарова назвала назначение нового посла США внутренним делом американцев
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская сторона спокойно относится к кадровым перестановкам в американском дипломатическом корпусе, считая их внутренним вопросом Соединенных Штатов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Москва не склонна преувеличивать значение смены главы американской дипмиссии в России, передает РИА «Новости». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что данный вопрос касается исключительно кадровой политики Вашингтона.

    «Сюжет с новым американским послом, скорее, относится не к области двусторонних отношений, а к общей кадровой картине в США... Поэтому ситуацию не драматизируем, исходя из того, что это внутреннее дело американцев», – отметила дипломат в интервью агентству.

    Захарова обратила внимание на то, что из-за внутриполитических процессов в США остаются вакантными 59% должностей послов по всему миру, включая российское направление.

    Она также сослалась на позицию главы МИД Сергея Лаврова, который ранее заявлял, что каждое государство вправе самостоятельно определять масштаб своего дипломатического присутствия за рубежом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская сторона до настоящего момента не запрашивала агреман для нового руководителя дипломатической миссии в Москве.

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отмечал полное отсутствие предварительных обсуждений по данному вопросу.

    Предыдущий посол Соединенных Штатов Линн Трейси завершила свою работу в России летом прошлого года.

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    21 июня 2026, 15:38 • Новости дня
    Политолог: Слова Ушакова об Анкоридже – вызов Уиткоффу и Кушнеру

    Политолог Суслов: Слова Ушакова об Анкоридже – вызов Уиткоффу и Кушнеру

    Политолог: Слова Ушакова об Анкоридже – вызов Уиткоффу и Кушнеру
    @ Jacquelyn Martin/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Ослабление позиций Белого дома, а также рост зависимости США от Европы в связи с ближневосточным кризисом, привели к тому, что американская сторона де-факто оказалась не в силах следовать договоренностям, достигнутым на саммите с Россией на Аляске, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Суслов. Ранее в Кремле заявили, что США не в состоянии выполнить договоренности Анкориджа.

    «В последнее время администрация Трампа, действительно, последовательно давала понять, что она не в состоянии обеспечить договоренности Анкориджа и более не выражает им приверженность. Это выражалось в ходе выступления Марка Рубио в Конгрессе, в ряде других заявлений, в рамках экспертных контактов с США, на основании непубличной риторики американских представителей», – отметил Дмитрий Суслов, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ.

    По его словам, де-факто США дали понять, что отказываются от тех пониманий, которые были достигнуты по итогам саммита в Анкоридже, и не считают вывод ВСУ из Донбасса необходимым для введения режима прекращения огня. «Американская сторона, а также европейские страны настаивают на том, чтобы перемирие происходило по нынешней линии боевого соприкосновения», – напомнил спикер.

    «Изменение позиции США было связано с их неспособностью обеспечить реализацию договоренностей, находясь в гораздо более сильном положении, чем сейчас. Ранее Европа и Украина категорически отвергли сценарий выведения ВСУ из Донбасса, а администрация Трампа не сделала ничего, чтобы их принудить к выполнению этого сценария. Теперь же внутри– и внешнеполитические позиции Белого дома ослабли, и считать, что он сможет этого добиться, не представляется возможным», – продолжил аналитик.

    Кроме того, собеседник указал на рост зависимости США от Европы по ситуации на Ближнем Востоке. «Американская сторона нуждается в том, чтобы европейцы начали патрулирование Ормузского пролива. Европа же, вероятно, увязала это с отказом Вашингтона от договоренностей, достигнутых в Анкоридже. Трамп, судя по всему, пошел на эти условия», – детализировал политолог.

    Помимо этого, полагает эксперт, на ситуацию оказало влияние то, что европейской стороне удалось убедить администрацию Трампа в якобы укреплении военного положения ВСУ. «В первую очередь это касается возможностей нанесения террористических ударов БПЛА вглубь России», – пояснил спикер.

    «В итоге нельзя исключать, что Белый дом снова начнет оказывать давление на Россию с тем, чтобы она пошла на прекращение огня, что называется, здесь и сейчас – по текущей линии фронта. Про диалог в рамках «духа Анкориджа» США, судя по всему, предлагают забыть. Думаю, Москве безынтересна подобная повестка. Вероятно, российская сторона просто продолжит СВО, наращивая интенсивность боевых действий», – спрогнозировал Суслов.

    Еще одной причиной резкого заявления Ушакова он назвал присоединение США к антироссийскому заявлению на прошедшем саммите G7. «Помощник президента России предполагал, что европейские лидеры пытались «накачать» Трампа «неполезными идеями» по украинскому вопросу. В документе не видно существенных правок американской стороны. Собственно, в Европе не скрывают, что им удалось, условно говоря, «перевербовать» главу Белого дома», – указал политолог.

    «Думаю, озвученный Ушаковым вопрос окончательно прояснится в ходе потенциальной встречи российских представителей со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и зятем лидера США Джаредом Кушнером. Заявление помощника президента России можно назвать вызовом двум делегатам Белого дома, которые были соавторами договоренностей по итогам саммита в Анкоридже», – резюмировал аналитик.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что одна из сторон договоренностей, достигнутых в Анкоридже, оказалась «не совсем в состоянии» их выполнить, сообщает ТАСС.

    «На данный момент одна сторона по-прежнему привержена тем пониманиям, которые были обговорены в Анкоридже, а другая сторона, судя по всему, сейчас можно сказать уже об этом, оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути, выполнить договоренности», – сказал представитель Кремля.

    При этом Ушаков подчеркнул, что Россия ждет не выполнения этих пониманий или договоренностей, а стремится к реализации собственных целей в зоне СВО. Он также отметил, что западный расчет на российское поражение ошибочен. «Потому что нужно внимательно смотреть, что происходит на поле боя, на линии соприкосновения, где наши войска постепенно постоянно продвигаются вперед», – указал политик.

    В августе 2025 года на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В заявлении для прессы по итогам переговоров российский лидер сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита.

    Путин призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях с США и вернуться к сотрудничеству, а также пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны, президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что сторонам не во всем удалось прийти к согласию.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что по мере удаления от встречи в Анкоридже, к США накапливается все больше вопросов, главный из которых: можно ли принимать на веру не только слова Трампа, но также и заявления его команды.

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    22 июня 2026, 10:29 • Новости дня
    Politico: Европа рискует проиграть Азии борьбу за газ

    Politico сообщило о риске дефицита газа в Европе из-за конкуренции с Азией

    Politico: Европа рискует проиграть Азии борьбу за газ
    @ FAZRY ISMAIL/EPA/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Страны Евросоюза могут столкнуться с нехваткой природного газа предстоящей зимой из-за растущего спроса со стороны государств Азии и низких запасов в хранилищах.

    Европа рискует проиграть борьбу за поставки природного газа азиатским странам, пишет Politico.

    Централизованные экономики государств Азии, таких как Китай, Вьетнам и Южная Корея, имеют преимущество при заключении сделок на покупку топлива на спотовом рынке по сравнению со свободным европейским рынком.

    «Нас ждет период напряженности», – заявил глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне, отметив, что Евросоюз столкнется с трудностями, если быстро не восстановит поставки из Катара.

    По правилам ЕС, страны-члены должны заполнить газовые хранилища минимум на 80% к декабрю. Однако в этом году высокие летние цены нарушили привычную схему закупки, оставив уровень запасов блока ниже среднего показателя за пять лет. Ситуацию может усугубить жаркое лето в Азии, которое увеличит использование кондиционеров и повысит спрос на газ.

    Азиатские страны преимущественно полагаются на долгосрочные контракты, но рост спроса может заставить их активнее покупать газ на спотовом рынке. Это приведет к прямой конкуренции с Европой. По оценкам энергетического агентства ЕС ACER, для достижения целевых показателей по запасам в этом году Европе может потребоваться увеличить импорт СПГ на 13% по сравнению с 2025 годом.

    Еврокомиссия пыталась создать платформу AggregateEU для координации закупок газа, но крупные игроки предпочли действовать самостоятельно. Платформу закрыли, однако сейчас рассматривают возможность ее возвращения на фоне конфликта с участием Ирана. Тем не менее чиновники признают, что не могут заставить компании использовать этот инструмент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае страны Евросоюза сократили импорт сжиженного природного газа из-за острой конкуренции с Азией.

    Темпы закачки топлива в европейские подземные хранилища упали до исторического минимума.

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    21 июня 2026, 08:17 • Новости дня
    Вэнс прибыл в Швейцарию для переговоров с Ираном

    Tекст: Денис Тельманов

    Джей Ди Вэнс проведет в Бюргенштоке закрытые технические консультации с иранской делегацией, которые продлятся не более двух дней.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс прилетел в Швейцарию для переговоров с делегацией Ирана, сообщает телеканал CNN со ссылкой на его офис.

    «Вэнс прибыл в Швейцарию для переговоров США и Ирана», – говорится в публикации на сайте телеканала. Перед вылетом политик отметил, что пробудет на встречах с иранскими представителями максимум два дня.

    В воскресенье в швейцарском Бюргенштоке стартуют технические консультации между Ираном и США, в которых также примут участие страны-посредники – Пакистан и Катар. Ожидается, что мероприятия пройдут в закрытом формате.

    Напомним, в ночь на 18 июня стороны дистанционно подписали меморандум о завершении военного конфликта, начавшегося 28 февраля.

    Документ устанавливает сроки снятия морской блокады со стороны США и восстановления судоходства в Ормузском проливе Ираном. Кроме того, Тегеран обязался не создавать ядерное оружие.

    Вопрос иранской ядерной программы будет урегулирован отдельным соглашением, переговоры по которому пройдут в течение 60 дней. Для Ирана итогом должна стать отмена санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перед вылетом в Европу Джей Ди Вэнс назвал главными темами встречи иранскую ядерную программу и перемирие в Ливане.

    Накануне спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Швейцарию для участия в дискуссиях.

    Министерство иностранных дел Пакистана анонсировало проведение технических переговоров в Бюргенштоке 21 июня.

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    22 июня 2026, 06:52 • Новости дня
    Захарова: США не запросили агреман для нового посла в России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская сторона пока не предпринимала попыток согласовать кандидатуру нового руководителя своей дипломатической миссии в Москве, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «До настоящего момента американская сторона за агреманом в МИД России не обращалась», – сказала Захарова, говоря о возможной кандидатуре посла США в России, передает РИА «Новости».

    Агреман представляет собой предварительное согласие принимающего государства на назначение конкретного человека руководителем дипломатического представительства другой страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший посол США в России Линн Трейси завершила свою дипломатическую миссию в июне 2025 года.

    Сейчас временным поверенным в делах США в России является Дж. Дуглас Дайкхаус.

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    21 июня 2026, 08:22 • Новости дня
    Сборная Ирана прибыла в Лос-Анджелес за сутки до матча

    Tекст: Денис Тельманов

    Футболисты национальной команды Ирана прилетели в США всего за день до встречи с Бельгией из-за жестких визовых ограничений.

    Игроки сборной Ирана приехали в Лос-Анджелес, их отель в районе Манхэттен-Бич находится под строгой охраной полиции, передает РИА «Новости».

    Доступ в гостиницу открыт только для проживающих, а на прилегающих улицах дежурят патрульные машины, блокирующие главный въезд.

    «Команда прибыла около полудня местного времени», – рассказал агентству один из помощников сборной. Причиной столь позднего приезда стали жесткие правила пребывания в США: команде запрещено находиться в стране вне игровых дней, поэтому после каждого матча футболисты вынуждены возвращаться в Мексику.

    Федерация футбола Ирана намерена подать жалобу в ФИФА, считая, что подобные ограничения нарушают принцип равных условий. Ранее главный тренер Амир Галенои отмечал, что из-за этих запретов команда не смогла полноценно подготовиться к матчу после игры с Новой Зеландией, завершившейся со счетом 2:2.

    Встреча Ирана и Бельгии в рамках группы G состоится в воскресенье в 22.00 мск. Чемпионат мира, который впервые проходит в США, Канаде и Мексике с участием 48 сборных, продлится до 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главный тренер сборной Ирана Амир Галенои пожаловался на дискриминацию команды во время чемпионата мира.

    Накануне старта турнира Соединенные Штаты отказали в визах части представителей иранской делегации.

    Ранее Международная федерация футбола одобрила перенос тренировочной базы иранских спортсменов из США в Мексику

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    22 июня 2026, 05:29 • Новости дня
    Премьер Эстонии Михал: ЕС не может быть посредником Москвы и Киева

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Диалог об урегулировании украинского кризиса должен проходить исключительно в двустороннем формате между Россией и Украиной, без посредничества европейских стран, заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

    «Переговоры могут проходить только между Украиной и Россией. <…> Европейский союз не может выступать в качестве посредника, поскольку это ограничило бы помощь Украине», – сказал Михал, передает РИА «Новости».

    Политик также отметил, что процесс урегулирования требует стратегического терпения. По его мнению, излишняя спешка в дипломатических вопросах приводит только к негативным результатам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле назвали неприемлемыми предварительные условия европейских стран для мирного урегулирования. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал на фактическое участие Европы в украинском кризисе.

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    22 июня 2026, 08:46 • Новости дня
    Politico: Францию застало врасплох письмо о миграционных центрах

    Politico: Призыв стран ЕС высылать мигрантов застал Францию врасплох

    Tекст: Мария Иванова

    Инициатива большинства государств Евросоюза о создании центров приема мигрантов в третьих странах стала неожиданностью для французского руководства, отмечают СМИ.

    Франция оказалась застигнута врасплох обращением с призывом ускорить создание центров приема беженцев за пределами Европы, передает РИА «Новости».

    Документ, инициированный правительствами Дании и Италии, подписали 19 государств-членов Евросоюза.

    «Письмо застало Францию врасплох», – отмечает европейское издание Politico. По словам неназванного дипломата, поддержка инициативы таким значительным числом стран превратила ее в очень серьезную проблему для Парижа.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выражал сомнения в эффективности подобных учреждений в третьих странах. Тем не менее на прошлой неделе Европарламент одобрил закон, разрешающий создание центров для депортации. За нововведения проголосовали 418 депутатов, 218 выступили против, а 30 воздержались.

    Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт также заявлял, что в этом году ожидает заключения соглашений с государствами вне Евросоюза. Речь идет о размещении мигрантов, которым отказали в предоставлении убежища.

    Напомним, Европарламент одобрил создание внешних центров депортации мигрантов.

    Евросоюз задумал открыть в странах Азии и Африки лагеря для депортации мигрантов.

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    22 июня 2026, 21:50 • Новости дня
    Глава МИД Финляндии Валтонен: ЕС определяет цели и формат будущего диалога с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейский союз достиг существенного прогресса в разработке единых целей и стратегии для возможного будущего диалога с российской стороной, заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

    «Важно сначала согласовать наши цели, а также то, как мы хотим действовать. Мы уже довольно далеко продвинулись в этой работе», – сказала глава ведомства финскому вещателю Yle, передает ТАСС.

    Перспективы начала диалога европейские лидеры смогут обсудить на предстоящем в июле саммите НАТО в Турции. При этом Валтонен подчеркнула, что время для непосредственных контактов пока не пришло, несмотря на идущие консультации внутри Европы.

    По ее словам, конкретные сроки станут понятны исходя из ситуации на поле боя на Украине и готовности российской стороны к мирному урегулированию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дискуссия о будущих переговорах с Россией вытеснила остальные темы на недавнем саммите Евросоюза. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила обсудить выдачу мандата на диалог с Москвой.

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    22 июня 2026, 08:51 • Новости дня
    Власти Латвии не смогли убрать названия городов России с дорожных знаков

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Латвии так и не приняли решение о демонтаже более трехсот дорожных знаков с названиями населенных пунктов России и Белоруссии, сообщил портал LSM.

    По данным LSM, правительство Латвии столкнулось с трудностями при попытке убрать названия российских и белорусских городов с дорожных указателей, передает РИА «Новости». Инициатива, предложенная еще весной, до сих пор не получила одобрения.

    «На 318 дорожных знаках в Латвии до сих пор можно прочитать надписи «Москва», «Витебск» или другие названия российских или белорусских городов. Инициатива по их замене, представленная правительству, пока не принята», – говорится в материале.

    Директор департамента дорожной инфраструктуры министерства транспорта Латвии Таливалдис Вецтиранс отметил, что власти рассчитывали заменить знаки к сентябрю, однако из-за отсутствия решения вынуждены действовать осторожно.

    Всего на национальных дорогах страны установлено 235 подобных указателей, а на муниципальных – 83.

    Рижская дума одобрила переименование названных в честь русских писателей улиц.

    Латвийские активисты начали сбор подписей за ограничение продаж книг на русском языке.

    Власти Латвии потребовали от сотен граждан России покинуть страну из-за отсутствия статуса постоянного жителя Евросоюза.

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    23 июня 2026, 02:09 • Новости дня
    МОК лишил медали легкоатлетку Гулиеву

    Tекст: Антон Антонов

    Исполнительный совет Международного олимпийского комитета принял решение о перераспределении медалей в беге на 800 метров на Играх 2012 года в Лондоне после дисквалификации Екатерины Гулиевой, которая с 2021 года представляет Турцию, сообщает МОК.

    На тех соревнованиях российская бегунья финишировала третьей, а серебро получила уже позже, после дисквалификации изначально победившей россиянки Марии Савиновой. Победительницей забега тогда стала легкоатлетка из ЮАР Кастер Семеня, передает РИА «Новости».

    В марте 2024 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Гулиеву на четыре года на основании данных базы московской антидопинговой лаборатории LIMS. Ее апелляция была отклонена в мае 2025 года.

    После нового решения МОК медали финального забега перераспределены так: кенийка Памела Джелимо получит серебряную награду, американка Алисия Монтано станет бронзовым призером. Гулиевой сейчас 35 лет, с 2021 года она выступает за сборную Турции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российской бегуньи Екатерины Поистоговой на лишение серебряной медали Олимпиады 2012 года в Лондоне в беге на 800 метров.

    CAS лишил российскую легкоатлетку Татьяну Томашову серебряной медали Олимпийских игр 2012 года в беге на 1500 метров.

    CAS оставил в силе перераспределение медалей командных соревнований Олимпиады 2022 года по фигурному катанию после дисквалификации российской спортсменки Камилы Валиевой.

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    22 июня 2026, 09:19 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе превысили 500 долларов

    Стоимость газа на европейских биржах поднялась выше 504 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки на европейских газовых хабах продемонстрировали рост, преодолев отметку в 504 доллара за тысячу кубических метров на фоне утренних торгов.

    Биржевые цены на газ в Европе в понедельник утром выросли на 1,2%, поднявшись выше 504 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Июльские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 514,5 доллара, прибавив 3,2% к расчетной цене предыдущего дня.

    Средняя стоимость газа в марте увеличилась почти на 60% по сравнению с февралем из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, превысив 600 долларов за тысячу кубометров впервые с февраля 2023 года. В апреле цены скорректировались вниз на 14%, опустившись примерно до 540 долларов.

    Максимальная цена за время ближневосточного конфликта была зафиксирована 19 марта на уровне 853,7 доллара за тысячу кубометров. Тогда генеральный директор компании Qatar Energy Саад аль-Кааби заявил о повреждении двух из 14 линий производства СПГ компании в Катаре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае стоимость июньских фьючерсов поднялась выше 625 долларов за тысячу кубометров.

    В первой половине июня биржевые цены на газ в Европе преодолели психологическую отметку в 600 долларов.

    Несколько дней назад котировки энергоносителей стабилизировались на уровне чуть ниже 500 долларов.

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    22 июня 2026, 08:42 • Новости дня
    Захарова заявила об усилении войны с памятниками в Прибалтике на фоне СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Прибалтика, Польша и Украина активизировали кампанию по уничтожению советского и российского мемориального наследия под предлогом СВО, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По словам Захаровой, страны Прибалтики, Польша и Украина усилили кампанию по сносу российских и советских памятников, передает РИА «Новости».

    Она сообщила, что МИД готовит тематические доклады в рамках борьбы с фальсификацией истории Второй мировой войны.

    Документы посвящены политике Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Украины в отношении военно-мемориальных объектов. «Используя проводимую Россией специальную военную операцию, эти страны резко увеличили масштабы многолетней практики по уничтожению на своей территории советского и российского мемориального наследия», – подчеркнула Захарова.

    В России 22 июня ежегодно отмечают День памяти и скорби, посвященный началу Великой Отечественной войны. Этот трагический период унес жизни около 27 млн советских граждан.

    Мария Захарова назвала снос памятника советским солдатам в Польше шагом к возрождению нацизма.

    МИД охарактеризовал планы властей Украины по демонтажу мемориалов Великой Отечественной войны как проявление сатанизма.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков осудил намерения Латвии по уничтожению военных памятников.

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