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    23 июня 2026, 10:55 • Новости дня

    Ученые опровергли популярный миф о взрослении мозга

    New Scientist: Человеческий мозг продолжает развивваться после 40 лет

    Ученые опровергли популярный миф о взрослении мозга
    @ Simone Brandt/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Нейробиологи выяснили, что формирование нейронных связей не завершается к 25 годам, а продолжается на протяжении нескольких десятилетий.

    Процесс созревания человеческого мозга оказался значительно сложнее, чем предполагалось ранее, пишет New Scientist.

    Долгое время в научном сообществе считалось, что полное развитие завершается примерно к 25 годам. Однако современные исследования показывают, что различные отделы формируются неравномерно, и некоторые структуры продолжают меняться даже после 40 лет.

    Специалисты отмечают, что единого момента перехода от юношеского состояния к взрослому не существует. Например, исполнительная функция, отвечающая за рациональное принятие решений и планирование, стабилизируется к 20 годам. При этом социальные навыки, включая эмпатию, могут развиваться значительно дольше.

    Ученый Бренден Терво-Клемменс подчеркнул: «Исполнительная функция – хороший способ, возможно, один из лучших, чтобы думать о так называемом возрасте мозга и зрелости, основанной на мозге».

    Масштабные анализы тысяч сканирований показали, что белое вещество, обеспечивающее связь между участками мозга, достигает пика эффективности ближе к 30 годам. Некоторые области продолжают совершенствоваться вплоть до 40-летия. Эксперты считают, что эти данные должны учитываться при разработке социальной политики, в том числе при выдаче водительских прав и определении возраста уголовной ответственности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исследователи обнаружили у плода первичные элементы сознания.

    Академик РАН Геннадий Онищенко назвал возраст начала старения человеческого мозга в 36-39 лет.

    Австралийские специалисты зафиксировали пик общей умственной деятельности в период от 55 до 60 лет.

    22 июня 2026, 12:23 • Новости дня
    Путин возложил цветы к мемориалу городам-героям в Александровском саду
    Путин возложил цветы к мемориалу городам-героям в Александровском саду
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В День памяти и скорби президент России Владимир Путин возложил цветы к тумбам городов-героев, в том числе Киева и Одессы, в Александровском саду.

    Владимир Путин поклонился каждому мемориалу и оставил цветы у тумб городов-героев в Александровском саду, среди которых Киев и Одесса, передает ТАСС.

    Солдаты роты Почетного караула под звуки траурного марша установили венок из красных роз и гвоздик перед Вечным огнем. После минуты молчания военный оркестр исполнил государственный гимн, передает РИА «Новости».

    Ранее Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.

    Традиционно 22 июня в стране отмечают День памяти и скорби. В 2026 году исполнилось 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз.

    Также прошла общероссийская минута молчания в День памяти и скорби.

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    22 июня 2026, 15:36 • Новости дня
    В Черном море атакованы три направлявшихся в украинские порты сухогруза с оружием
    В Черном море атакованы три направлявшихся в украинские порты сухогруза с оружием
    @ dzkk.tsk.tr

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Три сухогруза, следовавшие в украинские порты через Черное море и, по имеющимся данным, перевозившие вооружение для ВСУ, подверглись атаке, сообщили украинские власти. По их информации, один из кораблей получил серьезные повреждения и загорелся, после чего экипаж был эвакуирован, тогда как два других судна сохранили мореходность и продолжили движение.

    Военно-морские силы Украины сообщили об атаке якобы российского дрона на сухогруз VICTRESS в Черном море, передает издание «Военное обозрение». По данным украинского флота, судно принадлежит турецкому владельцу и ходит под флагом Панамы. Удар привел к крупному возгоранию на борту, из-за чего потребовалась немедленная эвакуация команды.

    Вице-премьер Украины Дмитрий Кулеба заявил, что нападению подверглось еще одно грузовое судно, однако оно смогло продолжить движение. В одесской обладминистрации уточнили, что всего российские военные якобы атаковали три судна, направлявшиеся в Одессу. Два других сухогруза шли под флагами Палау и Белиза и сохранили мореходность.

    Поступают сведения, что эти суда перевозили вооружение для украинской армии из иностранных портов, в том числе из греческого Александруполиса. Рост числа подобных инцидентов может заставить торговые компании избегать региона, что негативно отразится на поставках для Киева. Удары по морским целям подчеркивают активный характер боевых действий в акватории Черного моря.

    Ранее дрон «Герань» уничтожил украинский патрульный катер в Черном море.


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    22 июня 2026, 19:35 • Видео
    Кир Стармер все. Что дальше?

    Что означает уход Стармера для отношений Москвы и Лондона

    Как и обещал президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о своей отставке. Что это означает для конфликта между Москвой и Лондоном? Изменится ли стратегия по Украине?

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    22 июня 2026, 13:35 • Новости дня
    Дроны ВСУ атаковали Центр космической связи в Подмосковье
    Дроны ВСУ атаковали Центр космической связи в Подмосковье
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Центр космической связи «Дубна» в Московской области подвергся массовой атаке беспилотников ВСУ, сообщили в пресс-службе головной структуры центра – ГП «Космическая связь».

    «Была массовая атака беспилотников. Функционирование телевизионного вещания и связи не нарушено», – указали в центре, передает ТАСС.

    Отмечается, что предприняты меры по ликвидации последствий. Персонал центра не пострадал.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснял, что киевский режим с помощью атак беспилотников пытается компенсировать катастрофу для украинских войск на фронте.

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    22 июня 2026, 20:20 • Новости дня
    ФСБ предотвратила подрыв состава с ГСМ в Подмосковье
    ФСБ предотвратила подрыв состава с ГСМ в Подмосковье

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудники ФСБ задержали двух россиян, которые планировали подорвать в Подмосковье железнодорожный состав с горюче-смазочными материалами по указу украинских кураторов.

    В ФСБ сообщили, что на территории Московской области пресечена противоправная деятельность двух граждан России, причастных к подготовке террористического акта, передает ТАСС. Следствие установило, что фигуранты дела вышли на связь с представителями украинских спецслужб. Выполняя указания своего куратора, они забрали из заранее оборудованного тайника самодельное взрывное устройство.

    С помощью этой взрывчатки задержанные намеревались устроить теракт на одном из участков железной дороги Московского узла. Их главной целью был проходящий товарный состав, перевозящий горюче-смазочные материалы.

    В январе текущего года силовики задержали троих россиян за подготовку теракта на железной дороге в Свердловской области.

    Осенью прошлого года сотрудники ФСБ предотвратили попытку подрыва железнодорожных путей в Краснодаре.

    Летом прошлого года правоохранители ликвидировали двух пособников украинских спецслужб в Подмосковье.

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    22 июня 2026, 18:26 • Новости дня
    «Единая Россия» готовит своих кандидатов из числа ветеранов СВО к предвыборной борьбе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Высшая партийная школа «Единой России» 30 июня начнет второй этап обучения ветеранов спецоперации, которые планируют участвовать в предстоящих парламентских выборах.

    Партия «Единая Россия» организует обучение по курсу «Политический лидер» для победителей предварительного голосования из числа ветеранов СВО. Второй поток очных занятий стартует сразу после съезда, на котором утвердят предвыборные списки, передает пресс-служба «Единой России».

    «Мы уверены в человеческих качествах, волевых началах, патриотизме людей, которые рисковали жизнью за Родину. В первом потоке у нас было семь Героев России, десятки вчерашних военнослужащих с боевыми наградами и серьёзным общественно-политическим потенциалом», – заявил директор Высшей партийной школы Роман Романов.

    Он добавил, что избирательная кампания является серьезным испытанием для начинающих политиков. Главная задача программы – помочь кандидатам понять законы политической жизни и научить их выстраивать коммуникацию с избирателями.

    Первый этап обучения прошел с 16 по 18 июня, в нем участвовали представители 28 регионов. Всего образовательную программу пройдут 100 новых кандидатов.

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    22 июня 2026, 12:55 • Новости дня
    В Воронеже из-за ракетного удара ВСУ пострадали три человека
    В Воронеже из-за ракетного удара ВСУ пострадали три человека
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В небе над Воронежем дежурные силы ПВО сбили несколько высокоскоростных воздушных целей, в результате падения обломков пострадали три человека, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

    Средства противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили несколько высокоскоростных воздушных целей в небе над Воронежем, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. Ракетная опасность в регионе отменена.

    «На данный момент известно о трех пострадавших, в том числе одном – в тяжелом состоянии. Повреждены производственные объекты одного из предприятий Воронежа», – написал глава региона. Он добавил, что повреждения также получили фасады и остекление нескольких многоквартирных домов и автомобили.

    Губернатор подчеркнул, что информация о последствиях атаки уточняется, на местах происшествий работают оперативные службы. Глава региона также напомнил жителям о недопустимости публикации в интернете фотографий и видеозаписей с последствиями падения обломков и призвал не приближаться к подозрительным предметам.

    Минувшей ночью дежурные силы ПВО нейтрализовали над Воронежской областью 18 украинских беспилотников.

    Обломки украинского БПЛА подожгли крышу жилого дома под Тулой.

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    22 июня 2026, 18:22 • Новости дня
    Эксперт объяснил логику противника при атаке на центр космической связи «Дубна»

    Эксперт Кнутов объяснил цель атаки Украины на Центр космической связи «Дубна»

    Эксперт объяснил логику противника при атаке на центр космической связи «Дубна»
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Попытка атаки украинских беспилотников на Центр космической связи «Дубна» была связана со стратегическим значением объекта для российских систем связи и управления, заявил военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, через центр обеспечивается обмен как военной, так и гражданской информацией.

    «Попытка атаки ВСУ на Центр космической связи «Дубна» объясняется его важностью для российской коммуникационной сферы: он обеспечивает связь со спутниками, и играет ключевую роль с точки зрения обмена не только военной, но и гражданской информацией», – пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его словам, на центр завязаны телефоны космической связи, средства коммуникации на кораблях и самолетах. «Этими же каналами посредством специальной аппаратуры пользуются отдаленные районы России – где нет интернета и телекоммуникаций», – продолжил собеседник.

    «Задача противника – подорвать систему управления в нашей стране, по возможности нарушить военную координацию», – указал он. Спикер напомнил, что в нескольких регионах России работают другие центры космической связи. «Также мы сейчас переходим на новый канал связи – систему «Рассвет», которая позволит обеспечивать связь с помощью мобильных телефонов, минуя терминалы», – заключил Кнутов.

    В понедельник Центр космической связи «Дубна» в Московской области подвергся атаке беспилотников ВСУ. «Функционирование телевизионного вещания и связи не нарушено», – указали в пресс-службе центра. Предприняты меры по ликвидации последствий. Персонал не пострадал.

    Кроме того, на подлете к Москве силы ПВО сбили 84 вражеских беспилотника. Атаки были предприняты и на другие регионы. Так, в Воронеже после налета пострадали три человека, также повреждены производственные объекты одного из предприятий, фасады и остекление нескольких многоквартирных домов. В Курской области ПВО сбили 156 различных беспилотников. В Брянской области предотвратили удары 192 украинских БПЛА самолетного типа.

    По данным Минобороны, в течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 301 украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Смоленской областями, Московским регион, Краснодарским краем, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

    На прошлой неделе Украина предприняла рекордную атаку БПЛА против России. Системы ПВО перехватили и уничтожили 555 дронов, из них 190 – на подлете к столице. Газета ВЗГЛЯД выясняла, как усилить российскую ПВО и противостоять растущей угрозе.

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    22 июня 2026, 14:08 • Новости дня
    Кремль оценил способность Белоруссии защититься от Украины
    Кремль оценил способность Белоруссии защититься от Украины
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва не сомневается в возможностях Минска самостоятельно защитить государство на фоне недавних агрессивных заявлений украинского руководства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Российское руководство полностью уверено в силах соседней республики обезопасить собственные границы, подчеркнул он, передает РИА «Новости».

    «У нас нет никакого сомнения, что руководство Беларуси и сама Беларусь в состоянии свой суверенитет обеспечить», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами.

    Несколькими днями ранее украинская сторона атаковала автобус с белорусскими детьми в Брянской области. После этого инцидента Зеленский пригрозил главе Белоруссии Александру Лукашенко ударами, сославшись на наличие техники на приграничной территории.

    Лукашенко назвал удар по автобусу открытым фашизмом.

    Ранее белорусский лидер охарактеризовал угрозы Зеленского обычной болтовней.

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    22 июня 2026, 12:26 • Новости дня
    Устроивший дебош пассажир рейса Москва – Омск скончался на борту самолета

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженный ножницами мужчина на летевшем из Омска в столицу самолете попытался прорваться в кабину пилота, его обезвредили другие пассажиры, он потерял сознание и скончался.

    Мужчина с ножницами якобы напал на людей, пассажиры смогли самостоятельно скрутить нарушителя спокойствия, использовав для этого пластиковые стяжки, передают СМИ.

    Когда он перестал сопротивляться, его освободили, однако вскоре он потерял сознание.

    После приземления лайнера в аэропорту назначения прибывшая бригада скорой помощи зафиксировала смерть мужчины. Информацию о летальном исходе подтвердили в пресс-службе регионального Минздрава.

    «Случай смерти на территории аэропорта до приезда медиков подтверждаем. Умерший не был жителем Омска», – заявили в ведомстве.

    Между тем Восточное межрегиональное следственное управление СК на транспорте начало проверку по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщает ТАСС.

    Инцидент, по предварительным данным, случился 20 июня 2026 года во время полета на воздушном судне, следовавшем по маршруту Москва – Омск.

    В конце мая транспортные полицейские сняли с рейса в Сургуте пьяного дебошира.

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    22 июня 2026, 12:15 • Новости дня
    В России началась общероссийская минута молчания в День памяти и скорби
    В России началась общероссийская минута молчания в День памяти и скорби
    @ Национальный центр исторической памяти при президенте РФ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    По всей стране началась общероссийская минута молчания, посвященная Дню памяти и скорби. Именно в это время в эфир вышло обращение к советским гражданам о нападении Германии на СССР 22 июня 1941 года.

    Впервые минута молчания в память о Великой Отечественной войне была проведена в стране в 1965 году.

    Сам День памяти и скорби был учрежден 8 июня 1996 года указом президента России в память о жертвах Великой Отечественной войны. Ежегодно 22 июня по всей стране приспускаются государственные флаги, проходят траурные мероприятия, возлагаются цветы к памятникам и мемориалам.

    Вероломное нападение нацистской Германии и ее союзников на Советский Союз без объявления войны 22 июня 1941 года положило начало самому кровопролитному конфликту в истории человечества. Война унесла 26,6 млн жизней советских граждан, при этом более 8 млн составили потери личного состава вооруженных сил, свыше 1 млн бойцов погибли при освобождении народов Европы от нацизма.

    Погибли 13,7 млн мирных жителей, из них 7,4 млн человек были преднамеренно истреблены оккупантами, еще 4,7 млн мирных граждан угнаны в рабство.

    Нацисты вели против Советского Союза войну на уничтожение. В 34 субъектах России в 2020–2025 годах прошли суды о признании преступлений нацистов геноцидом советского народа, по решениям этих судов 8 167 959 человек были признаны жертвами геноцида на оккупированной в годы войны территории СССР в границах современной России.

    Против Советского Союза воевали не только войска рейха, но и воинские формирования Италии, Румынии, Словакии, Финляндии и Венгрии, а также части из Испании, Албании, Бельгии, Болгарии, Дании, Голландии, Норвегии, Хорватии и других стран. На пике численности под общим немецким командованием, не считая формирований СС, действовали 220-230 тыс. итальянцев, более 630 тыс. румын, 36 тыс. словаков, до 340 тыс. финнов и до 200 тыс. венгров.

    Великая Отечественная война показала, что противостоять такому натиску способно только идейно и духовно сплоченное общество. Ежегодно в строю на фронтах находилось от 10,5 до 11,5 млн человек, призванных из разных регионов огромной страны, а Героями Советского Союза стали представители 130 национальностей. К 22 июня 1941 года СССР объединял 16 союзных и 20 автономных республик, девять автономных областей и десять национальных округов, под красными знаменами сражались воины 193 национальностей.

    Массовый героизм на фронте дополнялся самоотверженным трудом в тылу. Ярким примером стала судьба блокадников: почти 2 млн жителей Ленинграда были эвакуированы более чем в 40 регионов. С июня по декабрь 1941 года в тыл удалось перевезти 12 млн человек и 2593 предприятия, из них 1523 крупных. Фактически за тысячи километров была перебазирована экономика крупной страны, которая уже через полгода заработала на полную мощность. Подвиг защитников и тружеников отмечен званием «Город-герой» для 12 городов и званием «Крепость-герой» для Брестской крепости.

    Традиция сохранения памяти о войне продолжается: с 2006 года 47 городам России присвоено звание «Город воинской славы», а в 2020–2025 годах 70 городов получили почетное звание «Город трудовой доблести».

    Великая Отечественная война остается для России ярким примером массового героизма многонационального народа, сплотившегося перед лицом смертельной угрозы.

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    22 июня 2026, 19:20 • Новости дня
    В ООН ответили на обращение по поводу удара ВСУ по колледжу в Старобельске
    В ООН ответили на обращение по поводу удара ВСУ по колледжу в Старобельске
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Управление верховного комиссара ООН по правам человека запросило у российской стороны дополнительную информацию об атаке украинских военных на учебное заведение в Старобельске, сообщила омбудсмен Яна Лантратова.

    Представители УВКПЧ ООН ответили на обращение уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой касательно удара Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельске.

    «В своем ответном обращении из аппарата верховного комиссара ООН г-на Фолькера Тюрка отметили, что внимательно отслеживают все обстоятельства причиненного вреда гражданскому населению в Старобельске и были бы признательны аппарату УПЧ РФ за любую дополнительную информацию в расследовании обстоятельств произошедшего», – сообщила Лантратова в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова направила обращения Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку.

    Ранее Управление Верховного комиссара ООН по правам человека официально подтвердило гибель 21 мирного жителя при атаке дронов на колледж в Старобельске.

    Украинские военные целенаправленно атаковали это образовательное учреждение несколькими волнами беспилотников.

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    22 июня 2026, 15:41 • Новости дня
    Российские войска нанесли удар по объектам ВСУ в Черноморске
    Российские войска нанесли удар по объектам ВСУ в Черноморске
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Мощные взрывы и сильный пожар произошли на территории портового города в Одесской области после атаки на позиции украинских военных.

    Вооруженные силы России нанесли удар по инфраструктуре украинских войск в портовом Черноморске, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

    Согласно информации источника, на территории города были зафиксированы мощные взрывы, после которых на пораженных объектах начался сильный пожар. Детали о характере разрушений и точном назначении уничтоженной инфраструктуры в настоящее время уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня российские военные атаковали объекты по выпуску комплектующих для беспилотников на территории бывшего харьковского завода «Промсвязь».


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    22 июня 2026, 14:45 • Новости дня
    Модель и актер задержаны по делу Шурыгиной о распространении порнографии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    По делу в отношении Дианы Шурыгиной о распространении порнографии задержаны модель Анастасия Овсянникова (известна как Настя Холод) и актер Людвиг Кричкер, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Подозреваемые отправлены под домашний арест, сказал собеседник РИА «Новости».

    Известно, что 24-летняя Овсянникова родом из Хабаровска, она публикует откровенные снимки в социальных сетях. Кричкер работает фитнес-тренером и актером, снимался в кино и рекламе, а также шесть лет проживал за границей перед возвращением в Россию.

    Суд в Москве избрал меру пресечения для Овсянниковой и Кричкера 27 и 28 мая соответственно. Следствие также получило разрешение на проведение обыска в жилище актера.

    У самой Шурыгиной провели обыск, ее поместили под домашний арест на два месяца.

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    22 июня 2026, 13:24 • Новости дня
    Эксперты объяснили приготовления ЕС к войне с Россией в 2030 году

    Эксперты: Европа планирует подготовить ресурсы к войне с Россией к 2030 году

    Эксперты объяснили приготовления ЕС к войне с Россией в 2030 году
    @ Charles Rosemond/U.S. Army/dvidshub.net

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    К 2030 году НАТО планирует нарастить ПВО и ПРО, а также усилить наступательный потенциал ракетами средней дальности. Для запуска эскалации с Москвой Брюссель может создать дугу напряженности вокруг северных регионов России, а также Белоруссии, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Алексей Леонков и Алексей Анпилогов. Ранее в МИД России заявили о военных приготовлениях НАТО и ЕС, напоминающих план «Барбаросса».

    «Через четыре года Североатлантический альянс планирует финализировать стратегию «НАТО-2030», предполагающую перевод ряда гражданских предприятий на военные рельсы. Речь идет о принципиальном перевооружении блока, в котором руководство Евросоюза должно выполнять роль политического крыла», – пояснил военный эксперт Алексей Леонков.

    «Согласно этим планам, каждая механизированная бригада НАТО должна будет иметь в своем распоряжении до тысячи беспилотников. Также к 2030 году они намерены кратно увеличить запасы снарядов для ствольной артиллерии. Кроме того, в ближайшие годы Европа станет антироссийским буфером для США, пока Вашингтон обновляет свой ядерный потенциал», – продолжил спикер.

    По словам собеседника, в рамках НАТО Штаты предоставляют ЕС операционную автономность – Вашингтон будет определять где и чем воевать европейским членам альянса, а те, в свою очередь, будут сами планировать – как вести боевые действия. В целом, указал аналитик, альянс к 2030 году должен будет обновить вооружение сухопутных сил и ВМС, нарастить количество средств ПВО и ПРО, а также усилить наступательный потенциал ракетами средней дальности. «В рамках этого же трека развивается так называемое минеральное НАТО, ресурсной базой которого выбрана Австралия», – добавил он.

    «Для создания конкурентного преимущества, как считают в Брюсселе, ЕС отвлекает силы России украинским кризисом. При этом Москва постоянно говорит, что не хочет конфликта с Североатлантическим альянсом и выражает готовность к диалогу. Однако противоположная сторона, по сути, пока отказывается от равноправного и открытого обсуждения с Москвой всех острых вопросов. Поэтому ситуация медленно движется к прямому столкновению», – посетовал эксперт.

    2030 год чаще других фигурирует в прогнозах о потенциальном прямом конфликте России и НАТО, потому что к этому времени Европа планирует подготовить свои мобилизационные ресурсы, пояснил военный эксперт Алексей Анпилогов. «Россия не хочет войны, но продвижение альянса на восток вынуждает Москву наращивать оборонительный потенциал. Европа же находится в цивилизационном кризисе, решение которого, с ее точки зрения, лежит в военной плоскости», – указал он.

    Кроме того, отметил спикер, в североевропейских странах бытует мнение, что в случае конфликта с Россией они смогут отсидеться за санитарным кордоном Восточной Европы. «Поэтому, несмотря на огромные диспропорции в экономике государств НАТО, к 2030 году они планируют еще больше развернуть свой ВПК, чтобы соперничать с мобилизованной за время СВО российской экономикой», – детализировал спикер.

    «Также ближайшие три-четыре года важны с точки зрения психологической подготовки жителей стран НАТО для войны с Россией. Кроме того, Брюсселю нужно несколько лет на принятие соответствующих законов о всеобщей мобилизации и росте финансирования ВПК в размере, который требуют США – около 5% от ВВП», – объяснил аналитик.

    «В рамках начала конфликта НАТО будет создавать провокации в отношении Калининградской области, а также на границах северных российских регионов. Также дуга напряженности, вероятно, коснется Белоруссии. Брюссель намеренно сводит ситуацию к эскалации, и конфликт может разрастаться как снежный ком», – допустил Анпилогов.

    Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил «Известиям», что Москва видит военные приготовления НАТО и ЕС, которые все больше напоминают немецкий план «Барбаросса» – стратегию нацистской Германии по нападению на СССР. «Конечно, мы исходим из того, что они реально готовятся к военному столкновению с Россией где-то на рубеже 2030 года», – добавил дипломат.

    Запад открыто готовится к войне, во всех его стратегических документах начало войны на европейском континенте закладывается на 2030 год, подтверждал в интервью СТВ Александр Вольфович, госсекретарь Совета безопасности Белоруссии. «На это нацелены все их военные бюджеты. Это агрессивная милитаристская политика Запада, которая направлена сегодня как раз на подрыв мира и безопасности», – указывал он.

    В июне на встрече с руководителями международных информационных агентств президент России Владимир Путин опроверг планы российского нападения на Североатлантический альянс, сообщает Кремль. «Какой смысл для нас вообще, резон нападать на Европу и воевать с НАТО? Это же просто, я говорю, что это бред, но мне кажется, что это не просто бред, это сознательная провокация, для того чтобы создать угрозу, которой реально не существует, и заставить население своих стран больше денег тратить на оборону», – указал он.

    Со своей стороны Кристиан Фройдинг, командующий сухопутными войсками ФРГ, заявлял на аэрокосмической выставке ILA в Берлине в середине июня, что Германия должна подготовиться к нападению России к 2029 году или даже раньше, писало Politico. По его словам, среди союзников по НАТО существует широкий консенсус относительно того, что Россия может атаковать территорию альянса до конца десятилетия. «Это не немецкий график. Это согласованные с 32 членами блока разведывательные данные», – отметил он.

    Месяцем ранее возглавляемый британской армией североатлантический Союзный корпус быстрого реагирования (ARRC) провел масштабные командно-штабные учения Arrcade Strike. Причем маневры прошли на заброшенных платформах лондонской станции метро Чаринг-Кросс, сообщает Минобороны Британии.

    По сценарию, действие разворачивается именно в 2030 году. В ходе учений проверялась способность ARRC планировать и командовать крупномасштабными военными операциями с участием около 100 тыс. военнослужащих из Великобритании и ее союзников по НАТО. Из скрытого подземного пункта штаб координировал действия не только на суше, но и на море, в воздухе, космосе и киберпространстве.

    Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер и его польский коллега Дональд Туск подписали соглашение о безопасности и обороне. Документ предполагает совместную разработку боеприпасов для ПВО, производство ракет и укрепление восточной границы НАТО. Газета ВЗГЛЯД выясняла, что на самом деле задумали Лондон и Варшава, почему они спешат оформить этот союз и как России относиться к практике заключения двусторонних пактов странами – членами НАТО.

    Комментарии (5)
    22 июня 2026, 19:12 • Новости дня
    Навроцкий: Все поляки знают, сколько зла сделали Польше украинские националисты
    Навроцкий: Все поляки знают, сколько зла сделали Польше украинские националисты
    @ Newspix/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Польский президент Кароль Навроцкий публично отреагировал на слова Владимира Зеленского, который ранее обвинил Варшаву в эскалации напряженности ради внутриполитических выгод.

    Политик подчеркнул, что текущие разногласия между странами лежат исключительно в плоскости исторической памяти, передает РИА «Новости».

    «Владимир, дорогой, спор вообще не затрагивает внутренних вопросов Польши… потому что все поляки знают и понимают, сколько зла сделали Польше, полькам, полякам, польским детям украинские националисты», – заявил Навроцкий во время общения с прессой.

    Глава государства добавил, что Варшава категорически не приемлет использование красно-черного флага, являющегося символом националистических движений. Он также выразил уверенность в полном единстве польских патриотов и правительства перед лицом подобных ситуаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла за героизацию Украинской повстанческой армии (УПА, признана в России экстремистской и запрещена).

    Украинский лидер резко раскритиковал польского коллегу за отзыв высшей государственной награды.

    Ранее глава польского государства возмутился службой обученных в республике солдат ВСУ под знаменами украинских националистов.

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