Полиция Москвы задержала подозреваемого в обмане школьника на 5 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Сотрудники полиции задержали 19-летнего москвича, подозреваемого в соучастии в дистанционном мошенничестве, указали в ведомстве, передает ТАСС.

Жертвой злоумышленников стал 15-летний подросток.

По данным ведомства, юноше позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов. Они заявили, что родители подростка подозреваются в преступлении. Чтобы спасти семью, школьника убедили отвезти ювелирные украшения матери в Филевский парк и оставить их в тайнике.

Задержанный забрал посылку, сдал драгоценности в скупку, а полученные деньги перевел на криптокошелек организаторов преступления. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, фигурант находится под подпиской о невыезде.

Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее столичные полицейские поймали 19-летнего курьера мошенников после кражи 5 млн рублей у доверчивого юноши.