Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Грузии

В Тбилиси решили игнорировать призыв МИД наказать сорвавших День русского языка

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Этот призыв для нас абсолютно неинтересный, – заявил он. – У наших правоохранителей есть собственная повестка дня, которой они следуют».

Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова призвала грузинских правоохранителей «дать соответствующую оценку действиям экстремистов, которые выкрикивали антироссийские лозунги и оскорбления в День русского языка в Тбилиси 6 июня» у бюста Александра Пушкина.

Представители политического движения «Грузинская республика», которые срывали День русского языка 6 июня, в заявлении в субботу отметили, что продолжат проведение акций протеста против «российской оккупации».