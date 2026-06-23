Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Грузии

Как сообщил грузинский Институт изучения Земли, землетрясение зафиксировано в 08.07 (07.07 мск), его эпицентром стало село Хончиори в семи километрах западнее Амбролаури.
Сведений о пострадавших и разрушениях нет.
«Этот призыв для нас абсолютно неинтересный, – заявил он. – У наших правоохранителей есть собственная повестка дня, которой они следуют».
Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова призвала грузинских правоохранителей «дать соответствующую оценку действиям экстремистов, которые выкрикивали антироссийские лозунги и оскорбления в День русского языка в Тбилиси 6 июня» у бюста Александра Пушкина.
Представители политического движения «Грузинская республика», которые срывали День русского языка 6 июня, в заявлении в субботу отметили, что продолжат проведение акций протеста против «российской оккупации».
«На территории округа введен режим чрезвычайной ситуации» – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
По предварительным данным, повреждены крыши 89 частных домов, а также детского сада и школы. Сейчас продолжается ликвидация последствий непогоды, специалисты работают на поврежденных объектах. Водоснабжение уже восстановлено, однако возможны перебои, газоснабжение временно отключено.
Как писала газета ВЗГЛЯД, стихия нанесла серьезный ущерб городам Кушва и Новая Ляля в Свердловской области.
По данным МЧС, в Кушве из-за урагана более 4 тыс. частных домов остались без электроснабжения и повреждены десятки кровель и опоры линий электропередачи.
Губернатор Свердловской области Денис Паслер распорядился отправить в пострадавший город Кушва профильную комиссию для оценки масштабов разрушений и объема восстановительных работ.
Что означает уход Стармера для отношений Москвы и Лондона
Заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе заявил в понедельник, что «реестр, который создадут на базе агентства развития сервисов министерства юстиции, даст возможность сделать эффективной борьбу против нелегальной миграции».
В реестре будет регистрироваться въезд любого иностранного гражданина в Грузию во избежание нарушения им миграционных регуляций.
Граждане многих стран, включая Россию, могут находиться в Грузии в течение года без визы.
Затем они обязаны покинуть страну и получить разрешение на въезд и пребывание заново.
Как сообщила Национальная служба статистики Грузии, в настоящее время в Грузии на постоянной основе проживают 37,7 тыс. граждан России.
Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о планах ужесточить миграционное законодательство из-за возможного притока мигрантов.
МВД Грузии также предложило ужесточить контроль за иностранными студентами, требуя от них подтверждения учебы и не замены ее на трудовую деятельность.
Большим будет контроль за фиктивными браками иностранцев с гражданами Грузии. Депортированным из Грузии запретят приезжать в течение десяти лет.
Недавно Грузия ужесточила трудовое законодательство, запретив мигрантам определенные сферы деятельности.
К 6.00 по местному времени (4.00 мск) за медпомощью в региону обратились 16 человек, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Шквалистый ветер повредил 99 частных домов, 25 автомобилей и 15 линий электропередачи. Еще 32 жилых здания оказались полностью разрушены.
Специалисты спасательного ведомства оказывают адресную поддержку населению, открыт один пункт временного размещения на 50 мест.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Кушвинском муниципальном округе. Смерч повредил почти 100 жилых домов в городе. Непогода обесточила более 4 тыс. частных домовладений.
Российская Федерация остается главным покупателем грузинского пива, передает ТАСС.
Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, только за май стоимость отправленной в страну продукции составила 300,1 тыс. долларов. В прошлом году аналогичный показатель равнялся 81,4 тонны на сумму 98,6 тыс. долларов.
Всего за первые пять месяцев текущего года грузинские производители отгрузили в Россию 480,1 тонны алкогольного напитка. Общая стоимость этих поставок достигла 554,4 тыс. долларов. Это на 31,8% превышает результаты за аналогичный период 2025 года.
Помимо российского рынка, грузинские компании активно отправляют продукцию и в другие страны. В мае крупными импортерами стали Израиль, закупивший 135,5 тонны, и Китай с показателем 61,6 тонны. Замыкает тройку лидеров Таджикистан, куда отправили 35,9 тонны напитка.
Меньшие объемы экспорта пришлись на европейские государства и страны СНГ. Германия приобрела 33,2 тонны, Латвия – 29,6 тонны, а Армения – 26,6 тонны. В США производители поставили лишь семь тонн.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Грузия вдвое увеличила поставки пива на российский рынок.
В первом квартале текущего года Россия заняла первое место среди импортеров грузинского вина.
Ранее Российская Федерация стала главным экспортным партнером этой закавказской республики.
«Окружной суд Люблин-Запад применил к подозреваемому меру пресечения в виде временного ареста на период трех месяцев», – говорится в сообщении Люблинского воеводства страны.
При этом полиция уточнила, что 36-летнему гражданину Грузии, подозреваемому в убийстве 44-летнего россиянина, грозит пожизненное заключение.
Ранее в субботу сообщалось, что гражданин Грузии был обвинен в расстреле российского художника Скрепецкого в Польше.
Напомним, неизвестный застрелил российского художника Семена Скрепецкого на автостоянке в польском городе Белая Подляска. Нападавший произвел несколько выстрелов в жертву с близкого расстояния.
Позже премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о поимке подозреваемого с грузинским паспортом.
На гандбольном турнире в Германии от удара молнии пострадали девять человек
Во время проведения турнира по гандболу в немецком городе Раштатт сильная буря накрыла палаточный городок спортсменов, передает РИА «Новости».
В соревнованиях должны были принять участие около 120 команд, которые разместились прямо на игровом поле.
Ночью на лагерь обрушились шквальный ветер и проливной дождь. «Когда посетители начали закреплять свои палатки для защиты от непогоды, с неба внезапно сверкнула яркая молния. Секунды спустя девять человек получили ранения, один из них – тяжелые», – сообщает немецкая пресса.
Среди получивших травмы оказался 13-летний подросток. Шестерых пострадавших экстренно госпитализировали в местные клиники. По информации правоохранительных органов, состояние единственного тяжелораненого пациента сейчас стабилизировано и не представляет угрозы для жизни.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе более 70 человек пострадали от удара молнии на акции протеста в Бразилии.
Летом прошлого года в Тульской области в результате аналогичного природного явления погибли три человека.
В августе 2024 года жертвами мощного удара молнии в китайском городе Чанчжоу стали шесть человек.
У побережья греческого острова Крит зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1
Сейсмическое событие магнитудой 5,1 произошло в акватории Средиземного моря у побережья острова Крит в Греции, передает РИА «Новости». Его зафиксировали в 12.37 по московскому времени.
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), изначально специалисты оценивали силу толчков в 5,8, однако позже этот показатель был скорректирован в меньшую сторону.
Эпицентр землетрясения располагался в 108 километрах от греческого города Ираклион. Эксперты установили, что очаг находился на глубине 13 километров.
К настоящему моменту информация о возможных разрушениях инфраструктуры или повреждениях зданий не поступала. Сведения о пострадавших среди местных жителей и туристов также отсутствуют.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле у берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 5,5.
В июне прошлого года сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,1 вблизи греческого города Неа-Рода.
В мае того же года специалисты сообщили о сейсмическом событии силой 6,2 балла к северу от Ираклиона.
Ученый Корженков назвал крымские землетрясения сбросом тектонического напряжения
Частые сейсмические события типичны для Крымско-Кавказского региона, передает ТАСС. Полуостров тесно связан с горной системой Кавказа, а их контакт с глубоководной впадиной Черного моря постоянно генерирует толчки. Заведующий лабораторией палеосейсмологии ИФЗ РАН Андрей Корженков подчеркнул полезность таких явлений.
«Чем чаще будут происходить небольшие землетрясения у побережья Крыма, Кавказа, тем это лучше, потому что накопленное напряжение сбрасывается», – пояснил доктор геолого-минералогических наук. Подобные рои землетрясений свидетельствуют о нормальной работе тектонических границ.
Специалист напомнил о мощных катаклизмах 1927 года, когда магнитуда достигала 6,0 и 6,8, а интенсивность колебаний составила девять баллов. По словам эксперта, нынешняя умеренная активность крайне благоприятна. Постоянная разрядка напряжения эффективно отдаляет вероятность сильного сейсмического события.
Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в понедельник специалисты зарегистрировали шесть сейсмических событий у побережья Севастополя. Эпицентр одного из землетрясений магнитудой 3,7 располагался на глубине 35 километров.
В феврале сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,8 в Азовском море.
Служба статистики: В Грузии проживает 37,7 тыс. граждан России
По его словам, итоги всеобщей переписи населения 2024 года свидетельствуют, что в Грузии проживает 3 млн 930 тыс. человек.
Это на 5,8% (216 тыс. человек) больше, чем по итогам переписи 2014 года.
По словам Гогиты Тодрадзе, 48% населения Грузии составляют мужчины, а 52% – женщины.
62% населения Грузии проживают в городах.
В Тбилиси проживает 1 млн 331 тыс. человек – это 34% от общей численности населения.
Свыше 96% проживающих в Грузии – граждане страны.
Из иностранцев россияне лидируют по численности, опережая граждан Индии (23,9 тыс.) и Украины (11,5 тыс.).
82% населения Грузии – православные христиане.
Обильные осадки спровоцировали отключения света в Ставропольском крае
В ночь на 20 июня Ставропольский край накрыла непогода, вызвавшая масштабные последствия, сообщил Владимиров в Мax. Сильные дожди привели к подтоплению дворов, подвалов и огородов в станице Александрийской. На месте уже работают специалисты экстренных служб для оценки нанесенного стихией ущерба.
По словам главы региона Владимира Владимирова, основные проблемы с энергоснабжением уже устранены.
«Частичные отключения электроэнергии зафиксированы в нескольких населенных пунктах округа. Крупные нарушения в электроснабжении ставропольцев локализованы. В работе у энергетиков остаются единичные заявки от жителей», – отметил политик.
Губернатор поручил главам муниципалитетов непрерывно следить за ситуацией и оперативно ликвидировать последствия осадков. Он добавил, что ни одно обращение пострадавших граждан не должно остаться без ответа.
В начале июня власти вводили режим чрезвычайной ситуации в Минеральных Водах из-за сильных паводков.
Кроме того, проливные дожди подтопили десятки многоквартирных домов в Краснодаре.
Подземные толчки магнитудой 3,7 зафиксировали на глубине 35 км южнее Севастополя
Эпицентр землетрясения располагался в 33 км к югу от Севастополя, передает ТАСС.
По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, очаг находился на глубине 35 км, толчки произошли в 07:11 по московскому времени.
Крымский полуостров находится на окраине Альпийско-Гималайского складчатого пояса и считается сейсмоопасным регионом. За последние сто лет здесь происходили землетрясения магнитудой от 5 до 7.
Наиболее разрушительные подземные толчки в этом районе наблюдались в сентябре 1927 года близ Ялты. По разным оценкам, их магнитуда достигала девяти баллов, что привело к разрушению более 70% зданий города.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае землетрясение магнитудой 3,9 произошло в Черном море у побережья Сочи.
В феврале сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,8 в Азовском море недалеко от крымского побережья.
В прошлом году на Южном берегу Крыма в районе Ялты случились четыре слабых землетрясения.
В результате разгула стихии пострадавших среди местных жителей нет, передает РИА «Новости». Экстренные и коммунальные службы оперативно приступили к ликвидации последствий урагана.
Глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин подтвердил факт разрушений в социальных сетях. «Сегодня наш город столкнулся с серьезным испытанием. В результате сильного порывистого ветра произошли повреждения инфраструктуры», – написал чиновник.
Опубликованные очевидцами кадры демонстрируют масштабы бедствия. Смерч прошел через населенные пункты, ломая крупные деревья и повреждая опоры линий электропередачи.
Ранее ураган оставил жителей Урая в ХМАО без света и повалил деревья.
В течение понедельника у побережья Севастополя было зарегистрировано 19 землетрясений. По словам заместителя директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марины Бондарь, четыре подземных толчка были ощутимы на суше, передает РИА «Новости».
«За сегодня зафиксировано 19 землетрясений магнитудой от 1.0 до 4.4 в Черном море на удалении 30 км от Севастополя. Четыре из них были ощутимыми на суше», – рассказала сейсмолог. Последний толчок произошел в 21:18 по московскому времени, его магнитуда составила 3.0.
Утром в понедельник специалисты зарегистрировали шесть сейсмических событий у побережья Севастополя.
Очаг одного из землетрясений находился на глубине 35 километров.
Ученый Андрей Корженков назвал регулярные слабые толчки полезным сбросом тектонического напряжения.
Подземные толчки магнитудой 4,7 зафиксировали в Баргузинском районе Бурятии
Землетрясение случилось в понедельник в 9.51 по московскому времени, передает РИА «Новости».
Специалисты Байкальского филиала Единой геофизической службы Сибирского отделения РАН подтвердили информацию о сейсмическом событии.
«Данные о последнем землетрясении: широта – 53.34, долгота – 108.50. Энергетический класс – 12.4», – говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае подземные толчки магнитудой 3,9 произошли в акватории озера Байкал.
В прошлом году жители Читы почувствовали отголоски землетрясения магнитудой 5,1 из Бурятии.