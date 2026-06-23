Бокерия: Бляшки в сосудах появляются от курения и злоупотребления алкоголем

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Курение, злоупотребление алкоголем, неправильное питание, малоподвижный образа жизни – вот те самые пагубные привычки, что ведут к повышению холестерина, артериального давления, появлению бляшек в сосудах», – пояснил специалист РИА «Новости».

Врач отметил стремительное омоложение сердечно-сосудистых недугов в стране. Согласно официальной статистике, количество инфарктов среди граждан в возрасте от 25 до 40 лет выросло в два с половиной раза.

Эксперт подчеркнул важность регулярной диспансеризации и профилактических медицинских осмотров. Он предупредил о колоссальном вреде сигарет и вейпов, добавив, что для отказа от них пациенту необходимо осознать личную мотивацию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о возможности бесплатного обследования россиян на предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям.