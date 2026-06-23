В очередях на Крымский мост скопилась почти 1 тыс. автомобилей

Tекст: Алексей Дегтярёв

К 6.00 мск 23 июня в пробках с обеих сторон переправы находилось 975 транспортных средств, говорится в сообщении канала в Max.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 365 транспортных средств. Время ожидания более часа. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 610 транспортных средств. Время ожидания более двух часов», – отмечается в тексте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне движение автомобилей по Крымскому мосту приостанавливали трижды за день.