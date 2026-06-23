Китай вывел на орбиту новый экспериментальный спутник связи

Tекст: Алексей Дегтярёв

Пекин вывел на заданную орбиту спутник связи, аппарат предназначен для обеспечения спутниковой связи, телерадиовещания и передачи данных, передает ТАСС.

Старт состоялся во вторник в 10.10 по местному времени с космодрома Вэньчан. Для вывода аппарата в космос использовалась ракета-носитель «Чанчжэн-7A».

Кроме того, спутник будет использоваться для проверки и испытания новых технологий. Этот пуск стал 653-й миссией для ракет-носителей серии «Чанчжэн».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня Пекин запустил экспериментальный спутник связи номер 25 с космодрома Вэньчан.