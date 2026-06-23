Ту-160 провели 16-часовой полет над Баренцевым и Норвежским морями

Tекст: Антон Антонов

«Стратегические ракетоносцы Ту-160 дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей», – сообщило ведомство в «Максе».

Во время маршрута экипажи Ту-160 отработали дозаправку топливом в воздухе. Истребительное сопровождение стратегических ракетоносцев обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 Воздушно-космических сил России.

На отдельных участках пути российские борта сопровождались истребителями иностранных государств.

В военном ведомстве подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Там напомнили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, а также Балтийского и Черного морей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре дальние бомбардировщики ВКС России провели пятичасовой рейд над нейтральными водами Балтийского моря.

Ракетоносцы Ту-160 пролетели более 11 часов над Ледовитым океаном.

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