Школьник с Камчатки впервые сдал три предмета ЕГЭ на 300 баллов

Tекст: Алексей Дегтярёв

Школьник стал первым в истории края выпускником, продемонстрировавшим столь высокий результат на едином государственном экзамене, передает РИА «Новости».

«Впервые в истории Камчатки наш выпускник набрал максимальные 300 баллов сразу по трем предметам ЕГЭ», – заявил глава региона.

Бакумцев проходил обучение в психолого-педагогическом классе школы.

Итоги экзаменов по другим дисциплинам еще ожидаются. Тем не менее в Камчатском крае уже насчитывается 11 работ, оцененных на высший балл. Губернатор выразил поздравления школьникам, подчеркнув, что местная молодежь в очередной раз подтвердила наличие умных и талантливых людей на полуострове.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Рособрнадзор заявлял об отсутствии утечек экзаменационных материалов до начала тестирования. В 2026 году ведомство зафиксировало рост средних баллов по ключевым гуманитарным и естественнонаучным дисциплинам.