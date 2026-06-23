Автобус с туристами из России столкнулся с экскаватором в Китае

Tекст: Антон Антонов

«В Хуньчуне провинции Цзилинь 22 июня туристический автобус, следовавший в Яньцзи, столкнулся с экскаватором. В салоне автобуса находились 33 пассажира. В настоящее время установлено, что в автобусе были 24 туриста из России. Все прибыли в Китай не через компанию-туроператора, а в рамках безвизового режима и с собственными планами на путешествие. Никто из россиян не пострадал», – сказали в минтуризма Приморья.



Среди девяти китайских пассажиров, по данным ведомства, трое получили легкие травмы, угрозы их жизни нет, передает РИА «Новости».

По предварительной информации из канцелярии по иностранным делам Хуньчуня, автобус принадлежит Яньбяньской северо-восточно-азиатской пассажирской транспортной компании. Министерство туризма Приморского края остается на связи с генеральным консульством КНР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае экскурсионный автобус с 14 российскими туристами в турецком Бельдиби под Антальей попал в ДТП, двое из них получили травмы средней степени тяжести.

В 2025 году Китай в качестве эксперимента разрешил гражданам России с обычными загранпаспортами посещать страну без визы на срок до 30 дней.

