В РПЦ заявили о вреде оккультного контента

Кипшидзе: Распространение оккультного контента наносит обществу большой вред

Tекст: Антон Антонов

Кипшидзе выразил уверенность, что такой контент «в любом формате наносит обществу большой вред», передает ТАСС.

«Особо следует сказать о том, что за представлением всевозможных магов и оккультистов в положительном свете в конечном счете следуют разрушенные судьбы, психические заболевания и простое мошенничество», – заявил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Кипшидзе заявил о духовном вреде эзотерики и оккультизма и о необходимости непопулярных мер по ограничению таких услуг.

Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции в конце 2025 года призвал бороться с рекламой оккультных и магических услуг из-за их вреда для граждан.