Названа дата начала эксперимента по доступу к госуслугам России из-за рубежа

Кабмин с 1 июля решил начать эксперимент по доступу к госуслугам из-за рубежа

Tекст: Антон Антонов

Соответствующий документ устанавливает, что новая схема заработает на зарубежных мощностях, подведомственных МИД, а также на площадках Россотрудничества, передает ТАСС.

Эксперимент начнется с 1 июля и продлится до конца 2027 года. Услуги будут оказываться в Армении, Вьетнаме, Индии, Индонезии, Казахстане, Киргизии, Китае, Малайзии, ОАЭ, Сербии, Турции и Узбекистане.

Технической обработкой заявлений россиян займется уполномоченный многофункциональный центр в Нижегородской области. Министерство иностранных дел будет координировать работу в рамках эксперимента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году госкорпорация «Ростех» начала пилотный проект по выдаче электронных подписей россиянам в Армении, Казахстане, Киргизии и Узбекистане на базе организаций МИД и представительств Россотрудничества.