В разведке США начались массовые увольнения

CNN: Глава национальной разведки США Пулт начал масштабные увольнения

Tекст: Антон Антонов

«Увольнения в глубинном государстве начались», – сообщил источник CNN, знакомый с ситуацией, отказавшись уточнить точное количество сокращений.

Ранее сообщалось, что Пулт рассматривает возможность увольнения сотен сотрудников. На прошлой неделе он приступил к своим обязанностям на день раньше срока, запросив полный список персонала. Этот шаг застал врасплох даже уходящего директора Тулси Габбард.

Ожидается, что наибольший удар придется по Национальному контртеррористическому центру и Национальному центру контрразведки и безопасности. Всем подразделениям было поручено предоставить ранжированные списки сотрудников к понедельнику, что связывают с планами Пулта по проведению массовых увольнений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом назначил финансиста Пулта исполняющим обязанности руководителя Национальной разведки.

Предыдущий директор ведомства Габбард ушла в отставку из-за тяжелой болезни мужа.