Спасатели нашли перевернувшийся катер на Камчатке

Перевернувшийся катер нашли без рыбаков на Камчатке

Tекст: Антон Антонов

«На Камчатке спасатели МЧС России обнаружили перевернувшийся катер, люди не найдены», – сообщает главк в «Максе».

Экипаж вертолета Ми-8 обследовал акваторию напротив бухт Вилючинской и Жировой, однако рыбаков заметить не удалось.

Информация о происшествии поступила ночью 23 июня. Трое мужчин отправились на рыбалку в Авачинский залив, после чего один из них успел передать сообщение об опрокидывании судна. Ночные поиски с участием волонтеров не принесли результатов.

Утром к операции подключились дополнительные силы. Из Петропавловска-Камчатского вышли буксир «Капитан Мишин» Морской спасательной службы и катер «Марлин». Специалисты передали радиограмму проходящим мимо судам с просьбой вести попутный поиск пропавших.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая на реке Ангаре перевернулась моторная лодка.

В Астраханской области опрокинулось маломерное судно с рыбаками.

В начале мая при крушении катера в Томской области пропали без вести три человека.