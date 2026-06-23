Рособрнадзор счел нецелесообразным сдвиг начала ЕГЭ на полдень

Tекст: Антон Антонов

В Рособрнадзоре сообщили, что предложение начать экзамены не в 10.00, а в полдень сочли нецелесообразным, передает РИА «Новости».

«Действующее время начала экзаменов – 10.00 по местному времени – закреплено единым расписанием, которое ежегодно утверждается совместным приказом Рособрнадзора и Минпросвещения России и считается оптимальным», – говорится в сообщении.

В Рособрнадзоре отметили, что установленное время позволяет завершить даже самые длительные работы в разумные сроки и уменьшить влияние дневной жары, пик которой, по их данным, приходится на период с 12 до 16 часов. Также подчеркнуто, что действующий режим удобен для организации работы всех участников проведения экзамена.

Кроме того, по информации ведомства, у большинства школьников уже сформирована привычка рано вставать. При этом там указали, что из-за стресса перед экзаменом многие выпускники плохо спят независимо от того, во сколько начинается испытание.

Как писала газета ВЗГЛЯД, гминистерство просвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ на 2026 год с началом всех экзаменов в 10.00 по местному времени.

По данным Рособрнадзора, в 2026 году средний балл за ЕГЭ по ряду предметов вырос по сравнению с прошлым годом.