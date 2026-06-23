Такер Карлсон объявил об отказе поддерживать Республиканскую партию США

Tекст: Антон Антонов

«Я не стану поддерживать Республиканскую партию. Нет никакого шанса, что я поддержу Республиканскую партию. Я выхожу», – приводит слова Карлсона РИА «Новости».

Карлсон напомнил, что долгое время был активным сторонником республиканцев. Теперь он считает, что партия утратила право на его доверие.

По мнению журналиста, республиканцы «предали» американцев, поставив интересы иностранного правительства выше интересов собственных граждан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Карлсон заявил о принятии решения о военной операции США против Ирана без учета интересов американцев.

Ранее журналист призвал США «отказаться от Израиля» и позволить ему вести собственные войны.