Скончался народный артист РСФСР и автор гимна «Бессмертного полка» Михаил Ножкин

Tекст: Антон Антонов

«22 июня 2026 года на 90-м году ушёл из жизни народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР, драматург, поэт, писатель, член Союза кинематографистов России, член Союза писателей России, член Гильдии актеров кино России Ножкин Михаил Иванович (1937-2026)», – сообщается на сайте союза.

Широкую известность ему принесли роли в фильмах «Хождение по мукам» и «Ошибка резидента». Также он известен работами в картинах «В начале славных дел», «Юность Петра», «Одиночное плавание», «Освобождение».

Михаил Ножкин является автором гимна «Бессмертного полка», а также песен «Последний бой», «Под городом Ржевом», «Я люблю тебя, Россия».

«Дорогой Михаил Иванович! Вы для нас навечно в Бессмертном полку, который навсегда символ Победы, Нашей Победы!» – сказано в сообщении.

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