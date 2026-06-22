Парламент Румынии не смог утвердить назначение правительства Вешти

Tекст: Антон Антонов

В понедельник утром Вештя представил парламенту программу кабинета и список министров. Однако Национал-либеральная партия, «Союз спасения Румынии» и партия SOS Romania отказались поддержать его, передает РИА «Новости».

Из 466 депутатов и сенаторов пришли 284, 189 из них выступили за формирование правительства. «Согласно Конституции Румынии, вотум доверия правительству Румынии требует минимум 233 голоса, констатирую, что 189 голосов не хватает для утверждения правительства Адриана Вешти», – сообщил Блага.

Демократический союз венгров Румынии и партия «Альянс спасения Румынии» не участвовали в голосовании и покинули зал в момент процедуры, что дополнительно снизило шансы Вешти на получение вотума доверия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Социал-демократическая партия и «Альянс за объединение румын» в конце апреля инициировали вотум недоверия премьеру Илии Боложану из-за его экономической политики и планов повышения налогов.

В начале мая парламент Румынии большинством голосов вынес вотум недоверия правительству Боложана, что автоматически привело к его отставке.