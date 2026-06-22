Вертолет Береговой охраны США разбился на Аляске

Tекст: Антон Антонов

«Береговая охрана США активно реагирует на сообщение о крушении вертолета MH-60 Jayhawk Береговой охраны, произошедшем сегодня в Ситке, штат Аляска», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

В Береговой охране отметили, что причина случившегося пока не установлена. О характере повреждений вертолета и возможных пострадавших в службе не сообщили, дополнительные сведения не приводятся.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне ударный вертолет AH-64 Apache армии США упал в районе Ормузского пролива, оба члена экипажа выжили.

В июне стратегический бомбардировщик B-52 разбился вскоре после взлета с аэродрома Эдвардс.