Сейсмологи зарегистрировали за сутки 19 землетрясений у берегов Севастополя

Tекст: Вера Басилая

В течение понедельника у побережья Севастополя было зарегистрировано 19 землетрясений. По словам заместителя директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марины Бондарь, четыре подземных толчка были ощутимы на суше, передает РИА «Новости».

«За сегодня зафиксировано 19 землетрясений магнитудой от 1.0 до 4.4 в Черном море на удалении 30 км от Севастополя. Четыре из них были ощутимыми на суше», – рассказала сейсмолог. Последний толчок произошел в 21:18 по московскому времени, его магнитуда составила 3.0.

Утром в понедельник специалисты зарегистрировали шесть сейсмических событий у побережья Севастополя.

Очаг одного из землетрясений находился на глубине 35 километров.

Ученый Андрей Корженков назвал регулярные слабые толчки полезным сбросом тектонического напряжения.