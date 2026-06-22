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    22 июня 2026, 22:36 • Новости дня

    Сейсмологи зарегистрировали за сутки 19 землетрясений у берегов Севастополя

    Tекст: Вера Басилая

    В акватории Черного моря неподалеку от Севастополя за один день произошло 19 землетрясений, четыре из которых ощущалась на суше, сообщила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского Федерального Университета Марина Бондарь.

    В течение понедельника у побережья Севастополя было зарегистрировано 19 землетрясений. По словам заместителя директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марины Бондарь, четыре подземных толчка были ощутимы на суше, передает РИА «Новости».

    «За сегодня зафиксировано 19 землетрясений магнитудой от 1.0 до 4.4 в Черном море на удалении 30 км от Севастополя. Четыре из них были ощутимыми на суше», – рассказала сейсмолог. Последний толчок произошел в 21:18 по московскому времени, его магнитуда составила 3.0.

    Утром в понедельник специалисты зарегистрировали шесть сейсмических событий у побережья Севастополя.

    Очаг одного из землетрясений находился на глубине 35 километров.

    Ученый Андрей Корженков назвал регулярные слабые толчки полезным сбросом тектонического напряжения.

    22 июня 2026, 23:26 • Новости дня
    Режим ЧС введен на территории Кушвинского муниципального округа после торнадо
    Режим ЧС введен на территории Кушвинского муниципального округа после торнадо
    @ ГУ МЧС России по Свердловской области

    Tекст: Антон Антонов

    В Кушвинском муниципальном округе Свердловской области после торнадо в городе Кушва ввели режим ЧС, сообщает департамент информационной политики региона.

    «На территории округа введен режим чрезвычайной ситуации» – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    По предварительным данным, повреждены крыши 89 частных домов, а также детского сада и школы. Сейчас продолжается ликвидация последствий непогоды, специалисты работают на поврежденных объектах. Водоснабжение уже восстановлено, однако возможны перебои, газоснабжение временно отключено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стихия нанесла серьезный ущерб городам Кушва и Новая Ляля в Свердловской области.

    По данным МЧС, в Кушве из-за урагана более 4 тыс. частных домов остались без электроснабжения и повреждены десятки кровель и опоры линий электропередачи.

    Губернатор Свердловской области Денис Паслер распорядился отправить в пострадавший город Кушва профильную комиссию для оценки масштабов разрушений и объема восстановительных работ.

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    22 июня 2026, 11:23 • Новости дня
    Аксенов сообщил о приостановке приема детей на отдых в Крыму

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Крымские власти временно прекратили бронирование мест и размещение несовершеннолетних в оздоровительных учреждениях региона до начала осени, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

    С 11.00 мск 22 июня по 1 сентября 2026 года в Крыму приостанавливается бронирование мест, приема и размещения детей и групп детей в организациях отдыха детей и их оздоровления в Крыму, указал Аксенов, передает РИА «Новости».

    Также это касается бронирования мест, приема и размещения детей и групп детей в «в иных средствах размещения для участия в различных мероприятиях туристической и другой направленности».

    До этого Аксенов сообщал, что при атаке дронов ВСУ на Крым погибли четыре человека.

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    22 июня 2026, 19:35 • Видео
    Кир Стармер все. Что дальше?

    Что означает уход Стармера для отношений Москвы и Лондона

    Как и обещал президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о своей отставке. Что это означает для конфликта между Москвой и Лондоном? Изменится ли стратегия по Украине?

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    22 июня 2026, 14:19 • Новости дня
    Песков сообщил о минимизации последствий ударов Киева в Крыму

    Tекст: Ольга Иванова

    В Крыму активно устраняют негативные последствия варварских атак украинских властей, обеспечивая безопасность и своевременное информирование местных жителей.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил текущую обстановку в регионе, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что руководство республики предпринимает все необходимые меры для защиты граждан и оперативного оповещения людей о происходящем.

    «Руководство Республики Крым информирует население, эта система налажена и ведется напряженная работа по минимизации негативных последствий от варварских действий киевского режима», – заявил пресс-секретарь главы государства во время общения с журналистами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня пожилая жительница города Саки погибла в результате ночного удара украинских беспилотников.

    Чуть ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал атаку ВСУ на музей-панораму «Оборона Севастополя» ударом по истории.

    Представитель Кремля также охарактеризовал обстрел пассажирского поезда Москва – Симферополь преступлением киевского режима.

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    22 июня 2026, 11:55 • Новости дня
    Движение по Крымскому мосту приостановили в третий раз за день

    Tекст: Ольга Иванова

    Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановлено, в очереди на проезд скопилось более 800 транспортных средств.

    Проезд автомобилей по Крымскому мосту временно остановили в третий раз за день, передает РИА «Новости». Ограничения ввели в 11.05 по московскому времени.

    «Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», – сообщил оперативный инфоцентр о ситуации на автоподходах к мосту. Причины остановки трафика не уточняются. Людей, находящихся на переправе и в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие и выполнять требования сотрудников безопасности.

    По состоянию на десять часов утра в очереди на проезд находилось более 800 машин. Со стороны Тамани досмотра ожидали 385 автомобилей, время простоя превышало один час. Со стороны Керчи скопилось 450 транспортных средств, а ожидание составляло около двух часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре прошлого года проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно закрывали.

    В августе количество ожидающих проезда машин достигало почти двух тысяч.

    Среднее время ожидания ручного досмотра со стороны Тамани составляло около четырех часов.

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    22 июня 2026, 12:37 • Новости дня
    Ученый объяснил причину частых землетрясений у берегов Крыма

    Ученый Корженков назвал крымские землетрясения сбросом тектонического напряжения

    Tекст: Мария Иванова

    Регулярные слабые сейсмические события у побережья полуострова предотвращают масштабные катаклизмы, безопасно высвобождая скопившуюся в земной коре энергию, заявил заведующий лабораторией палеосейсмологии и палеогеодинамики ИФЗ РАН, доктор геолого-минералогических наук Андрей Корженков.

    Частые сейсмические события типичны для Крымско-Кавказского региона, передает ТАСС. Полуостров тесно связан с горной системой Кавказа, а их контакт с глубоководной впадиной Черного моря постоянно генерирует толчки. Заведующий лабораторией палеосейсмологии ИФЗ РАН Андрей Корженков подчеркнул полезность таких явлений.

    «Чем чаще будут происходить небольшие землетрясения у побережья Крыма, Кавказа, тем это лучше, потому что накопленное напряжение сбрасывается», – пояснил доктор геолого-минералогических наук. Подобные рои землетрясений свидетельствуют о нормальной работе тектонических границ.

    Специалист напомнил о мощных катаклизмах 1927 года, когда магнитуда достигала 6,0 и 6,8, а интенсивность колебаний составила девять баллов. По словам эксперта, нынешняя умеренная активность крайне благоприятна. Постоянная разрядка напряжения эффективно отдаляет вероятность сильного сейсмического события.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в понедельник специалисты зарегистрировали шесть сейсмических событий у побережья Севастополя. Эпицентр одного из землетрясений магнитудой 3,7 располагался на глубине 35 километров.

    В феврале сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,8 в Азовском море.

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    22 июня 2026, 13:05 • Новости дня
    В восточной части Крыма начались работы по ликвидации энергоаварии

    Tекст: Ольга Иванова

    Специалисты приступили к ликвидации последствий аварии на электросетях, которая оставила без света часть жителей Восточного энергорайона Крыма.

    Аварийные бригады устраняют последствия отключения электричества в восточной части полуострова, передает РИА «Новости». Причиной инцидента стали серьезные повреждения на местных линиях электропередачи.

    «В связи с повреждениями в электрических сетях произошло частичное отключение потребителей Восточного энергорайона. Ведутся аварийно-восстановительные работы», – сообщили представители предприятия «Крымэнерго». Ожидается, что специалисты полностью завершат ремонт и вернут свет в дома местных жителей до 17.00 понедельника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне пресс-служба предприятия «Крымэнерго» сообщила о частичном обесточивании трех энергорайонов полуострова из-за повреждений на линиях электропередачи.

    Позже специалисты ввели графики ограничения потребления электрической энергии.

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о ликвидации перегруза энергосетей за пределами города.

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    22 июня 2026, 13:49 • Новости дня
    Минпросвещения: Родителям отдыхающих в Крыму детей предложат альтернативу

    Tекст: Ольга Иванова

    Отправку школьников в крымские санатории временно отменили, а отдыхающих в «Артеке» ребят организованно возвращают домой, детям предложат альтернативу, сообщили в Минпросвещения.

    Ситуация с приостановкой работы детских лагерей на полуострове находится под постоянным контролем, сообщает Минпросвещения. Для оперативного решения всех возникающих вопросов ведомство создало специальный оперативный штаб.

    Согласно распоряжению главы республики, бронирование мест и размещение организованных групп приостановили до 1 сентября 2026 года. В связи с этим запланированный заезд в центр «Алые паруса» пришлось отменить.

    Сейчас организован плановый вывоз школьников из международного центра «Артек» к местам их постоянного проживания. На протяжении всего маршрута сопровождающих координируют сотрудники спецслужб, обеспечивая полную безопасность возвращения.

    Всю необходимую информацию родителям передают в индивидуальном порядке. Взамен отмененных путевок им предложат альтернативные варианты отдыха и оздоровления в других российских регионах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Крыма Сергей Аксенов объявил о временном прекращении размещения несовершеннолетних в оздоровительных учреждениях региона.

    Для решения возникающих вопросов власти создали специальный оперативный штаб.

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    22 июня 2026, 08:19 • Новости дня
    Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в море у берегов Севастополя

    Подземные толчки магнитудой 3,7 зафиксировали на глубине 35 км южнее Севастополя

    Tекст: Мария Иванова

    Утром 22 июня в Черном море недалеко от побережья Крымского полуострова зафиксировали подземные толчки магнитудой 3,7.

    Эпицентр землетрясения располагался в 33 км к югу от Севастополя, передает ТАСС.

    По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, очаг находился на глубине 35 км, толчки произошли в 07:11 по московскому времени.

    Крымский полуостров находится на окраине Альпийско-Гималайского складчатого пояса и считается сейсмоопасным регионом. За последние сто лет здесь происходили землетрясения магнитудой от 5 до 7.

    Наиболее разрушительные подземные толчки в этом районе наблюдались в сентябре 1927 года близ Ялты. По разным оценкам, их магнитуда достигала девяти баллов, что привело к разрушению более 70% зданий города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае землетрясение магнитудой 3,9 произошло в Черном море у побережья Сочи.

    В феврале сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,8 в Азовском море недалеко от крымского побережья.

    В прошлом году на Южном берегу Крыма в районе Ялты случились четыре слабых землетрясения.

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    22 июня 2026, 21:07 • Новости дня
    Смерч сорвал крыши домов и повалил деревья в Свердловской области

    Tекст: Вера Басилая

    Стихия нанесла серьезный ущерб городам Кушва и Новая Ляля, где сильный ветер сорвал кровлю с жилых зданий и оборвал провода, сообщил Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин.

    В результате разгула стихии пострадавших среди местных жителей нет, передает РИА «Новости». Экстренные и коммунальные службы оперативно приступили к ликвидации последствий урагана.

    Глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин подтвердил факт разрушений в социальных сетях. «Сегодня наш город столкнулся с серьезным испытанием. В результате сильного порывистого ветра произошли повреждения инфраструктуры», – написал чиновник.

    Опубликованные очевидцами кадры демонстрируют масштабы бедствия. Смерч прошел через населенные пункты, ломая крупные деревья и повреждая опоры линий электропередачи.

    Ранее ураган оставил жителей Урая в ХМАО без света и повалил деревья.

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    22 июня 2026, 07:36 • Новости дня
    Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановили

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Автомобильный трафик на Крымском мосту утром в понедельник временно прекращалось, сейчас оно уже восстановлено, сообщил официальный оперативный канал о ситуации об автомобильных подходах к мосту.

    Сообщение о прекращении движения появилось в 6.00 мск в Telegram-канале.

    Через несколько минут было опубликовано сообщение о возобновлении автомобильного движения по мосту.

    В мае движение автомобилей по этому мосту также временно ограничивали.

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    23 июня 2026, 05:40 • Новости дня
    МЧС: Из-за урагана в Свердловской области пострадали 16 человек
    МЧС: Из-за урагана в Свердловской области пострадали 16 человек
    @ ГУ МЧС России по Свердловской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате разгула стихии на Урале пострадали 16 местных жителей, сообщили в региональном Главном управлении МЧС во вторник.

    К 6.00 по местному времени (4.00 мск) за медпомощью в региону обратились 16 человек, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Шквалистый ветер повредил 99 частных домов, 25 автомобилей и 15 линий электропередачи. Еще 32 жилых здания оказались полностью разрушены.

    Специалисты спасательного ведомства оказывают адресную поддержку населению, открыт один пункт временного размещения на 50 мест.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Кушвинском муниципальном округе. Смерч повредил почти 100 жилых домов в городе. Непогода обесточила более 4 тыс. частных домовладений.

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    22 июня 2026, 11:14 • Новости дня
    Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Бурятии

    Подземные толчки магнитудой 4,7 зафиксировали в Баргузинском районе Бурятии

    Tекст: Мария Иванова

    Вблизи бурятского села Максимиха днем в понедельник произошли колебания земной поверхности магнитудой 4,7.

    Землетрясение случилось в понедельник в 9.51 по московскому времени, передает РИА «Новости».

    Специалисты Байкальского филиала Единой геофизической службы Сибирского отделения РАН подтвердили информацию о сейсмическом событии.

    «Данные о последнем землетрясении: широта – 53.34, долгота – 108.50. Энергетический класс – 12.4», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае подземные толчки магнитудой 3,9 произошли в акватории озера Байкал.

    В прошлом году жители Читы почувствовали отголоски землетрясения магнитудой 5,1 из Бурятии.

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    22 июня 2026, 22:15 • Новости дня
    В Свердловской области шесть человек пострадали из-за смерча

    МЧС: Шесть человек обратились за медпомощью из-за смерча в свердловской Кушве

    Tекст: Вера Басилая

    Шесть человек обратились за медпомощью из-за смерча в Кушве Свердловской области, сообщило ГУ МЧС России по Свердловской области.

    По данным МЧС, шесть человек обратились за медпомощью из-за смерча в свердловской Кушвепередает РИА «Новости».

    Губернатор Свердловской области Денис Паслер распорядился оперативно ликвидировать последствия грозового фронта и шквалистого ветра. По данным областного департамента информационной политики, ураган оставил без электроснабжения часть Верхней Туры, поселок Баранчинский, а также села Большая Лая и Малая Лая.

    Смерч нанес серьезный ущерб инфраструктуре свердловских городов Кушва и Новая Ляля.

    Как сообщили в МЧС, более 4 тыс. домов в Кушве остались без света.


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    22 июня 2026, 22:44 • Новости дня
    Смерч в свердловской Кушве повредил более 60 крыш и семь автомобилей

    Tекст: Вера Басилая

    Более 60 кровель зданий и семь автомобилей повреждено в Кушве в Свердловской области из-за смерча, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

    В городе Кушва Свердловской области из-за разыгравшегося смерча пострадали здания и транспортные средства, передает РИА «Новости». Пресс-служба регионального главка МЧС сообщила о серьезных последствиях удара стихии.

    «Повреждено более 60 кровель зданий, семь автомобилей», – говорится в официальном сообщении ведомства. Представители экстренных служб также уточнили информацию о пострадавших. В результате инцидента за медицинской помощью обратились шесть человек.

    Из-за непогоды более четырех тысяч частных домов в Кушве остались без электроснабжения.

    Губернатор Свердловской области Денис Паслер отправил в пострадавший город профильную комиссию для оценки масштабов разрушений.

    Метеоролог Александр Шувалов назвал причиной возникновения уральского торнадо образование крупного кластера кучевых дождевых облаков.

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    23 июня 2026, 03:50 • Новости дня
    Из-за смерча повреждения получили почти 100 домов в Кушве

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за смерча, прошедшего по Кушве, повреждены почти 100 домов, сообщил департамент информационной политики Свердловской области.

    «По информации администрации города, пострадало 97 домов. Оценка ущерба продолжится в светлое время суток», – говорится в опубликованном сообщении департамента.

    Оценка последствий и размера причиненного ущерба запланирована на светлое время суток, передает РИА «Новости».

    Ранее департамент информировал, что в Кушве повреждены также здания детского сада и школы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число пострадавших, обратившихся за медпомощью из-за смерча в Кушве, выросло до 15 человек.

    В Кушвинском муниципальном округе ввели режим чрезвычайной ситуации.

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