В Свердловской области шесть человек пострадали из-за смерча

Зеленский предрек президенту Польши плохой конец из-за лишения награды

Tекст: Ольга Иванова

Глава киевского режима выразил крайнее недовольство действиями польского коллеги, передает ТАСС. В телевизионном интервью он прокомментировал потерю почетного статуса.

«Я считаю, что после того, как он принял решение [о лишении ордена], это говорит о том, что он продолжает политическую борьбу в принципе внутри своего государства за счет поднятия настроения ненависти к украинцам. Плохая история. Считаю, что оно закончится плохо», – заявил Владимир Зеленский.

Политик добавил, что подобная риторика способна спровоцировать эскалацию конфликта. Он также сыронизировал над именем Навроцкого, отметив отсутствие монархии в соседней стране, и напомнил о подаренной ему в декабре прошлого года книге о Волынской резне.

Решение об отзыве награды было принято 19 июня из-за присвоения одному из украинских подразделений имени боевиков УПА (признана экстремистской и запрещена в РФ). В Варшаве их считают виновными в гибели более 100 тыс. гражданских лиц в 1943 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА.

В ответ глава киевского режима отправил награду обратно логистической компанией.

Бывшие украинские лидеры Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко также отказались от этого польского знака отличия.