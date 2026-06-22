  • Новость часаМЧС: Из-за урагана в Свердловской области пострадали 16 человек
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как защитить «малое небо» России от угроз
    ФСБ предотвратила подрыв состава с ГСМ в Подмосковье
    Российские военные подняли флаги в большинстве районов Красного Лимана
    Навроцкий: Все поляки знают, сколько зла сделали Польше украинские националисты
    МЧС: Ураган обесточил тысячи домов в городе Кушва в Свердловской области
    Россия и Иран обсудили американо-иранский меморандум
    Вице-спикер Сената Польши решил вернуть украинские награды Киеву
    Захарова назвала назначение нового посла США внутренним делом американцев
    Эксперт объяснил логику противника при атаке на центр космической связи «Дубна»
    22 июня 2026, 22:09 • Новости дня

    Вагенкнехт предрекла уничтожение Германии из-за немецкого оружия на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Применение переданного Киеву немецкого вооружения для атак по российской территории грозит полномасштабным втягиванием Берлина в конфликт и катастрофическими последствиями, заявила лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт.

    Вагенкнехт раскритиковала милитаристский курс немецких властей, передает РИА «Новости».

    «Те, кто несет войну в Россию с помощью немецкого оружия, в конечном счете принесут войну и в саму Германию. Федеральное правительство обязано безотлагательно отдать приоритет дипломатии, а не эскалации, и сделать все возможное для предотвращения катастрофы, которая в ядерную эпоху способна уничтожить Германию целиком», – написала политик в социальной сети X.

    Заявление прозвучало на фоне планов министра обороны ФРГ Бориса Писториуса передать украинской стороне сотни ракет. Берлин также намерен выделить дополнительные 400 млн долларов на закупку американского оружия.

    Немецкое правительство профинансирует приобретение примерно 50 тыс. артиллерийских боеприпасов для нужд украинской армии в рамках международной программы.

    Вагенкнехт предупредила об угрозе атомной войны из-за дискуссий о сбивании российских беспилотников.

    22 июня 2026, 14:08 • Новости дня
    Кремль оценил способность Белоруссии защититься от Украины
    Кремль оценил способность Белоруссии защититься от Украины
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва не сомневается в возможностях Минска самостоятельно защитить государство на фоне недавних агрессивных заявлений украинского руководства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Российское руководство полностью уверено в силах соседней республики обезопасить собственные границы, подчеркнул он, передает РИА «Новости».

    «У нас нет никакого сомнения, что руководство Беларуси и сама Беларусь в состоянии свой суверенитет обеспечить», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами.

    Несколькими днями ранее украинская сторона атаковала автобус с белорусскими детьми в Брянской области. После этого инцидента Зеленский пригрозил главе Белоруссии Александру Лукашенко ударами, сославшись на наличие техники на приграничной территории.

    Лукашенко назвал удар по автобусу открытым фашизмом.

    Ранее белорусский лидер охарактеризовал угрозы Зеленского обычной болтовней.

    Комментарии (7)
    22 июня 2026, 13:24 • Новости дня
    Эксперты объяснили приготовления ЕС к войне с Россией в 2030 году

    Эксперты: Европа планирует подготовить ресурсы к войне с Россией к 2030 году

    Эксперты объяснили приготовления ЕС к войне с Россией в 2030 году
    @ Charles Rosemond/U.S. Army/dvidshub.net

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    К 2030 году НАТО планирует нарастить ПВО и ПРО, а также усилить наступательный потенциал ракетами средней дальности. Для запуска эскалации с Москвой Брюссель может создать дугу напряженности вокруг северных регионов России, а также Белоруссии, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Алексей Леонков и Алексей Анпилогов. Ранее в МИД России заявили о военных приготовлениях НАТО и ЕС, напоминающих план «Барбаросса».

    «Через четыре года Североатлантический альянс планирует финализировать стратегию «НАТО-2030», предполагающую перевод ряда гражданских предприятий на военные рельсы. Речь идет о принципиальном перевооружении блока, в котором руководство Евросоюза должно выполнять роль политического крыла», – пояснил военный эксперт Алексей Леонков.

    «Согласно этим планам, каждая механизированная бригада НАТО должна будет иметь в своем распоряжении до тысячи беспилотников. Также к 2030 году они намерены кратно увеличить запасы снарядов для ствольной артиллерии. Кроме того, в ближайшие годы Европа станет антироссийским буфером для США, пока Вашингтон обновляет свой ядерный потенциал», – продолжил спикер.

    По словам собеседника, в рамках НАТО Штаты предоставляют ЕС операционную автономность – Вашингтон будет определять где и чем воевать европейским членам альянса, а те, в свою очередь, будут сами планировать – как вести боевые действия. В целом, указал аналитик, альянс к 2030 году должен будет обновить вооружение сухопутных сил и ВМС, нарастить количество средств ПВО и ПРО, а также усилить наступательный потенциал ракетами средней дальности. «В рамках этого же трека развивается так называемое минеральное НАТО, ресурсной базой которого выбрана Австралия», – добавил он.

    «Для создания конкурентного преимущества, как считают в Брюсселе, ЕС отвлекает силы России украинским кризисом. При этом Москва постоянно говорит, что не хочет конфликта с Североатлантическим альянсом и выражает готовность к диалогу. Однако противоположная сторона, по сути, пока отказывается от равноправного и открытого обсуждения с Москвой всех острых вопросов. Поэтому ситуация медленно движется к прямому столкновению», – посетовал эксперт.

    2030 год чаще других фигурирует в прогнозах о потенциальном прямом конфликте России и НАТО, потому что к этому времени Европа планирует подготовить свои мобилизационные ресурсы, пояснил военный эксперт Алексей Анпилогов. «Россия не хочет войны, но продвижение альянса на восток вынуждает Москву наращивать оборонительный потенциал. Европа же находится в цивилизационном кризисе, решение которого, с ее точки зрения, лежит в военной плоскости», – указал он.

    Кроме того, отметил спикер, в североевропейских странах бытует мнение, что в случае конфликта с Россией они смогут отсидеться за санитарным кордоном Восточной Европы. «Поэтому, несмотря на огромные диспропорции в экономике государств НАТО, к 2030 году они планируют еще больше развернуть свой ВПК, чтобы соперничать с мобилизованной за время СВО российской экономикой», – детализировал спикер.

    «Также ближайшие три-четыре года важны с точки зрения психологической подготовки жителей стран НАТО для войны с Россией. Кроме того, Брюсселю нужно несколько лет на принятие соответствующих законов о всеобщей мобилизации и росте финансирования ВПК в размере, который требуют США – около 5% от ВВП», – объяснил аналитик.

    «В рамках начала конфликта НАТО будет создавать провокации в отношении Калининградской области, а также на границах северных российских регионов. Также дуга напряженности, вероятно, коснется Белоруссии. Брюссель намеренно сводит ситуацию к эскалации, и конфликт может разрастаться как снежный ком», – допустил Анпилогов.

    Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил «Известиям», что Москва видит военные приготовления НАТО и ЕС, которые все больше напоминают немецкий план «Барбаросса» – стратегию нацистской Германии по нападению на СССР. «Конечно, мы исходим из того, что они реально готовятся к военному столкновению с Россией где-то на рубеже 2030 года», – добавил дипломат.

    Запад открыто готовится к войне, во всех его стратегических документах начало войны на европейском континенте закладывается на 2030 год, подтверждал в интервью СТВ Александр Вольфович, госсекретарь Совета безопасности Белоруссии. «На это нацелены все их военные бюджеты. Это агрессивная милитаристская политика Запада, которая направлена сегодня как раз на подрыв мира и безопасности», – указывал он.

    В июне на встрече с руководителями международных информационных агентств президент России Владимир Путин опроверг планы российского нападения на Североатлантический альянс, сообщает Кремль. «Какой смысл для нас вообще, резон нападать на Европу и воевать с НАТО? Это же просто, я говорю, что это бред, но мне кажется, что это не просто бред, это сознательная провокация, для того чтобы создать угрозу, которой реально не существует, и заставить население своих стран больше денег тратить на оборону», – указал он.

    Со своей стороны Кристиан Фройдинг, командующий сухопутными войсками ФРГ, заявлял на аэрокосмической выставке ILA в Берлине в середине июня, что Германия должна подготовиться к нападению России к 2029 году или даже раньше, писало Politico. По его словам, среди союзников по НАТО существует широкий консенсус относительно того, что Россия может атаковать территорию альянса до конца десятилетия. «Это не немецкий график. Это согласованные с 32 членами блока разведывательные данные», – отметил он.

    Месяцем ранее возглавляемый британской армией североатлантический Союзный корпус быстрого реагирования (ARRC) провел масштабные командно-штабные учения Arrcade Strike. Причем маневры прошли на заброшенных платформах лондонской станции метро Чаринг-Кросс, сообщает Минобороны Британии.

    По сценарию, действие разворачивается именно в 2030 году. В ходе учений проверялась способность ARRC планировать и командовать крупномасштабными военными операциями с участием около 100 тыс. военнослужащих из Великобритании и ее союзников по НАТО. Из скрытого подземного пункта штаб координировал действия не только на суше, но и на море, в воздухе, космосе и киберпространстве.

    Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер и его польский коллега Дональд Туск подписали соглашение о безопасности и обороне. Документ предполагает совместную разработку боеприпасов для ПВО, производство ракет и укрепление восточной границы НАТО. Газета ВЗГЛЯД выясняла, что на самом деле задумали Лондон и Варшава, почему они спешат оформить этот союз и как России относиться к практике заключения двусторонних пактов странами – членами НАТО.

    Комментарии (5)
    22 июня 2026, 19:35 • Видео
    Кир Стармер все. Что дальше?

    Что означает уход Стармера для отношений Москвы и Лондона

    Как и обещал президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о своей отставке. Что это означает для конфликта между Москвой и Лондоном? Изменится ли стратегия по Украине?

    Комментарии (0)
    22 июня 2026, 18:22 • Новости дня
    Эксперт объяснил логику противника при атаке на центр космической связи «Дубна»

    Эксперт Кнутов объяснил цели противника при атаке на центр космической связи «Дубна»

    Эксперт объяснил логику противника при атаке на центр космической связи «Дубна»
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Попытка атаки украинских беспилотников на Центр космической связи «Дубна» была связана со стратегическим значением объекта для российских систем связи и управления, заявил военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, через центр обеспечивается обмен как военной, так и гражданской информацией.

    «Попытка атаки ВСУ на Центр космической связи «Дубна» объясняется его важностью для российской коммуникационной сферы: он обеспечивает связь со спутниками, и играет ключевую роль с точки зрения обмена не только военной, но и гражданской информацией», – пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его словам, на центр завязаны телефоны космической связи, средства коммуникации на кораблях и самолетах. «Этими же каналами посредством специальной аппаратуры пользуются отдаленные районы России – где нет интернета и телекоммуникаций», – продолжил собеседник.

    «Задача противника – подорвать систему управления в нашей стране, по возможности нарушить военную координацию», – указал он. Спикер напомнил, что в нескольких регионах России работают другие центры космической связи. «Также мы сейчас переходим на новый канал связи – систему «Рассвет», которая позволит обеспечивать связь с помощью мобильных телефонов, минуя терминалы», – заключил Кнутов.

    В понедельник Центр космической связи «Дубна» в Московской области подвергся атаке беспилотников ВСУ. «Функционирование телевизионного вещания и связи не нарушено», – указали в пресс-службе центра. Предприняты меры по ликвидации последствий. Персонал не пострадал.

    Кроме того, на подлете к Москве силы ПВО сбили 84 вражеских беспилотника. Атаки были предприняты и на другие регионы. Так, в Воронеже после налета пострадали три человека, также повреждены производственные объекты одного из предприятий, фасады и остекление нескольких многоквартирных домов. В Курской области ПВО сбили 156 различных беспилотников. В Брянской области предотвратили удары 192 украинских БПЛА самолетного типа.

    По данным Минобороны, в течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 301 украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Смоленской областями, Московским регион, Краснодарским краем, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

    На прошлой неделе Украина предприняла рекордную атаку БПЛА против России. Системы ПВО перехватили и уничтожили 555 дронов, из них 190 – на подлете к столице. Газета ВЗГЛЯД выясняла, как усилить российскую ПВО и противостоять растущей угрозе.

    Комментарии (0)
    22 июня 2026, 19:54 • Новости дня
    ВСУ атаковали переполненный пассажирский автобус в Горловке в час пик

    Миронов: ВСУ атаковали переполненный пассажирский автобус в Горловке в час пик

    ВСУ атаковали переполненный пассажирский автобус в Горловке в час пик
    @ Анастасия Романова/Абзац/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинские войска атаковали рейсовый транспорт в Калининском районе Горловки ДНР в вечерний час пик, в результате чего ранения получили более десятка мирных жителей, сообщил директор предприятия «Горсвет», которое занимается пассажирскими перевозками, Владимир Миронов.

    Инцидент произошел около 16.30 по московскому времени. Под удар попал следовавший по второму маршруту автобус ПАЗ в Калининском районе города. В этот момент салон был полностью заполнен пассажирами, передает ТАСС.

    Миронов описал ситуацию на момент атаки. «Много ехало людей, потому что час пик. Сзади люди пострадали. Так в притруску хорошо было», – сказал руководитель компании. По словам главы компании-перевозчика, водитель не пострадал, а основные повреждения пришлись на заднюю часть и крышу машины. Осколками разбило стекло двери и пробило потолочную обшивку, что указывает на применение дрона.

    Мэр города Иван Приходько в своем канале в Max также уточнил данные о жертвах. В результате удара количество получивших ранения граждан возросло до 15 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Горловки Иван Приходько проинформировал о ранении 12 мирных граждан при ударе беспилотника по маршрутному транспорту.

    В начале июня посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал военным преступлением атаку украинского дрона на рейсовый автобус в Енакиево.

    В апреле текущего года водитель пассажирского автобуса в Калининском районе Горловки получил ранение из-за сброса взрывчатки с беспилотника.

    Комментарии (7)
    22 июня 2026, 19:42 • Новости дня
    В результате ракетного удара по Воронежу погибли пять человек

    Гусев: В результате ракетного удара по Воронежу погибли пять человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о последствиях ракетной атаки на регион, в результате которой погибли пять человек.

    В результате удара погибли пять человек, несколько десятков обратились за медицинской помощью, большинство из которых уже отпущены домой, сообщил Гусев в своем канале в Max.

    «Мы понесли сегодня крайне тяжелые потери. В результате ракетной атаки на город погибли пять человек. В медицинские учреждения обратились несколько десятков граждан, но большая часть из них после оказания помощи уже отпущена домой», – заявил глава региона.

    Наибольший ущерб нанесен промышленному предприятию в левобережной части Воронежа, где произошел пожар. Открытое горение ликвидировали в 16.30, сейчас идет разбор завалов. Роспотребнадзор не выявил превышения концентрации опасных веществ в воздухе. Кроме того, обломки повредили фасады и остекление 10 многоквартирных домов, а также кровли шести частных строений и около 50 автомобилей.

    Семьям погибших выплатят по 1 млн рублей, получившим тяжелые травмы – по 300 тыс. рублей. Губернатор подчеркнул важность соблюдения сигналов тревоги, отметив, что большинство работников предприятия уцелели благодаря своевременному спуску в убежище.

    Ранее сообщалось, что из-за падения обломков сбитых воздушных целей в Воронеже пострадали три человека.

    В начале мая на одном из местных предприятий после атаки беспилотника произошло возгорание.

    В конце апреля регион пережил самую крупную с начала года атаку дронов.

    Комментарии (5)
    22 июня 2026, 17:01 • Новости дня
    Лихачев сообщил о завершении строительства первого энергоблока АЭС «Аккую»
    Лихачев сообщил о завершении строительства первого энергоблока АЭС «Аккую»
    @ rosatom.ru

    Tекст: Дарья Григоренко

    Строительные работы на первом энергоблоке атомной электростанции в Турции подошли к концу, начались холодные гидравлические испытания реактора, заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев в ходе визита на станцию.

    Лихачев в ходе визита на станцию подтвердил окончание возведения объекта. Специалисты уже приступили к следующему важному этапу подготовки масштабного проекта к запуску, передает ТАСС.

    «Мы фиксируем завершение строительных работ. Сегодня ночью стартовали холодные гидравлические испытания реактора, и в течение нескольких недель эта работа будет завершена», – заявил руководитель госкорпорации. До старта пусковых операций остаются считанные недели.

    После завершения всех текущих процедур эксперты проведут тщательную ревизию проделанной работы. По итогам проверки в финальный этап будут внесены необходимые корректировки для обеспечения надежной работы станции.

    В январе министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар сообщил о завершении строительства первого реактора АЭС «Аккую» на 99%.

    Байрактар 4 января сообщил, что готовность первого энергоблока турецкой АЭС «Аккую» достигла 95%.

    В декабре глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что ввод в эксплуатацию первой очереди турецкой АЭС «Аккую» намечен на 2026 год.

    Комментарии (4)
    22 июня 2026, 18:57 • Новости дня
    Российские военные подняли флаги в большинстве районов Красного Лимана

    Рожин: Российские военные подняли флаги в большинстве районов Красного Лимана

    Российские военные подняли флаги в большинстве районов Красного Лимана
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный эксперт Борис Рожин сообщил о текущей ситуации в Красном Лимане. По его данным, российские подразделения уверенно закрепляются в населенном пункте.

    «Российские флаги в Красном Лимана. Сейчас они фиксируются в большинстве районов города», – заявил эксперт в Max. Он отметил, что боевые действия в этом направлении продолжаются.

    Помимо городских кварталов, столкновения идут в лесах к югу от Красного Лимана. Также российские силы ведут бои за Старый Караван, продвигаясь в сторону Райгородка и Славянска.

    Ранее пленный украинский военнослужащий Юрий Контробай заявил о потере Киевом контроля над Красным Лиманом.

    Двумя днями ранее штурмовые отряды российской армии продвинулись в городской застройке этого населенного пункта.

    До этого Министерство обороны России сообщило о создании огневого мешка для остатков подразделений противника.

    Комментарии (9)
    22 июня 2026, 16:14 • Новости дня
    Российские войска поразили склад боеприпасов и позиции ВСУ в Константиновке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бойцы группировки «Юг» успешно ликвидировали пункт временной дислокации и арсенал противника в Константиновке, сообщило Минобороны.

    Точечные удары наносились при тесном взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов, сообщается в канале ведомства в Max. Вражеский объект располагался в одном из домов частного сектора. Огонь артиллерии спровоцировал возгорание здания, что привело к мощной детонации хранившихся внутри боеприпасов.

    Российские подразделения продолжают удерживать под постоянным огневым контролем все районы населенного пункта, подчеркнули в Минобороны. Операторы разведывательных дронов помогают оперативно выявлять и уничтожать любые появляющиеся цели.

    Видео с уничтожением пункта дислокации и склада боеприпасов ВСУ смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

    Ранее ВС России нанесли удары по объектам нефтепереработки и складам горючего ВСУ.

    В субботу российский Су-34М уничтожил крупный склад украинских дронов под Харьковом.

    Комментарии (5)
    22 июня 2026, 15:07 • Новости дня
    Партия АдГ призвала Мерца последовать примеру Стармера и уйти в отставку

    Tекст: Дарья Григоренко

    Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) считает, что канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу следует уйти в отставку по примеру премьер-министра Британии Кира Стармера.

    Представители оппозиции опубликовали изображение с новостью об уходе британского политика. «Тот, кто игнорирует интересы собственного народа, в конечном счете всегда терпит крах. Когда же политическая элита в Германии наконец придет к этому же выводу?» – говорится в публикации АдГ, передает РИА «Новости».

    Кроме того, депутат Бундестага от АдГ Маркус Фронмайер ранее заявлял о возможности досрочных выборов. По его словам, голосование может пройти уже в 2027 году из-за снижения рейтингов действующей правящей коалиции под руководством Мерца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер-министр Кир Стармер принял решение оставить должность руководителя Лейбористской партии.

    Политик анонсировал старт выборов нового лидера на 9 июля.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал эту отставку серьезным предупреждением для других западных политиков.

    Комментарии (2)
    22 июня 2026, 16:33 • Новости дня
    Книги Ленина и Маяковского попали в список произведений с наркотиками
    Книги Ленина и Маяковского попали в список произведений с наркотиками
    @ Ilya Galakhov/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский книжный союз расширил реестр литературы с упоминанием запрещенных веществ, добавив туда труды Ленина, Маяковского и Пелевина.

    В обновленный отраслевой перечень вошли более 100 новых изданий, передает ТАСС. Среди них оказались произведения «Ослиный мост» Владимира Ленина и «Война и язык» Владимира Маяковского.

    Специальными отметками также снабдят романы Виктора Пелевина «Принц Госплана», «Тайные виды на гору Фудзи» и «Непобедимое солнце». Маркировке подлежат сборник Говарда Лавкрафта «Ночной океан», четыре детектива норвежца Ю Несбе и тексты шведского автора Фредрика Бакмана.

    Ранее реестр насчитывал около одной тыс. произведений, включая работы Сергея Лукьяненко, Дины Рубиной, Стивена Кинга и Чака Паланика. Список обновляется еженедельно по заявлениям правообладателей.

    С 1 марта 2026 года вступили в силу поправки, обязывающие маркировать литературу, изданную после 1 августа 1990 года. Если в тексте есть упоминания запрещенных препаратов, книга должна содержать предупреждение со знаком восклицания и антинаркотической надписью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Российский книжный союз составил первый перечень произведений для специальной маркировки. Закон об упоминании наркотиков в литературе вступил в силу весной этого года. Российские издатели начали печатать предупреждающие знаки на обложках.

    Комментарии (10)
    22 июня 2026, 21:55 • Новости дня
    Россия и Иран обсудили американо-иранский меморандум

    Москва и Тегеран провели консультации по меморандуму Ирана и США

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве прошли консультации представителей Москвы и Тегерана по ближневосточной проблематике, сообщил МИД России.

    Представители России и Ирана провели в Москве консультации, посвященные ближневосточной проблематике, говорится в официальном заявлении МИД России.

    В переговорах приняли участие спецпредставитель министра иностранных дел РФ по сирийскому урегулированию, директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки Александр Кинщак и помощник главы МИД Ирана, генеральный директор Главного управления Западной Азии и Северной Африки Мехди Шуштари.

    Главной темой встречи стали перспективы реализации меморандума о взаимопонимании между Ираном и США. Документ направлен на завершение военного конфликта в ближневосточном регионе.

    Президент США подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    Глава российского МИД Сергей Лавров выразил надежду на предотвращение возобновления боевых действий на Ближнем Востоке.

    Участники переговорного процесса создали специализированные технические группы для подготовки окончательного мирного соглашения.

    Комментарии (0)
    22 июня 2026, 17:29 • Новости дня
    В Госдуме раскритиковали предложение КПРФ изъять вклады для пополнения бюджета

    Депутат Аксаков раскритиковал предложение КПРФ изъять вклады для пополнения бюджета

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подверг резкой критике инициативу лидера КПРФ Геннадия Зюганова, предложившего использовать средства граждан и бизнеса, размещенные в банках, для пополнения бюджета.

    Парламентарий в беседе с телеканалом RTVI подчеркнул, что банковские вклады выполняют важную функцию для экономики и финансовой системы страны. По его словам, «деньги, которые находятся на вкладах и так далее – это ресурс для кредитования экономик, для проведения финансовых операций». Аксаков отметил, что изъятие или заморозка этих средств способно негативно сказаться на экономической активности, передает ТАСС.

    Председатель профильного думского комитета предупредил, что подобные меры приведут к сокращению доступных финансовых ресурсов. Он пояснил: «А если их заморозить, отнять, это значит лишить экономику денег».

    Депутат также заявил, что реализация такой идеи не отвечает интересам ключевых участников экономических процессов. По его словам, в этом «никто не заинтересован – ни правительство, ни бизнес».

    Оценивая предложение Зюганова в целом, Аксаков высказался предельно категорично. «Поэтому это бред», — заключил глава комитета Госдумы по финансовому рынку.

    Ранее во время предвыборного съезда партии лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил с предложением изъять средства, размещенные на банковских счетах граждан и компаний, для решения государственных задач. По его словам, в банках «в условиях войны» размещены 67 трлн рублей физических лиц и еще 63 трлн рублей предприятий. «Это три государственных бюджета лежат и обогащают банкиров», – заявил он. По мнению политика, данные эти средства «не вкладываются ни в производство, никуда».

    В мае министр финансов Антон Силуанов опроверг слухи о возможной заморозке вкладов населения.

    Ранее глава Минфина назвал ерундой идею изъятия сверхприбыли у российских банков.

    Банк России счел абсурдными инициативы по ограничению доступа граждан к личным активам.

    Комментарии (7)
    22 июня 2026, 08:10 • Новости дня
    Италия решила привлечь Германию к разработке истребителя нового поколения

    Итальянский концерн Leonardo запланировал пригласить ФРГ в проект истребителя

    Tекст: Мария Иванова

    Глава итальянского оборонного концерна Leonardo Лоренцо Мариани выразил готовность привлечь Германию к глобальной программе разработки боевого самолета нового поколения.

    Руководитель итальянской компании Leonardo Лоренцо Мариани заявил о желании пригласить немецких партнеров в Глобальную программу боевой авиации (GCAP), передает РИА «Новости». Цель инициативы – создание перспективного истребителя к 2035 году.

    «Я был бы рад, если бы к нашей деятельности присоединились бы представители немецкого индустриального комплекса... Эти программы всегда требуют больших инвестиций... гораздо больших средств, чем кажется в начале», – заявил Мариани.

    По его словам, проекту будет полезен партнер с серьезными финансами и мощным промышленным потенциалом.

    Договоренность о разработке нового самолета была достигнута лидерами Японии, Италии и Британии в декабре 2022 года. Ожидается, что машина заменит японские F2 и европейские Eurofighter Typhoon. Привлечение Берлина потребует интенсивных переговоров на фоне недавнего прекращения франко-германского проекта FCAS.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Берлин и Париж свернули совместную разработку истребителя нового поколения Future Combat Air System. После этого правительство ФРГ приступило к поиску новых участников для авиационного проекта.

    Немецкая сторона заинтересовалась международной программой создания боевого самолета GCAP.

    Комментарии (0)
    22 июня 2026, 16:56 • Новости дня
    Лавров встретился с кандидатом на пост генсека ООН Эспиносой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с Марией Эспиносой, претендующей на должность генерального секретаря ООН.

    В ходе беседы кандидат представила свою предвыборную программу, сообщается на сайте МИД.

    Глава российской дипломатии подробно обозначил позицию Москвы по поводу выборов руководителя всемирной организации. «Министр разъяснил М. Ф. Эспиносе требования, предъявляемые российской стороной к претендентам на высший ооновский пост», – говорится в официальном сообщении МИД.

    Также участники переговоров обсудили значение Организации Объединенных Наций в современной международной повестке. Собеседники подтвердили неизменную приверженность центральной и координирующей роли ООН в мировых делах.

    Ранее Россия назвала черты нового генсекретаря ООН, которого готова поддержать.

    МИД России призывал нового генсека ООН учесть ошибки Гутерриша.

    Комментарии (0)
    22 июня 2026, 18:45 • Новости дня
    Спасатели нашли тело унесенного рекой восьмилетнего мальчика в Ингушетии

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Ингушетии обнаружили тело восьмилетнего мальчика, которого унесло течением реки Сунжа. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

    «В 16.50 было обнаружено тело мальчика. В связи с этим начальник ЦУКС Ахмед Евлоев официально объявил о завершении поисково-спасательных работ», – говорится в сообщении ведомства в Max.

    Поиски пропавшего ребенка не останавливались более восьми суток. В операции участвовали тысячи людей, включая спасателей, неравнодушных местных жителей и волонтеров. На помощь республике пришли добровольцы из Чечни, Дагестана, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

    Напомним, 15 июня течение реки Сунжа в Ингушетии унесло восьмилетнего ребенка.

    Накануне спасатели расширили зону поисков пропавшего туриста на реке Учкулан в Карачаево-Черкесии.

    В апреле сотрудники МЧС обнаружили тело унесенного сильным течением несовершеннолетнего в Дагестане.

    Комментарии (0)
    Главное
    В результате ракетного удара по Воронежу погибли пять человек
    Авиация России нанесла удары бомбами ФАБ-500 по объектам ВСУ в ДНР
    Зеленский дважды отказался от контактов с Навроцким
    Лихачев сообщил о завершении строительства первого энергоблока АЭС «Аккую»
    Метеоролог Шувалов объяснил формирование торнадо на Урале
    Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира
    ФИФА сообщила о назначении двух женщин главными арбитрами ЧМ-2026