Метеоролог Шувалов объяснил формирование торнадо на Урале

Метеоролог Шувалов: Смерч на Урале появился из-за кластера дождевых облаков

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Да, там просто очень непростая обстановка. Рядом это воронка, которая захватывает Оренбургскую область, левобережье Волги, Татарстан, Башкирию, юг Кушвы, это юг Урала. Там действительно очень такие яркие «засветки» на фактических, диагностических картах», – рассказал метеоролог РИА «Новости».

По словам эксперта, такие данные свидетельствуют о формировании крупных кластеров кучевых дождевых облаков, один из которых и породил торнадо.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сильный ветер сорвал кровлю с жилых зданий в свердловском городе Кушва. По данным МЧС, свыше 4 тыс. домов в Кушве остались без электричества.

Сам Шувалов в мае уже прогнозировал рост числа смерчей в России из-за изменения климата.