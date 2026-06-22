Глава МИД Финляндии Валтонен: ЕС определяет цели и формат будущего диалога с Россией

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Важно сначала согласовать наши цели, а также то, как мы хотим действовать. Мы уже довольно далеко продвинулись в этой работе», – сказала глава ведомства финскому вещателю Yle, передает ТАСС.

Перспективы начала диалога европейские лидеры смогут обсудить на предстоящем в июле саммите НАТО в Турции. При этом Валтонен подчеркнула, что время для непосредственных контактов пока не пришло, несмотря на идущие консультации внутри Европы.

По ее словам, конкретные сроки станут понятны исходя из ситуации на поле боя на Украине и готовности российской стороны к мирному урегулированию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, дискуссия о будущих переговорах с Россией вытеснила остальные темы на недавнем саммите Евросоюза. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила обсудить выдачу мандата на диалог с Москвой.