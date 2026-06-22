В Оренбургской области пьяный пассажир ударил таксиста отверткой в шею

Tекст: Алексей Дегтярёв

Конфликт произошел вечером возле жилого дома на улице Васнецова. Нападавший, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, поссорился с таксистом и нанес ему удар отверткой в шею, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Жизнь пострадавшему спасли прохожие, которые вовремя вмешались в ситуацию. Мужчине потребовалась медицинская помощь.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале столичный суд арестовал подозреваемого в убийстве водителя такси на Рублевском шоссе.