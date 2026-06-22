В Финляндии решили позволить военным носить длинные волосы

Tекст: Алексей Дегтярёв

Военнослужащим мужского пола в Финляндии официально разрешат длинные прически, нововведения начнут действовать с 1 июля, передает РИА «Новости».

«Обновление позволит всем военнослужащим носить прическу, основанную на действующих рекомендациях по женским прическам», – говорится в заявлении командования.

В ведомстве подчеркнули, что длина волос никак не отражается на боеспособности личного состава.

При этом ряд ограничений все же сохранится. В частности, во время несения службы длинные волосы по-прежнему нельзя будет носить распущенными. До вступления изменений в силу действует старое правило, обязывающее мужчин-солдат стричься коротко и аккуратно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, финская активистка Салли Райски заявила о массовом оттоке военнослужащих из армии республики.