При установке кондиционера под Оренбургом погибли двое рабочих

В Черном море атакованы три направлявшихся в украинские порты сухогруза с оружием

Tекст: Елизавета Шишкова

Военно-морские силы Украины сообщили об атаке якобы российского дрона на сухогруз VICTRESS в Черном море, передает издание «Военное обозрение». По данным украинского флота, судно принадлежит турецкому владельцу и ходит под флагом Панамы. Удар привел к крупному возгоранию на борту, из-за чего потребовалась немедленная эвакуация команды.

Вице-премьер Украины Дмитрий Кулеба заявил, что нападению подверглось еще одно грузовое судно, однако оно смогло продолжить движение. В одесской обладминистрации уточнили, что всего российские военные якобы атаковали три судна, направлявшиеся в Одессу. Два других сухогруза шли под флагами Палау и Белиза и сохранили мореходность.

Поступают сведения, что эти суда перевозили вооружение для украинской армии из иностранных портов, в том числе из греческого Александруполиса. Рост числа подобных инцидентов может заставить торговые компании избегать региона, что негативно отразится на поставках для Киева. Удары по морским целям подчеркивают активный характер боевых действий в акватории Черного моря.

Ранее дрон «Герань» уничтожил украинский патрульный катер в Черном море.



