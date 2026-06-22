Польша пропустила в Россию немцев с поддельными правами

Tекст: Алексей Дегтярёв

Граждане Германии пытались выехать из Польши в Россию по фальшивым документам на переходах Безледы и Гжехотки, сообщили в польском ведомстве, передает РИА «Новости».

«На автодорожных пунктах пропуска с Калининградской областью сотрудники Пограничной стражи выявили два случая использования поддельных водительских удостоверений гражданами Германии, путешествующими в Россию», – сообщили в ведомстве.

На переходе Безледы 35-летняя женщина предъявила фальшивые немецкие права, которые она купила в интернете за 1,5 тыс. евро.

На пункте Гжехотки 38-летний уроженец России с гражданством Германии показал поддельное итальянское удостоверение. Обоим нарушителям предъявили обвинения.

Они признали вину и согласились выплатить штраф в размере 8 тыс. злотых (более 2 тыс. долларов). После оформления документов их пропустили в Россию, но уже в качестве пассажиров.

В конце прошлого года на погранпереходе Гжехотки из-за усиленных проверок образовалась многокилометровая пробка на въезде в Россию.