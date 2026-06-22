В Лос-Анджелесе изъяли более 30 дронов во время матчей ЧМ по футболу

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Команда в Лос-Анджелеса изъяла 34 дрона», – сообщили в местном отделении ФБР, передает РИА «Новости».

Представители ведомства объяснили такую высокую активность владельцев аппаратов хорошей погодой и высокой плотностью населения. В городе состоялись четыре матча группового этапа футбольного турнира, в двух из которых сборная Ирана сыграла вничью.

Впервые в истории чемпионат мира по футболу проходит с участием 48 национальных сборных. Соревнования принимают сразу три государства: США, Канада и Мексика. Завершение турнира запланировано на 19 июля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спецслужбы США нейтрализовали 55 беспилотников в местах проведения матчей турнира. Полиция канадского Торонто перехватила шесть несанкционированных дронов у мест праздничных мероприятий.