«Единая Россия» запустила марафон «Дорогами народных ополченцев»

Tекст: Вера Басилая

Торжественная церемония прошла у памятника 21-й дивизии Московского народного ополчения возле центрального исполкома. В проекте задействовано 15 брендированных автомобилей «Москвич». Масштабная акция продлится до 3 июля. Маршрут пройдет по местам боевой славы добровольцев Великой Отечественной войны, охватив города-герои в России и Белоруссии.

«Мы обязаны помнить подвиг народных ополченцев, именно им посвящён наш марафон», – заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Он подчеркнул, что пример добровольцев, первыми проявивших массовый героизм, вдохновляет новое поколение.

В 2026 году к патриотической инициативе впервые присоединились представители Московской ассоциации ветеранов специальной военной операции и участники проекта «Женское движение Единой России». Этот проект реализуется с 2025 года для увековечения памяти защитников Отечества.

Партия «Единая Россия» организовала масштабные акции ко Дню памяти и скорби.