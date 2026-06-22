МЧС: Ураган обесточил тысячи домов в городе Кушва в Свердловской области

Tекст: Алексей Дегтярёв

Более 4 тыс. частных домов остались без электроснабжения в Кушва из-за неблагоприятных погодных условий, передает ТАСС. В результате разгула стихии повреждены опоры линий электропередачи и кровли зданий.

«Из-за прохождения комплекса опасных метеорологических явлений в городе Кушве произошло нарушение электроснабжения. По оперативной информации под отключение электроэнергии попали более 4 тыс. частных домов. Ветром повреждены 40 кровель, произошло падение 25 деревьев и девять опор линий электропередачи», – уточнили в ведомстве.

К ликвидации последствий урагана привлечены свыше 40 специалистов и 15 единиц спецтехники. По данным спасательного ведомства, информация о пострадавших в результате инцидента не поступала.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае мощный циклон спровоцировал локальные отключения электроэнергии в Ханты-Мансийском автономном округе. Месяцем ранее штормовой ветер в Самарской области привел к повреждению линий электропередачи, погибли три человека.