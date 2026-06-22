Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира

Лионель Месси побил рекорд Мирослава Клозе по голам на чемпионатах мира

Tекст: Денис Тельманов

Знаменитый аргентинский форвард отличился во время встречи второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу, передает ТАСС. Гол в ворота австрийской команды вывел его в единоличные лидеры списка лучших снайперов за всю историю проведения мундиалей.

Забитый мяч стал для Месси 17-м на чемпионатах мира. Таким образом, он превзошел достижение легендарного немецкого нападающего Мирослава Клозе. Бывший игрок сборной Германии удерживал лидерство в рейтинге бомбардиров с 16 забитыми мячами с 2014 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в матче первого тура против Алжира Месси стал первым участником шести мировых первенств. В этой же игре капитан аргентинской сборной установил возрастной рекорд турнира благодаря оформленному хет-трику.

После стартовой победы нападающий объяснил свои слезы на поле пережитыми ранее трудностями.