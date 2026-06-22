ФИФА сообщила о назначении двух женщин главными арбитрами ЧМ-2026

Tекст: Валерия Городецкая

Американка Пенсо 25 июня обслужит встречу сборных Германии и Эквадора, передают «Известия». Для нее это будет вторая игра на турнире в качестве главного судьи. Ранее она работала на матче второго тура между Чехией и ЮАР, завершившемся вничью 1:1.

Пенсо станет первой женщиной, назначенной главным арбитром на два матча мужского мирового первенства. В истории турнира она вторая женщина в этой роли после француженки Стефани Фраппар, которая судила игру Германии и Коста-Рики на ЧМ-2022 в Катаре.

Бригада мексиканки Гарсии будет работать на матче между сборными Туниса и Нидерландов. Эта встреча пройдет в ночь на 26 июня.

Ранее власти США запретили въезд в страну сомалийскому футбольному арбитру Омару Артану.

Сборная Эквадора завершила вничью матч второго тура против команды Кюрасао.

Текущие соревнования впервые проходят с участием 48 национальных сборных.